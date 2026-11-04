Vezet Prágában az Arsenal; Orbán kezdő a Man. City ellen – élő BL-eredménykövető

Hét szerda esti mérkőzéssel zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulója: az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatában fogadja a Manchester Cityt, Prágában játszik az Arsenal, de pályán van többek között az Borussia Dortmund, a Napoli és a Como is.