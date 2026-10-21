Nemzeti Sportrádió

Két gól született az első félidőben a Bayern és az Arsenal mérkőzésén

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
2026.10.21. 21:50
AFP
Címkék
Bayern München BL-alapszakasz Arsenal
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Bayern München az Arsenalt fogadja – élőben az NSO-n!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayern München (német)–Arsenal (angol) 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Arena, 75 000 néző. V: Massa (olasz)
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry, Szaibari, Davies - Kane. Vezezőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Boey, N. Brown, Ito Hiroki, Tah, L. Karl, Sapoko Ndiaye, Binder, Luis Díaz
Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes – Saka (Eze, 10.), Ödegaard, Madueke – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (k.), Meslier (k.), Lewis-Skelly, Mosquera, B. White, Dowman, Merino, Zubimendi, Gyökeres
Gólszerző: Davies (35.), ill. Eze (25.)

A nap egyik legjobban várt szerdai mérkőzésén a BL-ezüstérmes látogatott a mostani kiírás egyik nagy esélyeséhez, ahol felépült maga a mester, Vincent Kompany és kapusa, Manuel Neuer is. A németektől Jamal Musiala és Michael Olise, a vendégektől Piero Hincapié, Hrisztosz Colisz és William Saliba hiányzott, a nyolcadik percben pedig passzolás közben lesérült Bukayo Saka – sokat elmond az Arsenal keretéről, hogy helyére a 85 millió euróért megszerzett Eberechi Eze állt be, aki a 25. percben megszerezte a vezetést csapatának. 

Előtte Riccardo Calafiori, Serge Gnabry és Bruno Guimaraes is kihagyott egy-egy helyzetet – az angolok összes lehetőségét a kiválóan játszó Martin Ödegaard  készítette elő, a másik oldalon Harry Kane volt a passzkirály, a sokadik gyönyörű indítását a 35. percben az ezúttal balszélsőként játszó Alphonso Davies gólra is váltotta.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Bayern München BL-alapszakasz Arsenal
Legfrissebb hírek

Bernardo Silva a szünet előtt vezetést szerzett: Real Madrid–RB Leipzig 1–0

Bajnokok Ligája
7 perce

Bild: Kimmich édesapja halála miatt nem játszik az Arsenal ellen

Bajnokok Ligája
8 órája

„Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt” – a Barca elleni meccs legjobbjának megválasztott Doué

Bajnokok Ligája
13 órája

A PSG legyőzte a Barcelonát a rangadón, a Pool fordított a Villarreal ellen – keddi BL-eredmények

Bajnokok Ligája
22 órája

Kétszer egyenlített a Barcelona, de végül nem tudta megállítani a PSG-t

Bajnokok Ligája
23 órája

Foden mesterhármast szerzett, öt gólig jutott az AEK ellen a Manchester City

Bajnokok Ligája
23 órája

Gulácsiék két góllal is vezettek a magyarjait nélkülöző Liverpool otthonában, de pont nélkül maradtak

Bajnokok Ligája
23 órája

Kompany kihagyhatja a Bayern München Arsenal elleni BL-rangadóját

Bajnokok Ligája
Tegnap, 17:13