Két gól született az első félidőben a Bayern és az Arsenal mérkőzésén

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!

München, Allianz Arena, 75 000 néző. V: Massa (olasz)

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry, Szaibari, Davies - Kane. Vezezőedző: Vincent Kompany

A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Boey, N. Brown, Ito Hiroki, Tah, L. Karl, Sapoko Ndiaye, Binder, Luis Díaz

Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes – Saka (Eze, 10.), Ödegaard, Madueke – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

A kispadon: Kepa (k.), Meslier (k.), Lewis-Skelly, Mosquera, B. White, Dowman, Merino, Zubimendi, Gyökeres

Gólszerző: Davies (35.), ill. Eze (25.)

A nap egyik legjobban várt szerdai mérkőzésén a BL-ezüstérmes látogatott a mostani kiírás egyik nagy esélyeséhez, ahol felépült maga a mester, Vincent Kompany és kapusa, Manuel Neuer is. A németektől Jamal Musiala és Michael Olise, a vendégektől Piero Hincapié, Hrisztosz Colisz és William Saliba hiányzott, a nyolcadik percben pedig passzolás közben lesérült Bukayo Saka – sokat elmond az Arsenal keretéről, hogy helyére a 85 millió euróért megszerzett Eberechi Eze állt be, aki a 25. percben megszerezte a vezetést csapatának.

Előtte Riccardo Calafiori, Serge Gnabry és Bruno Guimaraes is kihagyott egy-egy helyzetet – az angolok összes lehetőségét a kiválóan játszó Martin Ödegaard készítette elő, a másik oldalon Harry Kane volt a passzkirály, a sokadik gyönyörű indítását a 35. percben az ezúttal balszélsőként játszó Alphonso Davies gólra is váltotta.

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