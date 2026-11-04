Vezet Prágában az Arsenal; Orbán kezdő a Man. City ellen – élő BL-eredménykövető

R. D. P.R. D. P.
2026.11.04. 20:55
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Noni Madueke már a 9. percben eredményes volt (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája eredménykövető alapszakasz
Hét szerda esti mérkőzéssel zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulója: az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatában fogadja a Manchester Cityt, Prágában játszik az Arsenal, de pályán van többek között az Borussia Dortmund, a Napoli és a Como is.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilo 75., ill. Bellingham 32., Mbappé 78., Valverde 90+2.)
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)
Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 0–0
Porto (portugál)–Napoli (olasz) 1–1 (Bednarek 11., ill. McTominay 43.)
PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 0–1 (Tresoldi 25.)
RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 0–1 (Lukeba 37. – öngól)
Lens (francia)–Como (olasz) 0–3 (Duvikasz 7., 32., Paz 40.)
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–2 (Madueke 9., Gyökeres 38.)
Viking (norvég)–Sabah (azeri) 1–1 (Botheim 27., ill. Mbina 11.)

 

Bajnokok Ligája eredménykövető alapszakasz
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