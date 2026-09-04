„Eljött a pillanatod” – ezt üzente Curtis a feleségének a női kosár-vb előtt

Széki Attila, azaz Curtis közösségi oldalán arról írt, különleges érzés számára, hogy egy magyar válogatott sportoló férje lehet. Mint fogalmazott, miközben a szurkolók elsősorban azt látják, amikor felesége magára ölti a címeres mezt, ő azt is pontosan tudja, mennyi munka áll a sikerek mögött.

„Furcsa és közben leírhatatlanul büszke érzés egy válogatott sportoló férjének lenni” – írta Curtis, hozzátéve, hogy testközelből látja a rengeteg munkát, lemondást, fáradtságot, edzést és nehéz napot, valamint azt az elszántságot, amely újra és újra továbbviszi feleségét.

A rapper szerint férjként az egyik legjobb érzés látni, ahogy az ember, akit szeret, valóra váltja az álmait. Széki-Barnai Judit jelenleg Berlinben tartózkodik, ahol pályafutása egyik legfontosabb eseményére, a világbajnokságra készül.

Curtis azt is hangsúlyozta, hogy nem tudja, mit hoz majd a vb, egyvalamiben azonban már most biztos: rendkívül büszke a feleségére.

„Mert számomra nem csak egy válogatott sportoló. Ő a feleségem. A társam. Az az ember, akinek pontosan tudom, mennyi munka van minden egyes eredménye mögött” – fogalmazott.