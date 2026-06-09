Somogyi Ádám a spanyol élvonalban folytatja pályafutását

A 25 éves Somogyi Ádám a bilbaói csapat első nyári igazolása. A legutóbbi másfél évet a Szolnokban töltő, bajnoki címet és Magyar Kupát nyerő magyar válogatott irányító 2028 nyaráig írt alá a baszk csapathoz.

A bilbaóiak a 8. helyen végeztek a legutóbbi spanyol bajnokságban, és ugyanúgy megnyerték a FIBA Európa-kupát, mint egy évvel korábban (az idei elődöntőben a Falcót búcsúztatták).

Somogyi korábban már játszott a spanyol élvonalban, a MoraBanc Andorra (2023–2024) és a Río Breogán (2024–2025) játékosa volt.