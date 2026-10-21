Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda BL: döntetlen a Veszprém csoportjában; kikapott a PSG Zágrábban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.21. 21:12
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A PSG csoportelsőségébe kerülhet a zágrábi vereség (Fotó: Getty Images)
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A férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 5. fordulóban a Porto csak ikszelt a Veszprém kvartettjében, a C-csoportban pedig kikapott a PSG.

Az első félidőben három, a második játékrészben hét góllal is vezetett a Porto, ám 25–18 után elkezdett apadni az előnye, a végén pedig egyenlített (33–33) a Partizan Beograd az A jelű négyesben – mindkét csap az Európa-ligában folytathatja majd a BL-csoportkör vége után.

A C-csoport listavezetője, a PSG 29–28-ra kikapott Zágrábban, így a szintén hétpontos Aalborg lépéselőnybe kerülhet, ha nyer. Az E jelű kvartettben harmadik Dinamo Bucuresti 37–23-ra kiütötte a második helyen álló Aarhust, így a románok hátránya két pontra csökkent, vagyis még kiharcolhatják a továbbjutást az utolsó fordulóban.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál) 33–33 (14–16)
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 39–35 (20–13)

B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
Csütörtökön játsszák
18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

C-CSOPORT
HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia) 29–28 (13–17)
20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

E-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán) 37–23 (16–12)
Csütörtökön játsszák
20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)

F-CSOPORT
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)
Csütörtökön játsszák
20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)

 

 

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