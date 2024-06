NB I: holland és svájci klub is kinézte magának a Puskás Akadémia középpályását – sajtóhír

Az elsősorban átigazolási hírekre szakosodott olasz portál, a calciomercato.it számolt be arról, hogy egyre több külföldi klub érdeklődését kelti fel a Puskás Akadémia FC csángó származású középpályása, Corbu Marius. Mint fogalmaznak, négy olasz klub is szívesen látná soraiban a játékost, konkrét csapatokat azonban nem említenek – portálunkon ugyanakkor korábban olasz forrásokra hivatkozva már megírtuk, hogy a 21 éves labdarúgót szívesen látná a Serie A-ban szereplő Lecce.

A Calciomercato most arról is említést tett, hogy Corbu Mariusért már két hivatalos ajánlat is befutott a Puskás Akadémiához: az egyik kérő állítólag a holland Heerenveen, a másik a svájci FC Basel, de spanyol klubok is kinézték maguknak a játékost, igaz, ők még nem tettek hivatalos ajánlatot.

Mint ismert, Corbu 2020 januárjában szerződött Csíkszeredáról a Puskás Akadémiához, amelynél eddig 129 hivatalos tétmérkőzésen szerepelt, a legutóbbi idényben két gól és öt gólpassz fűződött a nevéhez az NB I-ben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Auerbach Martin (Mosonmagyaróvár), Babós Levente (Csákvár), Bakti Balázs (Vasas FC), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr), Major Marcell (Csákvár), Ominger Gergő (Csákvár), Posztobányi Patrik (BFC Siófok), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: ?

Távozók: Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente (Újpest FC), Batik Bence (lejár a szerződése, érdeklődnek iránta: Vasas FC), Corbu Marius (román-magyar, lejár a szerződése, érdeklődnek iránta: Lecce – Olaszország, Heerenveen, – Hollandia, FC Basel – Svájc)