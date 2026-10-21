Megvan a hatodik gól Lille-ben, padlón az MU Comóban – BL-eredménykövető

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Como (olasz)–Manchester United (angol) 3–0 (Paz 3., 57., Duvikasz 49.)

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52. Osimhen 64.)

Később

21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+)