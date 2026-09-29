Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: Szolnokon aratott egypontos győzelmet a Kaposvár

V. H. L.V. H. L.
2026.09.29. 20:09
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Fotó: Facebook/Kometa Kaposvár
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férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Kometa-KVGY Kaposvári KK
Hiába dolgozta le tízpontos hátrányát a harmadik negyedben, vesztesen hagyta el a parkettet a Szolnoki Olajbányász: a legutóbbi idény ezüstérmese odahaza 91–90-re kapott ki a Kaposvártól a férfi kosárlabda NB I 6. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 90–91 (22–29, 22–25, 26–16, 20–21)

 

 

férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Kometa-KVGY Kaposvári KK
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