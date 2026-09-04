Nemzeti Sportrádió

„Eljött a pillanatod” – ezt üzente Curtis a feleségének a női kosár-vb előtt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.04. 09:50
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Széki-Barnai Judit a magyar válogatott egyik edzésén Berlinben (Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)
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Széki-Barnai Judit női kosárlabda-vb Széki Attila magyar női kosárlabda-válogatott Curtis
A népszerű rapper, Curtis, az Újpest korábbi labdarúgója Instagram-bejegyzésben üzent feleségének, Széki-Barnai Juditnak, aki a magyar női kosárlabda-válogatott tagjaként szerepel a világbajnokságon.

Széki Attila, azaz Curtis közösségi oldalán arról írt, különleges érzés számára, hogy egy magyar válogatott sportoló férje lehet. Mint fogalmazott, miközben a szurkolók elsősorban azt látják, amikor felesége magára ölti a címeres mezt, ő azt is pontosan tudja, mennyi munka áll a sikerek mögött.

„Furcsa és közben leírhatatlanul büszke érzés egy válogatott sportoló férjének lenni” – írta Curtis, hozzátéve, hogy testközelből látja a rengeteg munkát, lemondást, fáradtságot, edzést és nehéz napot, valamint azt az elszántságot, amely újra és újra továbbviszi feleségét.

A rapper szerint férjként az egyik legjobb érzés látni, ahogy az ember, akit szeret, valóra váltja az álmait. Széki-Barnai Judit jelenleg Berlinben tartózkodik, ahol pályafutása egyik legfontosabb eseményére, a világbajnokságra készül.

Curtis azt is hangsúlyozta, hogy nem tudja, mit hoz majd a vb, egyvalamiben azonban már most biztos: rendkívül büszke a feleségére.

„Mert számomra nem csak egy válogatott sportoló. Ő a feleségem. A társam. Az az ember, akinek pontosan tudom, mennyi munka van minden egyes eredménye mögött” – fogalmazott.

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KEZDÉS: 21.00. Bravúrnak számítana a továbbjutás a csoportkörből válogatottunknak, amely remélhetőleg kellően bátor lesz ahhoz, hogy ne csak mellékszereplője legyen a tornának.

A bejegyzés végén egyértelművé tette, hogy most szerinte eljött Széki-Barnai ideje.

„Most pedig eljött az ő pillanata. Hajrá, Kicsi! Hajrá, Magyarország!” – zárta sorait Curtis.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
B-CSOPORT
14.30: Dél-Korea–Nigéria
21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Széki-Barnai Judit női kosárlabda-vb Széki Attila magyar női kosárlabda-válogatott Curtis
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