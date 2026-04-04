Izgalmas hajrá után a Szekszárd jutott be elsőként a női kosár Magyar Kupa döntőjébe

A kupahétvége első mérkőzésén találkozó két együttes, a TARR KSC Szekszárd és az ELTE BEAC Újbuda idénybeli két bajnokijából mindkettőt a tolnaiak nyerték meg: december elején Budapesten (83–62), az alapszakasz utolsó előtti fordulójában Szekszárdon (90–61) is Magyar Bianka csapata örülhetett. A meccs favoritja a Szekszárd volt, még úgy is, hogy meglepetésre a bajnokságban nem jutott be az elődöntőbe, mert a TFSE 2–1-re legyőzte a negyeddöntőben. A kétszeres győztes (1990, 1991) BEAC és a KSC négy éve Miskolcon is találkozott egymással az MK negyeddöntőjében, az akkor még más lebonyolítású (nyolcas döntő) tornán a tolnaiak 85–50-re győztek.

Négy rossz kísérlet után Drahos Leila duplája volt az első kosár a kupahétvégén, amely hihetetlen rossz és feszült játékkal indult. Ideges volt mindkét csapat, sok volt a hiba, de a magyar válogatott Dombai Réka ponterőssége révén a kevesebbet rontó tolnaiak nyolc ponttal megléptek, majd tízzel is elhúztak. A fővárosiak harcoltak becsülettel, és két pontra felkapaszkodtak a második negyed közepén, majd fordítottak, és 28–27-re már vezettek. Szétesett a KSC támadójátéka, jött is a szekszárdi időkérés, amely után összekapta magát a 2018-ban ebben a csarnokban kupagyőztes együttes, és hatpontos előnnyel mehetett a nagyszünetre.

Fordulás után Szűcs Gréta és Baa Dominika is egyre gyakrabban betalált, megint elhúzott a KSC, időt kért Mészárosné Kovács Andrea. Az amerikai Christina Dalce érte el először a fővárosiaknál a tíz pontot, s a középjátékos akkor már tíz lepattanónál járt, azaz megvolt neki a dupla dupla a harmadik negyed végén. Így sem tudott lőtávolba kerülni a BEAC, legalábbis a 35. percig, akkor, 58–53-nál Magyar Biankának magához kellett szólítania csapatát, mert egylabdányira kapaszkodtak a budaiak.

Marshay Moore pontfelelőssé lépett elő a fekete mezeseknél, s a rendkívül szorosan alakuló végjátékban majdnem hős lett: úgy tűnt, az amerikai hátvéd a dudaszó pillanatában 66–63-nál bedobta a hosszabbítást érő hárompontost, de aztán a videózás után kiderült, időn túl esett a kosár, így a Szekszárd nyert, és 2020 után ismét döntőt játszhat – ellenfele a házigazda Sopron lesz.

NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, SOPRON

ELŐDÖNTŐ

TARR KSC SZEKSZÁRD–ELTE BEAC ÚJBUDA 66–63 (24–15, 10–13, 22–15, 10–20)

Sopron, 800 néző. V: Makrai, Dr. Popgyákunik, Gruber

SZEKSZÁRD: Rodrigues 2, DOMBAI 19/3, Holcz 9/6, SZÜCS G. 9/3, Gakdeng 6. Csere: Karlen 8, BAA 13/6, Theodoreán, Nyári. Edző: Magyar Bianka

BEAC: VARGA S. 14/3, MOORE 14, DRAHOS 14, Ozola, DALCE 11. Csere: Dobó 2, Fárbás Eliza 4, Koch 4/3, Vég-Dudás. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. p.: 5–2. 7. p.: 13–7. 10. p.: 22–12. 13. p.: 25–17. 18. p.: 27–28. 23. p.: 41–30. 26. p.: 47–33. 29. p.: 50–39. 33. p.: 56–49. 35. p.: 58–55. 38. p.: 63–61

Kipontozódott: Dalce (40. p.), Baa (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen kedden nagyon fájó vereséget szenvedtünk, másrészt ez a kupadöntő, amelynek mindig különleges hangulata van. Egy meccs dönt, és nyilván a BEAC is ezzel a mentalitással jött ki. Mérhetetlenül büszke vagyok a játékosaimra, amiért a kedd után felálltak. Kulcspillanatokban összetartottunk. Az első félidei védekezésünk remek volt, és bár a másodikban már görcsösek voltunk, a lényeg a győzelem, holnap pedig szeretnénk jó meccset játszani.

Mészárosné Kovács Andrea: – A rutintalanságunk, fiatalságunk indította az első negyedet, és ebből hátrányba kerültünk. Ha ott értékesítjük azokat a tiszta helyzeteinket, amelyeket én a stressznek és a rutintalanságnak tulajdonítok, akkor az első negyedben nem alakul ki az a hat-hét pontos különbség. Nagyon büszke vagyok, hogy újra és újra fel tudtunk zárkózni, annak ellenére, hogy már úgy tűnt, elvesztettük a mérkőzést. Még a legvégén is ki tudtunk alakítani dobáslehetőséget. Persze voltak hibák, és azt is tudtuk, hogy több kiemelkedő egyéni teljesítményre lenne szükségünk, de egyelőre ezt még nem tudjuk negyven percen keresztül hozni. Nem is elvárható. Hullámzó volt az egyéni teljesítmények aránya is, de ettől függetlenül példátlan, amit beletett ebbe a meccsbe a csapat!

Tudósított: KOVÁCS GERGELY

Baa Dominika, a Szekszárd hátvédje: – Végig küzdöttünk, végig jól játszottunk. Fájó vereséget szenvedtünk kedden, úgyhogy mindenképp szerettünk volna javítani, és ezt magunk mögött hagyni. Ilyen mérkőzésre számítottunk a BEAC ellen, mert fiatalok, és küzdenek, de nem adtuk fel. Nagyon örülök a győzelemnek!

Varga Sára, a BEAC irányítója: – Nagyon csalódott vagyok! Azt gondolom, megérdemeltük volna a győzelmet azért a munkáért, amit csapatszinten beletettünk. Úgy érzem, alulértékelik a csapatunkat, de szerintem a mai meccsen is meg tudtuk mutatni, hogy igenis fel tudjuk venni a versenyt egy topcsapattal. Elképesztően büszke vagyok a lányokra, nagyon jó érzés egy ilyen csapat részének lenni! Remélem, idővel meglesz a sok munka eredménye.

Később

Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 75–58 (10–14, 26–19, 24–17, 15–8)