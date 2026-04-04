Férfi kosárlabda NB I: 40 ponttal kikapott hazai pályán az alapszakaszgyőztes Szolnok

A szolnokiak a negyedik Atomerőműt fogadták és bár nem számíthattak könnyű mérkőzésre, arra biztosan nem gondoltak, hogy esélyük sem lesz a paksiak ellen. Az első negyed még kiegyenlített játékot hozott, onnantól viszont a vendégek uralták a találkozót, a félidőben már 11, az utolsó negyed előtt pedig 36 ponttal vezettek. A remeklő Atomerőmű végül 103 pontot dobva, 40 ponttal nyert.

Zalaegerszegen a hazaiak kezdték jobban a Falco elleni összecsapást, az első negyedben gyakorlatilag végig vezettek, és öt pont előnyel fordultak rá a második szakaszra. A folytatás is egy ideig a hazaiak elképzelései szerint alakult, és már nyolc ponttal is elhúztak, a félidő előtti percekben azonban a Perl Zoltánt nélkülöző vendégek védekezése feljavult, és a nagyszünetre két pontra felzárkóztak.

A harmadik negyed hektikus játékot hozott, előbb a zalaiak elhúztak 11 pontra, majd a Falco két pontra felzárkózott, a 30. perc végén viszont ismét megnyugtató, 11 pont volt a Zalaegerszeg előnye. Az utolsó játékrészben sokáig úgy tűnt, a ZTE kihasználja a szerdán még Európa-kupa-elődöntőt vívó szombathelyiek fáradtságát, de az utolsó percekben a vendégek Váradi Benedek vezérletével felzárkóztak, az utolsó percben pedig fordítottak. A meccs legeredményesebbje a zalaegerszegi Jaylin Hunter volt 21 ponttal.

A székesfehérvári összecsapáson az utolsó percre fordulva csupán két pont volt a házigazda előnye, ám a hajrában a Kecskemét nem tudott fordítani. A találkozón az Alba két válogatott játékosa, Pongó Marcell és Vojvoda Dávid egyaránt 20 pontot szerzett.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ATOMERŐMŰ SE 63–103 (20–22, 17–26, 12–37, 14–18)

Szolnok, 1800 néző. V: Mészáros B., Csabai-Kaskötő, Lengyel

SZOLNOK: Krnjajszki 12/9, PALLAI 9/3, Darthard 7/3, Barnes 5/3, Wójcik 11. Csere: Holt, Rudner 3/3, MOLNÁR M. 16. Edző: Vedran Bosnic

PAKS: HAWKINS 9/3, EDWIN 18/12, Benke 3/3, EILINGSFELD 18/6, EDOSOMWAN 20. Csere: BLUIETT 16/12, Halmai 8, Révész 6/3, Smith 3/3, Arnold 2, Nagy D. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 15–18. 14. p.: 26–30. 18. p.: 37–40. 24. p.: 43–62. 28. p.: 47–77. 34. p.: 57–90. 38. p.: 59–99

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Két kulcsjátékosunk, Somogyi Ádám és Brady Skeens nélkül próbálkoztunk a rotációnkat megoldani, sajnos ezen a mérkőzésen semmi sem jött össze. A Paks kiválóan játszott, nagyon jól dobtak a játékosaik, szinte alig hibáztak. Készülünk a playoffra, ám előbb még a Falco elleni alapszakaszzáróra, ami mindig kosárcsemegének számít.

Kosztasz Flevarakisz: – Jól felkészültünk a már biztos alapszakaszgyőztes szolnoki csapat játékából. Amit elterveztünk, azt megcsináltuk, végig jól érvényesítettük az akaratunkat, különösen a második és harmadik negyedben kiválóan kosaraztunk. Örülök, hogy kezd összeállni a játékunk.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 76–80 (23–18, 15–18, 25–16, 13–28)

Zalaegerszeg, 1390 néző. V: Kapitány, Frányó, Téczely

ZALAEGERSZEG: HUNTER 21/15, Scherer 8/6, BIBBS 15/9, VARENCE 16/12, Tóth Á. 4. Csere: Takács Milán 2, Kucsora, Glatz 3, Gatling 7/3, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz

