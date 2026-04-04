A Sopron 17 ponttal legyőzte a Pécset, ott van a női kosár Magyar Kupa döntőjében

Csaknem teljesen megteltek a Novomatic Aréna lelátói a második elődöntőre, amelyen a torna két aranyvárományosa, a házigazda Sopron és a Pécs csapott össze. A meccsnek nem volt egyértelmű favoritja, mert ugyan az alapszakaszt és az abban lejátszott két bajnokit a baranyai együttes nyerte meg, a házigazda otthonában nem mehetett biztosra, ezt a decemberi, ugyanitt megrendezett összecsapás is bizonyította, amikor hosszabbítás után egyetlen ponttal tudott nyerni Djokics Zseljko vezetőedző csapata.

Ami a helyszínnel kapcsolatos előzményeket illeti, ezt a négyes döntőt eredetileg nem Sopronban rendezték volna meg: a honi szövetség (MKOSZ) női fronton évek óta amolyan vetésforgót alkalmaz a házigazda tekintetében, a sorban most Miskolc jött volna, csakhogy a negyeddöntőben a DVTK kikapott Pécsen, így lemaradt a négyes döntőről. A szövetség rugalmasan reagált (a házigazda nélkül teljesen életszerűtlen lett volna a diósgyőri arénában megrendezni a final fourt), és a házigazdaszerepre bejelentkező Sopronnak adta a rendezés jogát.

A találkozó elejét a vendégek kapták el jobban, az exsoproni Varga Alíz második triplakísérlete jó volt – közben Jelena Brooks jegyezte az első hazai pontokat, egy duplát és egy hárompontost. Érdekesség, a 36 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú klasszison kívül a 9. percig senki sem tudott feliratkozni a pontszerzők közé hazai oldalon. Sok volt a reklamálás, töredezett volt a játék, kevés pont esett, de ádáz harc dúlt a parketten, s 14–10-es pécsi előnnyel zárult az első negyed. A 13. percben aztán először vezetett a Sopron (17–16), majd 22–16-ra ellépett, és ritmust fogott a vendéglátó, a 16. percre 28–19-re elhúzott. A baranyai csapat gyengén dobott mezőnyből, így tulajdonképpen örülhetett, hogy csak háromegységnyi hátrányba került a félidőre.

Jobban kezdett a házigazda a fordulást követően, megint ellépett hét ponttal, Brooks zseniális passzokkal hozta helyzetbe társait. Studer Ágnest kellett a 27. percben ölben lehozni a parkettről, a jobb térde sérült meg a pécsi irányítónak, aki aztán pár perc múlva visszatért (majd az ő dudaszós triplájával ért véget a negyed). A Sopron uralta a meccset, a 30. percben 13 egységnyire növelte az előnyét. Bajban volt az alapszakaszgyőztes, úgy tűnt, kicsúszik a kezéből a találkozó – amelybe nem tudott visszajönni a kispadon felpolcolt lábbal szomorúan üldögélő cseh Julia Reisingerová. Aztán kipontozódott Josepovits Kinga és Varga Alíz is, így minimálisra csökkentek a pécsiek zárkózási esélyei.

Az előző kilenc kiírásból hat kupát begyűjtő Sopron a vártnál jóval simábban nyerte meg a meccset, és vasárnap a Szekszárddal csap össze a klub 13. MK-sikeréért.

NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, SOPRON

ELŐDÖNTŐ

SOPRON BASKET–NKA UNIVERSITAS PÉCS 75–58 (10–14, 26–19, 24–17, 15–8)

Sopron, 1500 néző. V: Benczur, Györfy R., Major Á.

SOPRON: PAPP K. 9/3, Böröndy, FRISKOVEC 13/12, BROOKS 21/6, FUEHRING 13/3. Csere: WALLACK 7, Laczkó 7, Sinka-Pálinkás 5/3, Sitku. Edző: Gáspár Dávid

PÉCS: Studer 3/3, HELD 15/6, DÚL P. 14/3, Varga A. 3/3, REISINGEROVÁ 12. Csere: Rátkai 1, Tóth O., Josepovits 1, Török Á. 5, Olawuyi 2, Szmailbegovics 2. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. p.: 2–5. 8. p.: 5–10. 14. p.: 22–16. 16. p.: 28–19. 22. p.: 36–35. 25. p.: 44–37. 28. p.: 55–46. 33. p.: 63–50. 38. p.: 73–53

Kipontozódott: Josepovits (34. p.), Varga A. (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Fantasztikus hangulat volt! Nagyon jó volt azt látni, hogy megtelt a csarnok, igazi rangadó, igazi tétmeccs volt. Büszke vagyok a csapatra, mert kemény, koncentrált és szenvedélyes kosárlabdát játszott. Nem lesz egyszerű a holnapi napunk sem. Nagyon kemény, jó kosárlabdát játszik a Szekszárd jó energiákkal, úgyhogy nekünk a legfontosabb, hogy fenntartsuk azt a keménységet, koncentrációt, amivel ma játszottunk. A munkát még nem végeztük el, borzasztó fontos, hogy lépésről lépésre haladva, rehabilitációval és egy holnapi edzéssel maximálisan felkészüljünk a Szekszárdból!

Djokics Zseljko: – Gratulálok a Sopronnak! Nagyon jól játszott, és megérdemelten nyerte meg a meccset. Mi az egész héten sérülésekkel küzdöttünk, ezért büszke vagyok, hogy mindenki vállalta a játékot, ez nagy dolog volt. A mérkőzés előtt még én sem tudtam, ki lesz bevethető. Sajnos a harmadik negyedben a két legrutinosabb játékosunk, Studer Ágnes és Julia Reisingerová kiszállt a meccsből, ami megzavart minket, de mást nem mondhatok, mint hogy gratulálok és sok siker kívánok a Sopronnak a döntőben!

TUDÓSÍTOTT: KOVÁCS GERGELY

Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Óriási meccs volt! Nagyon jól dolgoztunk egész héten, és ez ma meg is látszott. Sajnálom a pécsi csapatot, mert láttam, hogy a végén a sok sérülés miatt nem tudtak olyan magas szinten játszani, ahogyan egész szezonban tették. Mi ma óriási dolgot vittünk véghez, de még van egy meccs. Most még nem lehet ünnepelni, holnapig a regenerációé a főszerep, hogy ugyanilyen meccsel tudjuk megajándékozni minden kilátogató szurkolónkat!

Varga Alíz, a Pécs erőcsatára: – Gratulálok a Sopronnak! Életünk legrosszabb meccsét játszottuk, és erről mást nem is szeretnék mondani. Holnap lesz egy bronzmeccs, amit mindenképpen szeretnénk megnyerni!

Korábban

Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 66–63 (24–15, 10–13, 22–15, 10–20)