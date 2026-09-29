Férfi kosár NB I: Szolnokon aratott egypontos győzelmet a Kaposvár

Hiába dolgozta le tízpontos hátrányát a harmadik negyedben, vesztesen hagyta el a parkettet a Szolnoki Olajbányász: a legutóbbi idény ezüstérmese odahaza 91–90-re kapott ki a Kaposvártól a férfi kosárlabda NB I 6. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 90–91 (22–29, 22–25, 26–16, 20–21)