BL-alapszakasz: öngóllal szerzett vezetést a City Lipcsében

2026.11.04. 21:45
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Cherki akcióban (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája Manchetser City Leipzig Willi Orbán
A labdarúgó Bajnokok Ligája 4. fordulójában a tabellán 3 ponttal álló RB Leipzig a magyar válogatott Willi Orbánnal a soraiban fogadja a hatpontos Manchester Cityt. Kövesse velünk a mérkőzést, folyamatosan frissülő, élő tudósításunkban!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 0–1 – ÉLŐ 
Lipcse. V: Guida (olasz)
RB Leipzig: Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – el-Ajnaui, Baumgartner, Banzuzi – Gruda, Romulo, Nusa. Vezetőedző: Martin Demichelis
Manchester City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, E. Fernandez – Foden, Cherki, Ndiaye – Haaland. Menedzser: 
Enzo Maresca
G: Lukeba (37. – öngól)


 

 

Bajnokok Ligája Manchetser City Leipzig Willi Orbán
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