Átigazolásfigyelő: újabb brazil az Fradiban, sorra érkeznek a légiósok Győrbe

AZ ELMÚLT HÉT FONTOSABB TÖRTÉNÉSEI

A nyári hazai transzferpiacon továbbra is a Fehérvár és Újpest közötti útirány az egyik legnépszerűbb. A napokban a legutóbb kölcsönben Fehérváron szereplő Mamoudou Karamoko érkezett a lilákhoz (kölcsönbe, a dán Köbenhavntól), míg a Fehérvár kölcsönvette Zalaegerszegről a tavasszal még Újpesten szerepelt jobbhátvédet, Huszti Andrást. Ugyanakkor a Fehérvár Bedi Bencét is megszerezte Zalaegerszegről, miután az angol középpályás, George Dobson visszamondta a fehérváriakkal februárban megkötött előszerződését. A Ferencváros Oroszországból szerződtette brazil támadót, Kady Borgest, ő már a második brazil szerzeménye a az FTC-nek ezen a nyáron. Érkezett a Fradihoz a belga Philippe Rommens is, míg a saját nevelésű Varga Zétényt kölcsönadták a fővárosiak a DVTK-nak.

A Diósgyőr bosnyák válogatott védőt is szerződtetett (Sinisa Sanicanin), míg az ETO FC Győr néhány nap alatt négy légióst is szerződtetett.

ÁTIGAZOLÁSOK CSAPATRÓL CSAPATRA



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Batik Bence (Puskás Akadémia FC), Pálfi Donát (Szombathelyi Haladás), Szenaga Naoaki (japán, FK Jezero – Montenegró), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe érkezők: Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhet: Alexandrosz Kiziridisz (görög, NS Mura – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kohut Máté

Kiszemeltek:

Távozók: Baranyai Nimród (Újpest FC), Sztefan Loncsar (montenegrói, Akron Togliatti – Oroszország), Andrija Majdevac (szerb, Panaitolikosz – Görögország, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben FK Napredak Krusevac, Szerbia), Joao Oliveira (João Pedro Abreu de Oliveira, svájci-portugál, Arka Gdynia – Lengyelország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Batai Tamás (Vasas FC), Erdélyi Benedek (BVSC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Tuboly Máté (ETO FC Győr, onnan DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Herbák Máté (SV Bergfried – Németország), Sinisa Sanicanin (bosnyák, Partizan Beograd – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Uros Drezsgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia), Varga Zétény (FTC)

Kölcsönből visszatérhet: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolható)

Távozók: Ondrej Baco (cseh, szabadon igazolható), Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Farkas Dániel (szabadon igazolható), Kispál Tamás (egri kölcsön után Bicske – szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Tóth Borisz (siófoki kölcsön után szabadon igazolható), Viczián Ádám (tiszakécskei kölcsön után Békéscsaba, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Godfrey Bitok Stephen (nigériai)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Marku Albion (albán, Dinamo Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia; legutóbb kölcsönben Cracovia – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Miljan Krpics (szerb-magyar, FK Vozdovac – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönből visszatért: Buna Gábor (Tatabánya), Csóka Bálint (szlovákiai, STK Samorín – Szlovákia), Lacza Alex (szlovák-magyar, Pécsi MFC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Matteo Lucarelli (olasz, szabadon igazolható), Szujó Attila (Kolorcity Kazincbarcika), Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönbe távozók: Huszár Marcell (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Kovács Márk (román-magyar, DAC 1904 – Szlovákia), Urblík Norbert (szlovákiai, DAC 1904 – Szlovákia), Luciano Fabian Vera (argentin, DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben: Újpest FC)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bese Barnabás (Újpest FC), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Fiola Attila (szabadon igazolható), Franck Bambock ( kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: Júlio Romao (brazil, Qarabag – Azerbajdzsán)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, szabadon igazolható), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (DVTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Kotula Máté (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Pálfi Kristóf (Dorog), Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Vattay Márton (Putnok FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Fadgyas Tamás (Kolorcity Kazincbarcika), Grünvald Attila (Tiszakécske, kölcsön után végleg), Kiss Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MTK BUDAPESTNÉL

Érkezők: Ilja Beriasvili (grúz, Mezőkövesd), Molnár Rajmund (Szombathelyi Haladás, kölcsön után végleg), Róbert Polievka (szlovák, FK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Balogh Máté (BKV Előre), Csenterics Adrián (BVSC), Merényi Ádám (Budafoki MTE), Molnár Ádin (Kozármisleny), Szőke Gergő (Gyirmót FC Győr), Zsóri Dániel (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Csucsánszky Zoltán, Freyer Kristóf, Molnár Péter, Szolár Dávid

Kiszemeltek: –

Távozók: Biben Barnabás (szabadon igazolható), Richlord Ennin (ghánai-kanadai), Miknyóczki Ádám (pécsi kölcsön után Gyirmót FC Győr), Nikolas Spalek (szlovák-magyar), Várkonyi Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Vadnai Dániel

Kölcsönbe távozók: Lehoczky Roland (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Zuigeber Ákos (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Khaly Thiam (magyar-szenegáli)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, kölcsön után)

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas)

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Dominik (ETO FC Győr, Vasas FC, szabadon igazolható)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS PAKSON

Érkezők: Ötvös Bence (Kisvárda, szabadon igazolható)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (BFC Siófok), Debreceni Zalán (BFC Siófok), Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (BFC Siófok), Hegedűs János (BFC Siófok), Nyári Patrik (Szeged-Csanád GA), Szekszárdi Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Volter Patrik (Veszprém)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemelt: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozik: Nagy Richárd (szegedi kölcsön után Szentlőrinc)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr), Major Marcell (Csákvár), Ominger Gergő (Csákvár), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, szabadon igazolhatóként, APOEL FC – Ciprus ), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Posztobányi Patrik (siófoki kölcsön után Mezőkövesd – szintén kölcsönbe)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben: Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Joao Nunes (João Aniceto Grandela Nunes, portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, legutóbb kölcsönben: Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatért: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC – Szlovákia), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, Struga Trim-Lum - Észak-Macedónia), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható), Szabó Bálint (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet (francia)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman Konjic – Bosznia-Hercegovina), Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Dénes Csanád (BFC Siófok), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Kiss Bence (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Nyíri Vince (Szombathelyi Haladás), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC, kölcsönben)

Kölcsönből visszatért: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár)

Kiszemeltek: –

Távozott: Bedi Bence (Fehérvár FC, szabadon igazolhatóként), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, Maccabi Bnei Reineh – Izrael), Kovács Barnabás (Kecskeméti TE), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta – Szlovénia), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good) Meshack Ubochioma (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Huszti András (újpesti kölcsön Fehérvár FC), Klausz Milán (szegedi kölcsön után NK Nafta – Szlovénia), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (Vasas-kölcsön után NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –