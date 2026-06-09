Nemzeti Sportrádió

Somogyi Ádám a spanyol élvonalban folytatja pályafutását

K. Zs.K. Zs.
2026.06.09. 14:38
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Somogyi Ádám (Fotó: Árvai Károly)
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Somogyi Ádám magyar átigazolás Bilbao Basket
Somogyi Ádám a spanyol kosárlabda-bajnokság élvonalában, a Surne Bilbao Basket kötelékében folytatja pályafutását – jelentette be a baszk klub kedd kora délután a hivatalos felületein.

A 25 éves Somogyi Ádám a bilbaói csapat első nyári igazolása. A legutóbbi másfél évet a Szolnokban töltő, bajnoki címet és Magyar Kupát nyerő magyar válogatott irányító 2028 nyaráig írt alá a baszk csapathoz.

A bilbaóiak a 8. helyen végeztek a legutóbbi spanyol bajnokságban, és ugyanúgy megnyerték a FIBA Európa-kupát, mint egy évvel korábban (az idei elődöntőben a Falcót búcsúztatták).

Somogyi korábban már játszott a spanyol élvonalban, a MoraBanc Andorra (2023–2024) és a Río Breogán (2024–2025) játékosa volt.

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A magyar válogatott karmester élete egyik legnehezebb döntése volt, hogy távozik Szolnokról, ahol idén bajnoki ezüstérmes lett, miután a Falco elleni döntő utolsó két meccsét súlyos sérülés miatt kihagyta.

 

Somogyi Ádám magyar átigazolás Bilbao Basket
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