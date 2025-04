Gera Zoltán: Az utóbbi három mérkőzésünkön sokkal többet érdemeltünk volna

GERA Zoltán, a Kecskeméti TE vezetőedzője:

– Mi hiányzott a győzelemhez?

– Sajnálom, hogy nem sikerült megnyerni a mérkőzést. Jól játszottunk, agresszívak voltunk, sokszor szereztünk jó helyen labdát, a helyzeteink azonban az első és a második félidőben is kimaradtak. A játékkal elégedett vagyok.

– A fordulást követően láthatóan agresszívan jöttek ki az öltözőből. Hogyan lehet az egy pontokból hármat varázsolni?

– Keressük a megoldást. Elszántan dolgoznak a játékosok, az utóbbi három mérkőzésünkön sokkal többet érdemeltünk volna. Bízunk benne, hogy a befektetett energia megtérül, és még időben. Győzelmi kényszerben vagyunk.

– Fogynak a mérkőzések. Miben lehet bízni?

– A játékosokra egy rossz szavam sem lehet. Játékosként nekem is volt olyan időszakom, amikor semmi sem sikerült, aztán ezt olyan váltotta, amikor kis túlzással nem is tudtam róla, hogy gólt szereztem, minden bepattant rólam. Nem kaptunk gólt, ez pozitívum, most már szereznünk kell.

Bartosz GRZELAK, az Újpest vezetőedzője:

– Elégedett az egy ponttal?

– Csalódott vagyok… Masszívnak éreztem a játékunkat, az első félidőben azonban túlságosan passzívak voltunk. Nem használtuk ki a gyorsaságunkat, a fordulást követően intenzívebbek voltunk, akadtak gólszerzési lehetőségeink, de ezúttal kevés volt az első szándék a játékunkban.

– Nem kaptak gólt – a védekezéssel legalább elégedett?

– December eleje óta ez a mostani a második meccsünk, amikor nem kaptunk gólt. Úgy érzem, a védekezésünk rendben volt, ha egy csapat nem kap gólt, az mindenképpen pozitívum. Fontos volt ez, azt jelzi, a hátvédsorunk kezdi visszanyerni a stabilitását.

– A tabellán a következő egy-két hétben jelentős mértékben feljebb lépni és lejjebb csúszni sem tudnak. Mi a cél erre a szezonra még? A csapatépítés?

– Támadásban javulnunk, fejlődnünk kell. És szeretnénk azért még előrébb lépni a tabellán, ezért is lesz fontos a következő találkozó, a DVTK elleni.

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Újpest FC 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 2864 néző. Vezette: Káprály

