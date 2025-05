Menesztették Újpestről Bartosz Grzelakot – hivatalos

Bartosz Grzelak a jelenlegi idény kezdetén vette át az Újpest FC irányítását. A mindössze négy vereséget hozó őszi szezon után a csapat teljesítménye tavaszra jelentősen visszaesett: a téli szünet óta csak egy bajnoki és egy kupameccset nyert meg.

A türelem mostanra fogyott el Újpesten: az ETO elleni szombati vereséget követően Ratatics Péter klubelnöki üzenetében közölte a csapat szurkolóival, hogy menesztették a lengyel-svéd trénert.

„A mai nappal Bartosz Grzelak vezetőedzői megbízatása megszűnik a klubnál. A döntést a klub vezetősége hosszas mérlegelés után, a vezetőedzővel közösen hozta meg, figyelembe véve a csapat teljesítményét, fejlődési pályáját, valamint a hosszú távú szakmai célokat. Bár az idei szezonban több pozitív eredmény és előrelépés is történt, a klub vezetése úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi környezetben új impulzusokra, másfajta szakmai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy az Újpest FC elérje kitűzött céljait, valamint játékával is kiszolgálja a látványos focit szerető közönségét. Bartosz Grzelak munkáját és elkötelezettségét ezúton is köszönjük. Egy kihívásokkal teli időszakban vette át együttesünk irányítását, megújulásunk elején, a sikerek felé vezető úton az első köveket ő rakta le ” – fogalmazott Ratatics Péter, egyúttal sok sikert kívánva Grzelak további pályafutásához.

A közleményből az is kiderül, az Újpest FC hétfő délelőtt tájékoztatja a közvéleményt az új vezetőedző személyéről.