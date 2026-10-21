Nemzeti Sportrádió

Pénzbüntetéssel úszta meg a Dinamo a Sepsi elleni meccs magyarellenes rigmusait

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.10.21. 21:50
Fotó: Getty Images
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Sepsi magyarellenesség Dinamo Bucuresti
Pénzbüntetéssel megúszta a Dinamo szurkolói magyarellenes megnyilvánulásait a Sepsi OSK elleni bajnoki mérkőzésén, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdai ülésén 11 500 lejes (mintegy 789 ezer forintos) bírságot szabott ki a bukaresti klubra.

Az október kilencedikén Sepsiszentgyörgyön lejátszott találkozó második félidejében a vendégek szurkolói végig a magyarokat és Magyarországot szidalmazták, de Viorel Flueran játékvezető csupán a 83. percben szakította félbe rövid időre a játékot.

Az eset nyomán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere hivatalos megkeresésben kérte számon a FRF vezetésén a rasszista és idegengyűlölő szurkolói skandálások elleni fellépés elmaradását.

A Dinamót ebben az idényben már másodszor büntették meg szurkolói magyarellenessége miatt, a szeptember 11-én az FK Csíkszereda otthonában lejátszott találkozó után 7500 lejt (nagyjából 515 ezer forintot) kellett fizetnie.

 

Sepsi magyarellenesség Dinamo Bucuresti
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