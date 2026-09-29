Nemzeti Sportrádió

Feröer továbbra is nyeretlen a C-ligában, a finnek sem tudtak nyerni

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.29. 20:00
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Turi Géza Dávidék ismét ikszeltek (Fotó: Getty Images, archív)
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Nemzetek Ligája feröeri válogatott Turi Géza Dávid
Feröer a második meccsén is 1–1-es döntetlent játszott a Nemzetek Ligájában, Finnország hazai pályán 0–0-re végzett a fehéroroszokkal a C-liga 2. fordulójában.

Turi Géza Dávid kezdőként a 61. percben volt a pályán a feröeri csapatban, lecserélése után öt perccel egyenlített Moldova.

NEMZETEK LIGÁJA
C-LIGA, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
Finnország–Fehéroroszország 0–0
20.45: San Marino–Albánia, Serravalle

3. CSOPORT
Moldova–Feröer 1–1 (Perciun 66., ill. Davidsen 26. – 11-esből)
20.45: Szlovákia–Kazahsztán, Kassa

4. CSOPORT
20.45: Bulgária–Észtország, Plovdiv
20.45: Luxemburg–Izland, Luxemburg (Tv: Match4)

 

 

Nemzetek Ligája feröeri válogatott Turi Géza Dávid
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