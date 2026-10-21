Megvan a hatodik gól Lille-ben, padlón az MU Comóban – BL-eredménykövető
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójának szerda kora esti műsorsávjában a Manchester United a Como vendége lesz, míg a Galatasaray Lille-be látogat. Kövessék a találkozókat élő eredménykövetőnk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Como (olasz)–Manchester United (angol) 3–0 (Paz 3., 57., Duvikasz 49.)
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52. Osimhen 64.)
Később
21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+)
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