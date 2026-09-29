Nemzetek Ligája: a spanyolok első támadásából Yamal talált be, aztán jöttek az újabb gólok

A labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A-liga 2. fordulójában a világbajnok, az 1. fordulóban Angliát legyőző spanyol válogatott a múlt héten Csehország ellen nyerő Horvátországot fogadja. A spanyolok először játszanak hazai pályán a vb óta. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 3. CSOPORT

2. FORDULÓ

Spanyolország–Horvátország 2–1 – ÉLŐ

Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán Stadion. V: Gözübüyük (holland)

Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – F. Ruiz, Zubimendi, Fermín – Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Horvátország: Livakovic – Smolcic, Pongracic (Vuskovic, a szünetben), Gvardiol, Perisic – Misic, Sutalo, Kovacic – Sucic, Beljo, Pasalic. Szövetségi kapitány: Slaven Bilic.

G: Yamal (2.), Pubill (31.) ill. Beljo (28.)