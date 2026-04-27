Milica Jovanovics: jöhet az utolsó tánc

– Rendkívül sima lett a címvédő Sopron elleni elődöntő sorsdöntő, harmadik meccse…

– A második mérkőzés, amelyet nagyon elveszítettünk Sopronban, után leültünk a lányokkal és őszintén kiveséztük a történteket. Ezt külön szeretem ebben a csapatban, hogy nincs mellébeszélés – válaszolta a 85–66-os győzelemmel bajnoki fináléba jutó DVTK 36 éves montenegrói magasbedobója, Milica Jovanovics, aki 20 ponttal csapata legjobb dobója volt. – Nem omlottunk össze, nem mutogattunk egymásra, hanem mélyen magunkba néztünkés eldöntöttük, hogy ilyen nem fordulhat elő még egyszer.

– Azért ez még önmagában nem elég egy kitűnő teljesítményhez, a bajnok egyetlen másodpercig sem vezetett és gyakorlatilag esélytelen volt még a szoros meccsre is.

– Jól felkészültünk, jól reagáltunk, és persze nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a szurkolóink is nagyon odatették magukat, sok energiát kaptunk tőlük, ami rengeteget segít az effajta mérkőzéseken. Büszke vagyok a csapatra!

– Egymást követő harmadik bajnoki döntőre készülhetnek, két éve söpréssel győztek a Győr ellen, tavaly 2–1-es előnyről 3–2-re kikaptak a Soprontól, idén az ellenfél a Pécs lesz. Mit vár a szerdán kezdődő sorozattól?

– Óriási küzdelmet. Ismerjük a riválist, amely foggal-körömmel küzd, hihetetlen energiával és rendkívül harcosan játszik. Másfajta meccseket játszunk majd, mint az elődöntőben, megerőltető csatára számítok. Végig összpontosítanunk kell, s mindent ki kell adni magunkból.

– Egyik csapat sem a legjobb összetételben lép pályára a fináléban, a pécsiek elvesztették a cseh Julia Reisingerovát, önöknél pedig jelenleg sérült az amerikai Kathryn Westbeld és a spanyol Paula Ginzo. Mindez mennyire befolyásolja az esélyeket?

– A sérült játékosok mindkét csapatban kulcsembereknek számítanak, de azt nem tudom megmondani, ez hogyan változtat a végkimenetelen. Érzékeny veszteség érte az együtteseket, de ettől még minden bizonnyal nagy csata lesz az aranyéremért. A mi oldalunkat ismerem, tudom, mindenki készen áll, hogy előlépjen, mindenki bajnok szeretne lenni. A döntőben már nincs helye a kifogásoknak, nincs „majd holnap”, csak az itt és most számít.

– Immár az ötödik idényét tölti Diósgyőrben, tavaly távozott, de februárban visszatért. Többször elmondta már, ez az utolsó profi évada, utána visszavonul. Eközben Völgyi Péter vezetőedző is leteszi a lantot, újra sportigazgató lesz, és azt nyilatkozta, ez különleges hangulatot, plusz motivációt jelent a csapatnak.

– Nagy örömmel tértem vissza, érzelmileg nagyon kötődöm a klubhoz és Petihez. Ő a legjobb edző és legjobb ember, akivel valaha dolgoztam, különleges a kapcsolatunk, főleg miatta is jöttem vissza. Nekem mindenképpen ez az utolsó táncom, együtt éltük meg két éve a DVTK első bajnoki címét, ami érzelemdús siker volt, most pedig szeretném aranyéremmel lezárni pályafutásomat.

A 2026-os női bajnoki döntő menetrendje szerint az alapszakaszgyőztes Pécs szerdán 17 órakor fogadja a DVTK-t a nyitányon a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, a folytatás szombaton, 14 órakor következik Diósgyőrben. Egyelőre nincs információnk, hogy az MTVA hány találkozót közvetít élőben és melyik felületén, de lapunk szerdai, finálét felvezető cikkében már minden bizonnyal ezt is jelezni tudjuk olvasóinknak. Egy biztos, amennyiben négy meccs után nem dől el az aranyérem sorsa, akkor május 10-én 14 órakor lesz az ötödik, bajnoki címről döntő összecsapás Pécsen. Elő a naptárakkal!

A döntő programja.

Április 29., szerda. NKA Universitas Pécs–DVTK Huntherm, 17.

Május 2., szombat. DVTK Huntherm–NKA Universitas Pécs, 14.

Május 5., kedd. NKA Universitas Pécs–DVTK Huntherm, 18.

Május 8., péntek (ha szükséges). DVTK Huntherm–NKA Universitas Pécs, 20.

Május 10., vasárnap (ha szükséges). NKA Universitas Pécs–DVTK Huntherm, 14