FALCO: Peterson 12, Tanoh Dez 9/3, NOVAKOVICS 14/12, Toro 8, Filipovity 2. Csere: WHELAN 13/6, BOGNÁR 12/6, Keller Á. 1, VÁRADI 9/6. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–8. 4. p.: 9–8. 8. p.: 21–15. 13. p.: 25–20. 15. p.: 30–22. 18. p.: 35–32. 22. p.: 45–36. 25. p.: 51–40. 29. p.: 60–49. 32. p.: 67–54. 36. p.: 71–63. 39. p.: 71–72

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Három nagyon jó negyedet produkáltunk. Ebben az időszakban nem volt probléma az irammal és a játékkal sem. Apró hibáink voltak, de ezeket tudtuk javítani. Az utolsó tíz percben viszont azt hiszem, mentálisan is elfáradtunk. Ekkor volt egy-két hibánk, amely felhozta a Falcót. A végén pedig megmutatták a vendégek, hogy milyen jó csapatuk van.

Milos Konakov: – Rendkívül fizikális találkozó volt a ma esti. Végig küzdeni, harcolni kellett, s ezt meg is tettük. Ahhoz, hogy ezt a találkozót meg tudtuk nyerni, pár extra teljesítményre volt szükség, ami nem mondhatom, hogy végig, de időszakonként jó pár embernél megvolt. Rendkívül fontos győzelmet arattunk, s ennek érthetően örülünk.

ALBA FEHÉRVÁR–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 89–83 (25–31, 21–17, 21–15, 22–20)

Székesfehérvár, 1000 néző. V: Praksch, Dr. Németh P., Földesi

SZÉKESFEHÉRVÁR: PONGÓ MARCELL 20/3, Jovanovics 3/3, VOJVODA 20/6, BIGELOW 16/3, Philmore 9. Csere: TAKÁCS MARTIN 14/6, Sztarovlah 1, Filipovic S. 4, Németh Á. Edző: Oliver Vidin

KECSKEMÉT: Wittmann 4, JARVI 15/12, Seppälä 15/9, Kelenföldi, TOMASEVICS 17/9. Csere: Karahodzsics 11, IVKOVICS 10/3, Dautovics 7, Schöll 4, Tóth B. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 5. p.: 10–12. 8. p: 15–21. 12. p: 31–33. 15. p.: 36–41. 18. p.: 40–44. 22. p.: 50–50. 26. p.: 57–55. 28. p.: 63–60. 32. p: 70–63. 35. p.: 78–71. 38. p.: 83–76

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Annak örülök, hogy megnyertük a mérkőzést, az viszont nem tetszett, ahogy játszottunk az első negyedben, 31 pontot kaptunk. Lehetne azt mondani, hogy taktikailag nem sikerültek a megoldásaink, ám inkább az volt a baj, hogy nem összpontosítottunk kellőképpen, a fiúk nem hajtották végre azt, amit megbeszéltünk. Később ez változott, és onnantól kezdve 15 pontokat dobott ellenfelünk. Ez azt jelenti, akkor sikerült odafigyelni, ám még így is voltak hibáink.

Ivkovics Sztojan:– Élvezetes, kemény, férfias mérkőzés volt, amelyet elsősorban fizikálisan nyert meg az Alba. Sajnos több tiszta dobást eltékozoltunk, így szűk, kétlabdás meccs lett belőle egy nagyon jó csapat ellen. Ezzel a játékkal abszolút esélyünk van a bennmaradásra.

DEBRECENI EAC–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 78–83 (20–20, 22–22, 21–21, 15–20)

Debrecen, 900 néző. V: Földházi, Horváth, Sörlei

DEBRECEN: TYUS 15/6, MÓCSÁN 18/18, WADE 11/6, Kovács Á. 1, OSZTOJICS 15. Csere: Szubotics 9/3, Hőgye, Pongó Máté 4/3, Flasár B. 3, Gáspár 2. Edző: Pethő Ákos

KAPOSVÁR: TRAMMELL 19/3, Rosics 8/6, WILSON 16, Szőke 7, J. BROWN 20/3. Csere: Walker 7/3, Paár 5/3, Völgyi 2, Buzás 6/6, Simon B. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–6. 7. p.: 12–10. 10. p.: 20–20. 14. p.: 27–25. 17. p.: 32–35. 20. p.: 42–42. 26. p.: 55–52. 29. p.: 59–60. 32.p.: 67–63. 37. p.: 67–76

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Az eredménnyel nem lehetünk elégedettek, viszont minden mással többnyire igen. Sok munkát tettünk a felkészülésbe, és az elképzeléseink körülbelül kilencven százalékát meg is valósítottuk. Gyakorlatilag bármelyik csapat nyerhetett volna, de a végjátékban a Kaposvár koncentrált jobban. Könnyű kosarakat kaptunk, támadásban pedig rossz döntéseket hoztunk. Abban kell fejlődnünk a rájátszásra, hogy nagy nyomás alatt is jól tudjuk befejezni a mérkőzéseket.

