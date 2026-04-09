Kucsera Dániel: Kezdünk visszatérni az idény eleji formánkhoz

A Körmend után most a Sopron KC-val foglalkozunk, hiszen a helyzet egyértelmű, ha a leghűségesebb város csapata megnyeri az utolsó, szombati alapszakasz-fordulóban esedékes meccsét a Honvéd vendégeként, bejut a legjobb nyolc közé, ahol a címvédő Szolnoki Olajbányásszal csap össze. A Honvéd viszont a DEAC esetleges botlásával előreléphetne a hatodik helyre, tehát nem adja olcsón a sikert

„Kemény mérkőzésre számítunk, tudjuk, mi a tét, nem szeretnénk a Körmend meccséből kiindulni, hogy hátha veszít – mondta megkeresésünkre a Sopron 26 éves bedobója, Kucsera Dániel. – Úgy tudom, hogy fontos a siker a Honvédnak is, ám megteszünk mindent a győzelemért. Annyira nem emlékszem a legutóbbi egymás elleni találkozóra, de a vereség egyik oka az volt, hogy nagyon sok támadólepattanót engedtünk az ellenfélnek, ezt legközelebb biztosan limitálnunk kell. Úgy gondolom, ezen a téren az utóbbi időben nincsenek is problémáink. A Honvéd fizikailag nagyon kemény kosárlabdát játszik, ebben fel kell vele venni a versenyt, ha sikerül, nem lehet gond.”

Kucsera korábban a Kecskemétben pattogtatott, amely a Körmendet látja vendégül (a vasiakat kétszer megverte az alapszakaszban az SKC), ám nem beszélt volt csapattársaival, mert a házigazda szempontjából is van tétje a következő találkozónak, vereség esetén nehéz helyzetben kezdené a playoutot. A Sopron február közepén edzőváltáson esett át, a szlovén Gasper Potocnikot másodedzője, Baksa Szabolcs váltotta – de hogy reagált erre a gárda?

„Jól éltük meg, az új edző új impulzust hozott, jobbak is vagyunk azóta, talán egy kicsit fásultak is voltunk, ám kezdünk újra belejönni és visszatérni az idény eleji jó formánkhoz. Nagyobb változások nem történtek, lényegében megmaradt minden a régiben, csak apró korrigálások történtek az új impulzus mellett” – elemezte a helyzetet beszélgetőtársunk.

A Sopron hazai mérlege nem kedvező, öt győzelem mellett nyolcszor kikapott, Kucsera Dániel ennek okát nem tudja, mert a legutóbbi évadban éppen fordítva történt, idegenben alig nyertek. A múlt héten otthon felülmúlták a Szegedet, előtte azonban hosszabbításban kikaptak Kaposváron, és szoros meccset buktak el a Paks ellen – ez most valahogy ilyen idény, de Kucsera abban bízik, a folytatásban melléjük áll a szerencse.

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC

18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)