Fehérvár: Bartosz Grzelak ajánlatot kapott Újpestről – NS-infó

A Nemzeti Sport úgy tudja, az Újpest FC első számú kiszemeltje a szerződése lejártával távozó Mészöly Géza vezetőedző helyére Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC svéd vezetőedzője.

Úgy tudjuk, az elmúlt hetekben az Újpest FC már felvette a kapcsolatot a Fehérvárra tavaly tavasszal érkezett Grzelakkal és miután az edzőnek véget ért a nyári szabadsága, hivatalos ajánlatot is kapott a fővárosi klubtól. A tárgyalások még tartanak, már csak azért is, mert Grzelakot még egy évig szerződés köti Fehérvárra, így a Fehérvárnak is el kell engednie a szakembert, de úgy tudjuk, van esély a megállapodásra.

Grzelak tavaly a tavaszi szezon közben vette át a Fehérvár FC irányítását, melyet előbb bent tartott az élvonalban, majd a most befejeződött idényben a nemzetközi szereplést érő 4. helyen végzett a csapattal a bajnokságban.

Információink szerint az Újpest FC a szakember mellett a Fehérvár lejáró szerződésű védője, Bese Barnabás iránt is érdeklődik, vele is folynak az egyeztetések, megegyezés még nem született.

A két klubot kerestük az értesülésünkkel, de nem kívánták kommentálni a híreket