Dzunics Braniszlav: – Kiélezett, küzdelmes összecsapás volt, amelynek hajrájából mi jöttünk ki jobban. A második félidőben feljavult a teljesítményünk a hárompontos vonalon túlról, ez jelentősen tehermentesítette a védekezésünket. Köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, akik hatalmas részt vállaltak ebből a sikerből.

EGIS KÖRMEND–MVM-OSE LIONS 97–95 (32–28, 24–25, 19–17, 22–25)

Körmend, 1950 néző. V: Söjtöry, Pozsonyi, Minár

KÖRMEND: MOORE 15/6, Hansen 7, FOSTER 20/9, DURÁZI 16/6, GRIMES 16/3. Csere: Ferencz 3/3, Ivosev 16, Powell 4, Eric Williams, Kiss B., Garamvölgyi. Edző: Kocsis Tamás

OROSZLÁNY: RUDI WILLIAMS 22, Randolph 15/6, BALSAY 11/6, Csuti 13/3, SEJFIC 18. Csere: Takács Zs. 4, Sertovic 10/6, Major 2, Sövegjártó, Peringer. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 7. p.: 20–13. 14. p.: 38–38. 18. p.: 51–51. 23. p.: 62–59. 27. p.: 74–64. 32. p.: 80–70. 35. p.: 88–83. 38. p.: 92–88

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Ma nagyon görcsösen játszottunk, de büszke vagyok a csapatomra, hogy így is megtudtuk nyerni ezt a számunkra fontos találkozót. Többször elhúztunk tíz ponttal, ám ezt a lélektani határt nem tudtuk átlépni. Sokat hibáztunk, gyakran rossz döntéseket hoztunk, és magunkra húztuk az ellenfelünket. Nagyon jó egészséget kívánok dr. Kristóf Lászlónak, a körmendi legendának, akinek nevét viseli mától a sportcsarnokunk.

Forray Gábor: – A Körmendnek gratulálok a győzelemhez, végig vezetett a mérkőzésen. A csapatommal is elégedett vagyok, többször megközelítettük az ellenfelünket, volt tartásunk, de azt a bizonyos gátat nem tudtuk átlépni. Erőt kell merítenünk ebből a meccsből, ki kell javítani a hibáinkat, mert még fontos, sorsdöntő mérkőzések várnak ránk.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 71–61 (28–19, 12–16, 16–14, 15–12)

Pécs, 600 néző. V: Goda, Jankovics, Nepp

PÉCS: Csarapics 3, ABEL 8/3, Rátgéber T. 2, GYURMÓ 23/3, MELEG 11. Csere: Lukácsi 2, BRBAKLICS 10/6, MARINKOVICS 9, Mezőfi 3/3. Edző: Sebastian Krasovec

HONVÉD: RUSH 10/6, Keller I. 2, Simon K. 5/3, GLISICS 6/3, SIMMONS 15. Csere: Radó 2, DIMITRIJEVICS 11/6, Opácsi 3/3, Dorogi 5/3, Reizinger 2. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–6. 8. p.: 21–14. 13. p.: 31–27. 17. p.: 35–33. 23. p.: 42–39. 27. p.: 48–47. 33. p.: 57–52. 39. p.: 67–61

MESTERMÉRLEG

Sebastian Krasovec: – Nagyon fontos győzelem volt ez számunkra, különösen a Szeged elleni vereséget követően. De jól jöttünk vissza, a csapatom sok energiát tett a meccsbe. Ezt a játékot kell átmentenünk a folytatásra is.

Zlatko Jovanovics: – A pécsiek megérdemelten nyertek, mi a rájátszás előtt nem vagyunk olyan élesek, mint korábban voltunk. A kulcsjátékosok teljesítményével nem lehetek elégedett, de a hibákat majd kijavítjuk.

Csütörtökön játszották

Sopron KC–SZTE-Szedeák 82–55 (18–14, 20–18, 19–19, 25–4)