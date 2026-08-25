Kosárlabda: ötnapos 3x3-as fesztivál jön Debrecenben

A programban helyet kapott a – korosztályos világ- és Európa-bajnokságokat tavaly felváltó – U21-es Nemezetek Ligája, amellyel párhuzamosan az elmúlt 12 évben már megszokott Women’s Series és World Tour-fordulóra kerül sor.

A Kossuth téren csütörtökön rajtol a női csapatok pénzdíjas versenye, a Women’s Series, melyen a magyar válogatott mellett Debrecen csapata is részt vesz. A csaknem ötvenezer dolláros összdíjazás mellett a helyezésekért járó ranglistapontokért is hatalmas csata várható, mivel a szeptemberi pekingi nagydöntőig már csak két állomás van hátra.

Pénteken a Nemezetek Ligájában és a Women’s Seriesben is győztest hirdetnek, így a hétvége már teljes egészében a World Tour Masters küzdelmeiről szól majd. A férfi csapatok pénzdíjas versenyén is lesz magyar érdekeltség, ugyanis Debrecen néven lép pályára a magyar válogatott, amelyben Kelemen Balázs, Komma Dániel és Molnár Mátyás mellett ezúttal is ott lesz a szakág legendája, a korábban a DEAC csapatában is megforduló Ivosev Tamás. A Debrecen Mastersen a világranglista első tíz csapatából nyolc képviselteti magát, olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sora szerepel a Nagytemplom előtt.

A közel ezer fő befogadására képes, alkalmi arénában tartott keddi sajtótájékoztatón Széles Diána alpolgármester emlékeztetett, hogy a belvárosban vasárnap még tízezres tömeg volt a Virágkarneválon, így különösen nagy bravúr, hogy a szervezők ilyen gyorsan felépítették a helyszínt a Nagytemplom előtt.

„Debrecenben továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a kosárlabda és annak 3x3-as szakága, hiszen több, mint ezer gyermek kosarazik a városban. Ez évről évre a 3x3-as eseményeken is meglátszik, hiszen legyen szó bármilyen sorozatról, a lelátók rendre megtelnek. Méltó befejezése ez a nyárnak, hiszen amellett, hogy az utcai sportágak páratlan hangulata beköltözik ilyenkor a cívisváros szívébe, világszerte rengetegen követik a mérkőzéseket” – jelentette ki az alpolgármester.

Becsky István, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy az idei évvel ugyan lejárnak a Nemzetközi Kosárlabda-szövetséggel (FIBA) kötött szerződések, de minden erejükkel azon lesznek, hogy folytatódjon a sorozat.

„Az a közös sikertörténet, melyet Debrecen a FIBA-val és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével közösen elért 2015 óta, világszinten is párját ritkítja. Jó úton haladunk, hogy ez a jövőben is így legyen, sőt, nem titkolt szándékunk, hogy a 2028-as olimpia selejtezőjét is szeretnénk megrendezni” – közölte, hozzátéve, rossz idő esetén az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok lesz a helyszín.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 3x3-as rendezvényekre ingyenes a belépés.