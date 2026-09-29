Négyből négy: hozta a papírformát a kuvaitiak ellen a Veszprém

Hogyan lehet felküldeni egy csapatot a pályára egy jóval esélytelenebb gárda ellen úgy, hogy előtte már biztossá vált a döntőbe jutás? Ráadásul az is kiderült, hogy ellenfél már biztos csoportutolsó? Xavier Pascualnak, a Veszprém mesterének nem volt könnyű dolga az egyiptomi férfi kézilabda klubvilágbajnokság utolsó csoportmeccsén, mert az összecsapás ugyan könnyűnek ígérkezett, de a cél sokkal inkább az volt, hogy megfelelően forgassa az együttest, minden játékosa játékban legyen és egészségesen várja a Barca elleni csütörtöki döntőt.

A kuvaiti Burgan SC ellen így legfeljebb a tiszta ziccereket és a gyors lerohanásokat lehetett gyakorolni, a védekezést és a támadási variációkat nem nagyon, akkora a két gárda közötti erőkülönbség. Mindenestre Pascual nem nevezte a kapuba Emil Nielsent, az Építők dán sztárkapusát, nyilván azért, hogy rápihenjen a címvédő katalánok elleni fináléra, így a svéd Mikael Appelgrennek egyedül kellett végigjátszania a 60 percet, és mint tökéletes helyettes, ezt hibátlanul meg is tette, 18 lövést védett, csak eggyel többet kapott, így végül a meccs legjobbjának választották.

A mezőnyben sem voltak gondjai a bakonyiaknak. Végül a padon ülő jobbátlövő Ivan Martinovic be sem szállt, a balátlövő Ahmed Hesam is csak három perce tette tiszteletét a parketten a második félidőben, kettejükön kívül viszont valamennyi mezőnyjátékos szerzett gólt, a magyarok közül Ligetvári Patrik kétszer, Barna Dániel négyszer, Gáncs-Pető Máté pedig hétszer talált be, utóbbi csapata egyik legjobb gólszerzőjeként ott van a torna góllövőlistájának élbolyában, pedig nem is ő lövi a heteseket.

Az egyéni teljesítmények közül érdemes még megemlíteni Stefan Dodics 9 gólpasszát és 4 labdalopását, mindkettő mutatóban a mezőny legjobbja volt. A meccset elemezgetni egyébként nincs sok értelme, a vége 44–19 lett a félgőzzel harcoló, és már a döntőre tartalékoló Veszprém javára, amely készülhet a Barca elleni csütörtöki finéléra. A torna utolsó meccsének ugyanez volt a leosztása tavaly is, akkor egy góllal, hosszabbításban a katalánok bizonyultak jobbnak, Xavier Pascual és csapata most elégtételt vehet, és egy győzelem esetén a klub második klubvilágbajnoki címét szerezné meg.

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–BURGAN SC (kuvaiti) 44–19 (26–9)

Újfőváros, 150 néző. V: Pavicsevics, Razsnatovics (montenegróiak)

VESZPRÉM: APPELGREN – Imre B. 4 (1), Remili 2, PESMALBEK 5, ALI ZEIN 4, LIGETVÁRI 2, GÁNCS-PETŐ 7. Csere: Dodics 2, Lenne 2, Barna D. 4, El-Dera 4, Adel 2, Descat 3, Cindric 3, A. Hesam. Edző: Xavier Pascual

BURGAN: Abrahamsson – Al-Szalem, Al-Sammari 1, Al-Bahar 2, Al-Dasti, BEN ARAAR 5 (1), Al-Haldi 1. Csere: Al-Hamszan (kapus), Al-Kallaf, Ali 3, Mohamed 1, Haszan 1, AL-MIZAL 5. Edző: Jakub Ali

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 9–5. 19. p.: 14–5. 25. p.: 19–7. 29. p.: 24–8. 37. p.: 32–12. 45. p.: 35–16. 50. p.: 40–16. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1

KÉSŐBB

19.00: Füchse Berlin (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

A-CSOPORT

Zamalek (egyiptomi)–Pinheiros (brazil) 28–27 (16–14)

Barca (spanyol)–Muntada Derb Szultan (marokkói) 51–15 (23–8)