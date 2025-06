Grzelak: Számomra könnyebb volt, hogy elkezdhettem új állást keresni

Mint ismert, a tavaly nyáron kinevezett Bartosz Grzelakot május 3-án, az ETO FC Győrtől elszenvedett 3–2-es vereség után menesztették Újpestről. A szakember bő egy hónappal a távozása után elevenítette fel a lila-fehéreknél töltött időszakát.

„A történtek ellenére továbbra is jó kapcsolatot ápolok Ratatics Péter elnökkel. Tisztelem őt, folyamatosan egyeztettünk, értékeltük az újpesti projekt haladását. Az volt a feladatom, hogy amennyire csak tudom, toljam előrébb a projektet. A szezon második fele nehéz volt, hiába álltunk elfogadható helyen, nem jöttek az eredmények. Sok olyan meccs volt, amikor vezetést szereztünk, de nem sikerült nyernünk. Sérülésekkel, betegséggel bajlódtak a játékosaink, mentálisan is nehéz időszak volt, nem alakultak jól a dolgaink” – fogalmazott Grzelak az m4sport.hu-nak. Kifejtette, bár a lila-fehérek csak egy hellyel csúsztak le az idény előtt kitűzött céljuktól, az első hat közé kerülésről, az utolsó hetekben ő is elkezdett kételkedni abban, hogy az újpesti projekt tartja azt a tempót, ami egy élcsapat felépítéséhez szükséges.

„Egészen elégedett voltam ezzel a kimenetellel, mivel talán a klubnak és nekem sem volt rossz az időzítés. Számomra könnyebb volt, hogy elkezdhettem új állást keresni, az új edzőnek pedig jót tett, hogy megismerhette a csapatot a következő évad előtt” – jegyezte meg a svéd-lengyel szakember, aki szerint az első újpesti idényében szerzett tapasztalatokkal a másodikban még erősebbek lehettek volna.

Grzelak kitért rá, hogy szerinte a csapatra nehezedő külső nyomás irreális volt a szurkolók miatt.

„Az elvárásaik nem voltak reálisak, figyelembe véve a meglévő csapatot és az elmúlt évek eredményeit. Ők arra az Újpestre emlékeznek, amely bajnokságot nyert, még ha az huszonhat évvel ezelőtt is történt. A magam részéről, amikor átvettem az Újpestet, láttam, hogy teljesen újjá kell építeni a klubot. Ha a külső elvárások elrugaszkodottak a valóságtól, az mentálisan is megvisel” – emelte ki Grzelak, kitérve arra is, hogy a Győr elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is arra gondolt, hogyan készíti fel a csapatot a következő meccsre, ugyanakkor ezután megbeszélést folytatott a vezetőséggel és arra jutottak, hogy mindkét fél számára az a legjobb, ha elválnak útjaik. Grzelak megjegyezte azt is, hogy tavaly nyáron körülbelül 18 játékost engedtek el Újpestről, helyükre pedig 15-16-an érkeztek.

„Azt mondanám, hogy inkább a szurkolók részéről volt nyomás. Az Újpest drukkerei rendkívül szenvedélyesek, mindenhová követik a csapatot. Manapság természetes, hogy egy személyt hibáztatunk, ha a dolgok nem az elvárásoknak megfelelően alakulnak. Ugyanakkor mindenkinek meg kell értenie, a klubok sikere nem egy személyen múlik, a siker és a kudarc is közös. A jövőre nézve két dolgot kell felismernie az Újpest-szurkolóknak: egyrészt, nem bajnokcsapatként, hanem alacsony pozícióból indulnak, ezért folytonosságra van szükségük. Másodszor, együtt kell dolgozniuk egy közös cél érdekében, és mindenkinek támogatnia kell a folyamatot. A drukkereknek óriási befolyásuk van, így ha beállnak a projekt mögé, akkor olyan erőt adhatnak, ami mindent előre tud mozdítani” – részletezte Grzelak, aki egykori játékosai kapcsán elmondta, egyik labdarúgóval sem volt nagy problémája, ám voltak olyan helyzetek, amikor valakinek nem tetszett, hogy kispadra ültette.

„Az én filozófiám, hogy a játékosokat emberként kell kezelni, ők nem haszonállatok. Kényszerítheted a játékosokat, hogy azt tegyék, amit szeretnél, de biztos vagyok benne, jobb játékosokat kapsz, ha motiválod őket, és megérteted velük, miért kell bizonyos dolgokat megtenniük. Emberként, profiként kell kezelni őket, ugyanakkor olyan szabályokat kell felállítani, amelyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania és be kell tartania. Senki sem kérdőjelezheti meg a vezetői képességeimet, stílusomat – ha valamiben biztos vagyok, az a vezetői készségem” – húzta alá Grzelak, aki megemlítette azt is, hogy a téli átigazolási időszakban nem találták meg a kívánt játékosokat a megerősíteni kívánt pozíciókra, ráadásul sérülések és betegségek is hátráltatták a csapatot.

Arról is beszélt, nem érezte, hogy elvesztette volna a játékosok támogatását, távozása után is több játékos megkereste és csalódottságát fejezte ki. A klub átigazolás-politikája kapcsán kitért rá, egyetlen labdarúgó sem érkezett az ő kérésére, ebben egy teljes csoport döntött, neki csak vétójoga volt.

„Azt hiszem, hét-nyolc játékost még az érkezésem előtt szerződtettek. Az eddigi tapasztalataim alapján általánosságban azok az idények sikerülnek a legjobban, amikor az edzőnek nagyobb a beleszólása az átigazolásokba, mert ő érzi, kire van szüksége az öltözőben és a pályán. Nyilván ez a felfogás a klubok szempontjából nem mindig célravezető, főleg, ha nem elég türelmesek, gyakran váltanak edzőt” – tette hozzá Grzelak, aki arról is beszélt, családjával a tanév végéig biztosan Budapesten marad, szeretnek Magyarországon élni, s nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a jövőben is itt vállaljon munkát.

Az interjú megjelenése után az M4 Sport közösségi oldalán reagált az abban elmondottakra az Újpest nigériai középpályása, Vincent Onovo, aki azt írta: „Túl sok hazugság. Azt mondtad, hogy távozzak a klubtól, mert fiatalokat akarsz játszatni” – írta két nevetős hangulatjel kíséretében a 29 éves középpályás.