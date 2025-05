Simán nyert a Fradi a Fehérvár ellen, és egy lépésre van a bajnoki címtől

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 11 957 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Milicevic (12. – öngól), Pesics (51.), Tóth A. (83.)

EZ ÁM A TÉT: a címvédő, a legutóbbi hat bajnokságot megnyerő Ferencváros az elmúlt másfél évtized másik sikercsapatát, a Fehérvárt fogadta úgy, hogy a zöld-fehérek most is az aranyéremre hajtanak, miközben a piros-kékek a kiesés elkerüléséért vívnak elkeseredett harcot. A Fradi a Puskás Akadémiával azonos pontszámmal állt a második helyen a meccs előtt, a Fehérvár pedig a tabella másik végében, hátulról a második... Az utolsó előtti fordulóban egy ilyen párosítás már „vérre” megy.

Négy helyen is változtatott a Paks ellen tizenegyesekkel elveszített, szerdai Magyar Kupa-döntő után Robbie Keane ferencvárosi vezetőedző, Saldanha, Mohammed Abu Fani, Varga Barnabás és Habib Maiga is kikerült a kezdőcsapatból.

Rendkívül hasonló taktikai formációt, három belső védős rendszert alkalmazott mindkét csapat, és az első tíz percben keresték is egymáson a fogást, a védelmeken pedig a rést a csapatok, de a 12. perc után máris újra kellett alkotni a meccsterveket, főleg a fehérváriaknak, mivel megszerezték a vezetést a hazaiak. Nem kidolgozott akció révén, hanem a szerencsének köszönhetően: Eldar Civic balról beívelt szabadrúgásából Stefan Gartenmann fejelt kapura, a labda azonban irányt változtatott Ivan Milicevicen, így Dala Martin ki volt szolgáltatva – öngól. Két perccel később viszont már a fehérvári kapusnak nagyot kellett védenie, hogy ne duplázza meg előnyét a Ferencváros. Ez már szemre is tetszetős akció volt, Lenny Joseph iramodott meg középen lendületesen, remek passzával ziccerben törhetett kapura Tóth Alex, ám lövése után a labdát jobb kézzel a jobb kapufa mellé tolta Dala. A 37. percben Joseph előtt adódott nagy lehetőség, két méterről fejelhetett – a jobb kapufa mellé. A következő percben pedig Eldar Civic ballábas bombáját védte Dala Martin. A vendégeknek az első félidőben nem volt helyzetük, a Fradi kevés kockázatvállalás mellett is kényelmesen őrizte előnyét. Az első játékrész lefújásának pillanatában nehéz volt elképzelni, hogy pontot tudjon hazavinni a „Vidi” Székesfehérvárra...

Pláne az 51. perc után, amikor Alekszandar Pesics hat méterről a kapu bal oldalába fejelt, megduplázva a fővárosiak előnyét. Rendkívül nehéz helyzetbe került Tímár Krisztián együttese, mivel a támadójátéka teljesen észrevehetetlen volt, viszont nem maradt más választása, mint kockáztatni, abban a tudatban, hogy a Ferencvárosnak gyors játékosai vannak, akik pikk-pakk végigvisznek egy kontratámadást. A 66. percben kellett először védenie Dibusz Dénesnek, Nicolás Stefanelli beadása után Simeon Petrov bólintott – a válogatott kapusnak el sem kellett vetődnie a közepes erősségű fejesre. Ettől a lehetőségtől függetlenül a Fehérvár teljesen súlytalan maradt, a második félidőt a Ferencváros fél gőzzel is le tudta hozni. A kegyelemdöfést a 83. percben Tóth Alex adta meg a hitehagyott vendégeknek, lövése nyomán a labda Spandler Csaba lábán megpattanva vágódott a hálóba. És ennek az eredménynek a Ferencvárossal hagyományosan jó kapcsolatot ápoló Zalaegerszegnél is nagyon örültek, mivel így eldőlt, hogy a zalaiak az ősztől is az élvonalban szerepelhetnek.

Győzelmével a Ferencváros visszalépett a tabella tetejére, hárompontos előnyre tett szert a Puskás Akadémia előtt, így egy győri pontszerzéssel biztosan bajnok lesz a Puskás Akadémia–Diósgyőr meccs eredményétől függetlenül. A Fehérvár pedig az utolsó fordulóban igazi ki-ki meccset játszik odahaza a Debrecen ellen, és csak akkor marad benn, ha megnyeri a mérkőzést, amihez ennél sokkal jobb játékra lesz szüksége. 3–0

