Férfi kézilabda NB I: Pestszentlőrincen is kikapott az újonc Eger

Az angol Islington HC elleni – szombati és vasárnapi – Európa-kupa-mérkőzésekre készülő fővárosiaknál Milan Vuksic nyolc, Hegedüs Márk öt góllal, Kránitz Zoltán pedig 15 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerhez.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

PLER-Budapest–Eger 37–18 (15–7)

BUD Aréna, 400 néző. V: Kiu G., Kiu T.

PLER: KRÁNITZ 1 – Szkokán, Kavin 4, Kemény 1, VUKSIC 8, Mikita, Deák 2. Csere: Borsos T., Tóth Á. 4 (3), HEGEDÜS M. 5, Albek J. 3, MARKEZ 4, Menyhárt 3, Barna V. 2. Edző: Lepsényi Sándor

EGER: Miklós G. – KURUCZ 4, Spekhardt, Kovács Sz., Fercsik 3, Száva 1, Rozner 1. Csere: Szabad (kapus), Sikler 3, Nkousa 3, Katona 1, Barta 2. Edző: Padla József

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–1. 22. p.: 11–3. 34. p.: 15–10. 40. p.: 20–13. 43. p.: 25–15. 56. p.: 33–17. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Köszönöm azt a koncentrációt, amit a csapat mutatott, ezúttal minden összejött, és köszönöm a közönségnek a szurkolást is.

Padla József: – Az ellenfél többet tudott készülni, mi pedig legutóbb óriási erőket mozgósítottunk a Győr ellen. Sok hibával játszunk, és ez most nagyon megmutatkozott. Ez a mérkőzés csalódás volt, remélem, hogy a sérültjeink meggyógyulnak a folytatásra.