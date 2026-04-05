Női kosárlabda Magyar Kupa: papírforma pécsi győzelem a helyosztón

A bronzmeccs, amelyet a bajnokságban alapszakaszgyőztes Pécs és a BEAC vívott, elején nagyjából öt percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a 25. életévét vasárnap betöltő szerb Nadia Szmailbegovics tripláival elhúztak a baranyaiak. Djokics Zseljko vezetőedző csapata megfogyatkozott vasárnap, a Sopron elleni előző napi elődöntő harmadik negyedében sérülés miatt kieső cseh Európa-klasszis, Julia Reisingerová térdgéppel, mankóval a kispad végében szomorkodva figyelte csak társait. A center bal térdének állapota (lehetséges, hogy elszakadt a keresztszalagja) aggasztó lehet a pécsieknek, hiszen az első diagnózisok szerint az sem kizárt, hogy az évad hátralévő részében már nem léphet pályára a középjátékos, aki kulcsembere volt az alapszakaszban ragyogóan teljesítő együttesnek.

A második negyed elején Fárbás Eliza kettő plusz egyes kosarával már a BEAC vezetett, sok hiba csúszott a pécsiek játékába, miközben a fővárosiaknál az amerikai Marshay Moore találta meg a lőtávolt és szerzett rövid időn belül tíz pontot. A félidő hajrája ismét az amerikai Lexi Held és a magyar válogatott Josepovits Kinga vezette baranyaiaké lett, akik addig pontatlanul céloztak messziről, ám ekkor egyre gyakrabban betaláltak távolról is.

A harmadik negyedből még egy perc sem telt el, Török Ágnes hármasa és büntetői után már 13 ponttal állt jobban a 2014-ben aranyérmes Pécs, fáradni látszott BEAC. A nagyot küzdő budapesti együttes a 33. percben öt pontra is feljött (77–72), ám a végén 18 pontos vereséget szenvedett. A baranyai klub ezzel a tavalyi eredményét ismételte, azaz bronzérmet szerzett.

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON)

A 3. HELYÉRT

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ELTE BEAC ÚJBUDA 92–74 (26–22, 28–24, 22–20, 16–8)

Sopron, 800 néző. V: Goda, Minár, Varga-Záray

PÉCS: Studer 3, HELD 19/6, RÁTKAI 12, Varga A. 5/3, JOSEPOVITS 15. Csere: Szmailbegovics 16/12, Olawuyi 2, Tóth O. 2, TÖRÖK Á. 14/6, Dúl P. 4, Halmágyi Kata. Edző: Djokics Zseljko

BEAC: Varga S. 8/6, MOORE 21/9, Drahos 7/3, FÁRBÁS ELIZA 12, Dalce 3. Csere: Dobó 7/3, Vég-Dudás 2, Koch 3/3, Tatai, OZOLA 11/3, Szauter, Dinnyés. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. p.: 11–9. 7. p.: 22–11. 12. p.: 28–27. 15. p.: 34–37. 18. p.: 45–44. 22. p.: 62–47. 25. p.: 66–53. 28. p.: 71–62. 32. p.: 77–70. 35. p.: 83–72. 38. p.: 87–72.

Kipontozódott: Ozola (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Gratulálok mindkét csapatnak, nagyon jó meccset játszottunk. Számunkra új helyzet alakult ki, kezdőcenterünk, Julia Reisingerová nélkül kellett játszanunk, akit a tizennyolc éves Josepovits Kingának és a huszonegy éves Adenika Olawuyinak kellett helyettesíteni. A BEAC főleg az első félidőben nagyon jó dobóformát mutatott, majdnem minden hármast bedobott, és így jutott el negyvenhat pontig, míg az ellenük vívott rájátszás párharcban meccsenként dobtak negyvenkilenc körül. Örülök, hogy a csapatom a második félidőben még nagyobb karaktert mutatott, és meg tudtuk nyerni a meccset. Értékelnünk kell ezt a bronzérmet is, mert bár álmodtunk másról, most különleges helyzet állt elő. A válogatott szünet nagyon megzavarta a ritmusunkat. Örülök annak, ha sok válogatott játékosunk van, de hét nap alatt öt meccset játszottak, és amikor topon voltunk, nem tudtuk folytatni a rájátszást, majd bekerültünk egy olyan sérüléshullámba, ami miatt nagyon nehezen tudtunk felkészülni erre a kupára. Köszönöm a biztatást a szurkolóknak, aki elkísértek minket!

Mészárosné Kovács Andrea: – Elégedett vagyok azzal, amit a csapat nyújtott. Kicsit tartottunk attól, hogy a második mérkőzésre elfogy az erő, de olyan hatalmas szívvel és odafigyeléssel dolgoztak a lányok az egész mérkőzésen, hogy bár azt nem mondom, hogy győzhettünk volna, három negyedet négy, négy majd kettő ponttal veszítettük el, azt gondolom, ez dicséretes, főleg úgy, hogy belső posztokon védekezésben és támadásban is alulteljesítettünk. Ezen dolgoznunk kell, és tény, hogy Moore-tól jött egy extra teljesítmény, ami segített közel maradni. A negyedik negyedben szerettük volna, ha mindenki meg tudja mutatni magát, és egy nagyobb különbség alakult ki, de a végeredmény nem tükrözi azt, amit a mérkőzésen láthattak a nézők.

DÖNTŐ

18.30: Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!