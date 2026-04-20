A brazil Lewandowski nyártól Mosonmagyaróváron kézilabdázik

K. Zs.
2026.04.20. 11:06
Karolain Lewandowski (Fotó: mkcse.hu)
kézilabda átigazolás Mosonmagyaróvár női kézilabda NB I
A brazil Karolain Lewandowski a Mosonmagyaróvárban folytatja pályafutását – jelentette be az NB I-es női kézilabdacsapat hétfő délelőtt a hivatalos felületein.

A francia Le Havre-tól nyáron érkező 24 éves, balkezes brazil jobbátlövő 1+1 éves szerződést írt alá – olvasható a klub közleményében.

„Nagyon örülök, hogy a nyártól a Mosonmagyaróvár csapatához csatlakozhatok – idézi a klubhonlap Karolain Lewandowskit. – Sok jót hallottam a klubról, a közösségről és arról a támogató közegről, amely körülveszi a csapatot. Különösen motiváló számomra, hogy ilyen szurkolótábor előtt játszhatok majd. Izgatottan várom, hogy megismerjem új csapattársaimat, a szakmai stábot, és együtt dolgozhassunk a közös célokért. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy a pályán nyújtott teljesítményemmel segítsem a csapatot, és minél több örömet szerezzünk a szurkolóknak.”

Lewandowski 2023-ban érkezett hazájából Európába, először rövid ideig a görög AEK-ban játszott, egy-egy idény erejéig megfordult a lengyel AWS Enera Szczypiorno Kalisz és a spanyol Sporting La Rioja kötelékében, tavaly nyáron igazolt Le Havre-ba – derül ki az őt képviselő Win Win ügynökség honlapjáról.

 

kézilabda átigazolás Mosonmagyaróvár női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kézi NB I: rossz kezdés után fordított az Esztergom a Vác ellen, kiesett a Dunaújváros és a Kozármisleny

Kézilabda
2026.04.18. 19:20

Hiányzói nélkül is magabiztos sikerrel hangolt a Metz elleni BL-csatára az FTC a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.04.15. 18:29

Győzelemmel hangolt fontos találkozójára a Győr a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.04.14. 21:30

Női kézi: Kovács Anett szerződést hosszabbított Esztergomban

Kézilabda
2026.04.10. 20:33

Kukely Annával hosszabbított a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Kézilabda
2026.04.09. 20:11

A Debrecen és a Vác is ötgólos győzelmet aratott a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.04.04. 19:48

Malestein és Simon főszereplésével nyert az FTC a Fehérvár ellen

Kézilabda
2026.04.03. 19:44

Remekelt a Kozármisleny kapusa, de győzött a Győr a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.04.02. 19:53
Ezek is érdekelhetik