Budapest-kupa: a hősiesen küzdő csepelieké a trófea

S. Zs.S. Zs.
2026.04.29. 20:12
null
Fotók: Földi Imre
Csepel USC TFSE Budapest-kupa
A Csepel UFC kétgólos hátrányból nyerte meg az 50. Budapest-kupa döntőjét a TFSE ellen, amelyben pályára lépett Rajczi Péter, az Újpest korábbi csatára is.

 

NOHA SOKÁIG BALSZERENCSÉSNEK tűnt a Csepel UFC, az 50. Budapest-kupa döntőjében visszakapaszkodott a szakadékból a BLSZ-ben szereplő csapatok összecsapásán. A napsütéses időben a budafoki stadionban megrendezett mérkőzés egy perce sem tartott, amikor a rövid hazaadás végén a kapus Szabó Zsombor már csak szabálytalankodni tudott – Papp Kristóf pedig higgadtan vezetést szerzett a TFSE-nek. Ezt követően a csepeliek rengeteget tettek az egyenlítésért, az egyik akciónál milliméterek hiányoztak a gólhoz, de menteni tudtak a TF védői. Ráadásul Hollókőy Ádám kivédte a csepeli Sztraka Kristóf tizenegyesét. Az ellentámadás végén pedig a következő hazaadásnál a labda elgurult a kapus talpa alatt – 2–0.

 

A Csepel ekkor sem adta föl, és előbb Urbin Martin lövése után pattant a labda a kapufáról a hálóba, majd Grecsó Bence fejelte a labdát a jobb alsó sarokba, 2–2! A két csapat novemberi bajnoki mérkőzésén a TFSE 5–0-ra nyert, így még nagyobb dicséretet érdemelnek a csepeliek, hogy jelentős hátrányból is fel tudtak állni. Az egyenlítő gól után a TFSE csapatába beállt Rajczi Péter, az Újpest korábbi csatára. Óriási küzdelem zajlott a pályán, a találkozó záró szakaszában mind a két együttes próbálta az összes erőtartalékát mozgósítani, hogy megszerezze a trófeát jelentő harmadik gólt. 

És ez végül a Csepelnek sikerült! Gyors ellentámadás végén Takács Attila önzetlen és okos átadása után a csereként beálló Jamoul Harunak csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát. A TFSE-nek így nem sikerült megvédenie a tavaly megszerzett címét. A Csepel – noha kétgólos hátrányba került, és  tizenegyest is kihagyott – hősiességének és akaraterejének köszönhetően hazavihette a Budapest-kupát.

 

Csepel USC TFSE Budapest-kupa
