A Dinamo Zagrebbel bajnok horvát edző érkezhet Újpestre – sajtóhír

Mint ismert, az Újpest szombat délután 3–2-es vereséget szenvedett a Győr ellen. Ezt követően a lila-fehér klub a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Bartosz Grzelak vezetőedző távozik posztjáról.

„A mai nappal Bartosz Grzelak vezetőedzői megbízatása megszűnik a klubnál. A döntést a klub vezetősége hosszas mérlegelés után, a vezetőedzővel közösen hozta meg, figyelembe véve a csapat teljesítményét, fejlődési pályáját, valamint a hosszú távú szakmai célokat. Bár az idei szezonban több pozitív eredmény és előrelépés is történt, a klub vezetése úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi környezetben új impulzusokra, másfajta szakmai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy az Újpest FC elérje kitűzött céljait, valamint játékával is kiszolgálja a látványos focit szerető közönségét. Bartosz Grzelak munkáját és elkötelezettségét ezúton is köszönjük. Egy kihívásokkal teli időszakban vette át együttesünk irányítását, megújulásunk elején, a sikerek felé vezető úton az első köveket ő rakta le ” – fogalmazott Ratatics Péter, egyúttal sok sikert kívánva Grzelak további pályafutásához.

Az Újpest közleményében azt írja, hogy a klub hétfő délelőtt tájékoztatja a közvéleményt Grzelak utódjáról. A Nemzeti Sport az M4 Sporthoz hasonlóan úgy értesült, hogy Damir Krznar veszi át a IV. kerületi csapat irányítását.

Az 52 éves horvát másodedzőként megfordult a Dinamo Zagrebnél, az Al-Naszrnél és az Al-Hilalnál is. Vezetőedzői pályafutását 2020-ban a Dinamo Zagrebnél kezdte, mellyel 2021-ben bajnokságot és Horvát Kupát nyert. A zágrábiak után az NK Maribort, majd az NK Celjét irányította. Utóbbival a 2023–2024-es idényben megnyerte a szlovén bajnokságot, az idény végén távozott a klubtól, azóta nincs munkája.

Az Újpest az utolsó három fordulóban a Zalaegerszeggel, a Nyíregyházával és az MTK-val találkozik.