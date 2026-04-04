A Sopron 17 ponttal legyőzte a Pécset, ott van a női kosár Magyar Kupa döntőjében
Csaknem teljesen megteltek a Novomatic Aréna lelátói a második elődöntőre, amelyen a torna két aranyvárományosa, a házigazda Sopron és a Pécs csapott össze. A meccsnek nem volt egyértelmű favoritja, mert ugyan az alapszakaszt és az abban lejátszott két bajnokit a baranyai együttes nyerte meg, a házigazda otthonában nem mehetett biztosra, ezt a decemberi, ugyanitt megrendezett összecsapás is bizonyította, amikor hosszabbítás után egyetlen ponttal tudott nyerni Djokics Zseljko vezetőedző csapata.
Ami a helyszínnel kapcsolatos előzményeket illeti, ezt a négyes döntőt eredetileg nem Sopronban rendezték volna meg: a honi szövetség (MKOSZ) női fronton évek óta amolyan vetésforgót alkalmaz a házigazda tekintetében, a sorban most Miskolc jött volna, csakhogy a negyeddöntőben a DVTK kikapott Pécsen, így lemaradt a négyes döntőről. A szövetség rugalmasan reagált (a házigazda nélkül teljesen életszerűtlen lett volna a diósgyőri arénában megrendezni a final fourt), és a házigazdaszerepre bejelentkező Sopronnak adta a rendezés jogát.
A találkozó elejét a vendégek kapták el jobban, az exsoproni Varga Alíz második triplakísérlete jó volt – közben Jelena Brooks jegyezte az első hazai pontokat, egy duplát és egy hárompontost. Érdekesség, a 36 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú klasszison kívül a 9. percig senki sem tudott feliratkozni a pontszerzők közé hazai oldalon. Sok volt a reklamálás, töredezett volt a játék, kevés pont esett, de ádáz harc dúlt a parketten, s 14–10-es pécsi előnnyel zárult az első negyed. A 13. percben aztán először vezetett a Sopron (17–16), majd 22–16-ra ellépett, és ritmust fogott a vendéglátó, a 16. percre 28–19-re elhúzott. A baranyai csapat gyengén dobott mezőnyből, így tulajdonképpen örülhetett, hogy csak háromegységnyi hátrányba került a félidőre.
Jobban kezdett a házigazda a fordulást követően, megint ellépett hét ponttal, Brooks zseniális passzokkal hozta helyzetbe társait. Studer Ágnest kellett a 27. percben ölben lehozni a parkettről, a jobb térde sérült meg a pécsi irányítónak, aki aztán pár perc múlva visszatért (majd az ő dudaszós triplájával ért véget a negyed). A Sopron uralta a meccset, a 30. percben 13 egységnyire növelte az előnyét. Bajban volt az alapszakaszgyőztes, úgy tűnt, kicsúszik a kezéből a találkozó – amelybe nem tudott visszajönni a kispadon felpolcolt lábbal szomorúan üldögélő cseh Julia Reisingerová. Aztán kipontozódott Josepovits Kinga és Varga Alíz is, így minimálisra csökkentek a pécsiek zárkózási esélyei.
Az előző kilenc kiírásból hat kupát begyűjtő Sopron a vártnál jóval simábban nyerte meg a meccset, és vasárnap a Szekszárddal csap össze a klub 13. MK-sikeréért.
NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, SOPRON
ELŐDÖNTŐ
SOPRON BASKET–NKA UNIVERSITAS PÉCS 75–58 (10–14, 26–19, 24–17, 15–8)
Sopron, 1500 néző. V: Benczur, Györfy R., Major Á.
SOPRON: PAPP K. 9/3, Böröndy, FRISKOVEC 13/12, BROOKS 21/6, FUEHRING 13/3. Csere: WALLACK 7, Laczkó 7, Sinka-Pálinkás 5/3, Sitku. Edző: Gáspár Dávid
PÉCS: Studer 3/3, HELD 15/6, DÚL P. 14/3, Varga A. 3/3, REISINGEROVÁ 12. Csere: Rátkai 1, Tóth O., Josepovits 1, Török Á. 5, Olawuyi 2, Szmailbegovics 2. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 4. p.: 2–5. 8. p.: 5–10. 14. p.: 22–16. 16. p.: 28–19. 22. p.: 36–35. 25. p.: 44–37. 28. p.: 55–46. 33. p.: 63–50. 38. p.: 73–53
Kipontozódott: Josepovits (34. p.), Varga A. (34. p.)
MESTERMÉRLEG
Gáspár Dávid: – Fantasztikus hangulat volt! Nagyon jó volt azt látni, hogy megtelt a csarnok, igazi rangadó, igazi tétmeccs volt. Büszke vagyok a csapatra, mert kemény, koncentrált és szenvedélyes kosárlabdát játszott. Nem lesz egyszerű a holnapi napunk sem. Nagyon kemény, jó kosárlabdát játszik a Szekszárd jó energiákkal, úgyhogy nekünk a legfontosabb, hogy fenntartsuk azt a keménységet, koncentrációt, amivel ma játszottunk. A munkát még nem végeztük el, borzasztó fontos, hogy lépésről lépésre haladva, rehabilitációval és egy holnapi edzéssel maximálisan felkészüljünk a Szekszárdból!
Djokics Zseljko: – Gratulálok a Sopronnak! Nagyon jól játszott, és megérdemelten nyerte meg a meccset. Mi az egész héten sérülésekkel küzdöttünk, ezért büszke vagyok, hogy mindenki vállalta a játékot, ez nagy dolog volt. A mérkőzés előtt még én sem tudtam, ki lesz bevethető. Sajnos a harmadik negyedben a két legrutinosabb játékosunk, Studer Ágnes és Julia Reisingerová kiszállt a meccsből, ami megzavart minket, de mást nem mondhatok, mint hogy gratulálok és sok siker kívánok a Sopronnak a döntőben!
TUDÓSÍTOTT: KOVÁCS GERGELY
Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Óriási meccs volt! Nagyon jól dolgoztunk egész héten, és ez ma meg is látszott. Sajnálom a pécsi csapatot, mert láttam, hogy a végén a sok sérülés miatt nem tudtak olyan magas szinten játszani, ahogyan egész szezonban tették. Mi ma óriási dolgot vittünk véghez, de még van egy meccs. Most még nem lehet ünnepelni, holnapig a regenerációé a főszerep, hogy ugyanilyen meccsel tudjuk megajándékozni minden kilátogató szurkolónkat!
Varga Alíz, a Pécs erőcsatára: – Gratulálok a Sopronnak! Életünk legrosszabb meccsét játszottuk, és erről mást nem is szeretnék mondani. Holnap lesz egy bronzmeccs, amit mindenképpen szeretnénk megnyerni!
Korábban
Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 66–63 (24–15, 10–13, 22–15, 10–20)
Izgalmas hajrá után a Szekszárd jutott be elsőként a női kosár Magyar Kupa döntőjébe