Somogyi Ádám a spanyol élvonalban folytatja pályafutását
Somogyi Ádám a spanyol kosárlabda-bajnokság élvonalában, a Surne Bilbao Basket kötelékében folytatja pályafutását – jelentette be a baszk klub kedd kora délután a hivatalos felületein.
A 25 éves Somogyi Ádám a bilbaói csapat első nyári igazolása. A legutóbbi másfél évet a Szolnokban töltő, bajnoki címet és Magyar Kupát nyerő magyar válogatott irányító 2028 nyaráig írt alá a baszk csapathoz.
A bilbaóiak a 8. helyen végeztek a legutóbbi spanyol bajnokságban, és ugyanúgy megnyerték a FIBA Európa-kupát, mint egy évvel korábban (az idei elődöntőben a Falcót búcsúztatták).
Somogyi korábban már játszott a spanyol élvonalban, a MoraBanc Andorra (2023–2024) és a Río Breogán (2024–2025) játékosa volt.
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