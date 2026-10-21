A Fehérvár és a Ferencváros sincs már rájátszást érő helyen

DOMINÁLNI TUDOTT, vezetést szerezni nem a Fradi a Villach elleni meccs első harmadában. Pedig Rasmus Heljanko nagyon közel járt hozzá, amikor David Silye a kapu mögül tette vissza neki a korongot, és a rövid oldal üresen tátongott előtte. A lövéséből csak kapuvas lett, és a meddő mezőnyfölény a 0–0 tartásához sem volt elég, a 17. percben Ryan Sproul tüzelt a kék vonalról, a palánk mellől, Nagy Kristóf pedig semmit sem látott a korongból, ráadásul Joel Teasdale bele is kapott a pakkba, így végképp tehetetlen volt a magyar kapus.

A középső harmad elején Joe Cannata védéseivel tartotta a Villach a vezetést, és a kihagyott Fradi-helyzetek után megint osztrák gól következett, ezúttal Jeronimo Wallenta ütőjén változtatott irányt a korong a kapu előtt. A második emberelőnyéből viszont szépített a Ferencváros, Carter Savoie küzdötte be a pakkot a kapuba. A meccs előtt a Fradi volt a liga leghatékonyabban védekező csapata emberhátrányban, így amikor Ortenszky Tamást kiállították, nem sokan kaptak a szívükhöz. A Villach azonban meglepte a zöld-fehéreket, Teasdale második gólját is beleérés után szerezte, ismét kettővel ment a rivális. A vége aztán 4–1 lett a Villach javára, mert egy kiugrás után ismét betaláltak a hazaiak, de a másik magyar csapat, a Volán sem járt jobban szerdán.

Az „inkonkluzív felvételek” fogalma azt jelenti, hogy az adott, reklamált esetre a videóbíró segítségével nem találtak egyértelmű bizonyítékot. Nos ez a jelenség kísérti a Hydro Fehérvár AV19-et a közelmúltban, Milánóban egy les helyzetre nem volt egyértelmű kameraállása a bíróknak, szerdán, Klagenfurtban pedig két alkalommal sem került perdöntő bizonyíték a játékvezetők elé klagenfurti találatoknál. A szegény embert még az ág is húzza esete a Volán szemszögéből…

Igaz, a szerencsétlen helyzetek ellenére is lehetne mérkőzéseket nyerni, ám a Fehérvár háza táján továbbra is hiánycikk a jó helyzetkihasználás. Pedig nem kezdett rosszul a Volán szerda este, ám hátul akadtak kihagyások, a Klagenfurt pedig kíméletlenül kihasználta a kínálkozó lehetőséget, húsz perc után már 2–0-ra vezetett. A második harmad elejét megnyomta Ted Dent együttese, Kiss Roland szépített a 23. percben, ám jöttek a kihagyott helyzetek, a túloldalon pedig a gólok, Tobias Sablattnig, Simeon Schwinger, majd Jesper Jensen Aabo is mattolta Rasmus Reijolát. Négygólos hátrányban nem lehettek vérmes reményei a Volánnak az utolsó harmad előtt, de a kék-fehérek becsületére váljék, mentek előre, Trevor Cheek és Michael Cyr révén a szépítés is sikerült. Az utolsó pillanatokban Finn Van Ee üres kapus gólja állította be a 6–3-as végeredményt.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

VSV VILLACH (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Villach, 2536 néző. V: Piragic (horvát), Snoj, Jeram (mindketten szlovénok), Zacherl (osztrák)

VILLACH: CANNATA – Wall, Walford / Schreier, SPROUL (2) / Strong (1), Vallant – Wallenta 1, HANCOCK (2), TEASDALE 2 / Cramarossa, Rauchenwald 1, Wieltschnig / Rebernig, Metzler, Hughes / Sintschnig, Maxa, Raspotnig. Edző: Pierre Allard

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson, Hadobás / Tyni, Lindgren / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 1, Silye, Laskawy / Dobos (1), Rönni, Schlekmann / Mihalik A., Kestilä, Heljanko / Galajda, Tóth Gergely. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 26–29. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

EC KAC (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV 19 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

Klagenfurt, 3271 néző. V: A. Huber (osztrák), Rezek (szlovén), Durmis (osztrák), Pardatscher (olasz)

KLAGENFURT: Vorauer – JENSEN AABO 1 (1), Göransson / Unterweger, Nickl / MacKinnon, Simovic – Drozg 1, St. Denis (1), Hudson (1) / Herburger (1), HUNDERTPFUND 1 (1), Schwinger 1 (1) / VAN EE 1 (2), Obersteiner (1), SABLATTNIG 1 (2) / Öfner, Waschnig, Wadel. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: Reijola (Hegedüs) – Stipsicz, Campbell / MacPherson (1), Zloty / Kiss R. 1, Horváth Donát / Falus – CHEEK 1, Farren (1), CYR 1 / Erdély Cs., Kulmala, Kuralt / Farkas L. (1), Németh K., Terbócs (1) / Hári J., MIHALIK G., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 21–29. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/1