Férfi kézilabda BL: döntetlen a Veszprém csoportjában; kikapott a PSG Zágrábban

Az első félidőben három, a második játékrészben hét góllal is vezetett a Porto, ám 25–18 után elkezdett apadni az előnye, a végén pedig egyenlített (33–33) a Partizan Beograd az A jelű négyesben – mindkét csap az Európa-ligában folytathatja majd a BL-csoportkör vége után.

A C-csoport listavezetője, a PSG 29–28-ra kikapott Zágrábban, így a szintén hétpontos Aalborg lépéselőnybe kerülhet, ha nyer. Az E jelű kvartettben harmadik Dinamo Bucuresti 37–23-ra kiütötte a második helyen álló Aarhust, így a románok hátránya két pontra csökkent, vagyis még kiharcolhatják a továbbjutást az utolsó fordulóban.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál) 33–33 (14–16)

One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 39–35 (20–13)

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

Csütörtökön játsszák

18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

C-CSOPORT

HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia) 29–28 (13–17)

20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

E-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán) 37–23 (16–12)

Csütörtökön játsszák

20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)

F-CSOPORT

20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)

Csütörtökön játsszák

20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)