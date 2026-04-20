A brazil Lewandowski nyártól Mosonmagyaróváron kézilabdázik

A francia Le Havre-tól nyáron érkező 24 éves, balkezes brazil jobbátlövő 1+1 éves szerződést írt alá – olvasható a klub közleményében.

„Nagyon örülök, hogy a nyártól a Mosonmagyaróvár csapatához csatlakozhatok – idézi a klubhonlap Karolain Lewandowskit. – Sok jót hallottam a klubról, a közösségről és arról a támogató közegről, amely körülveszi a csapatot. Különösen motiváló számomra, hogy ilyen szurkolótábor előtt játszhatok majd. Izgatottan várom, hogy megismerjem új csapattársaimat, a szakmai stábot, és együtt dolgozhassunk a közös célokért. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy a pályán nyújtott teljesítményemmel segítsem a csapatot, és minél több örömet szerezzünk a szurkolóknak.”

Lewandowski 2023-ban érkezett hazájából Európába, először rövid ideig a görög AEK-ban játszott, egy-egy idény erejéig megfordult a lengyel AWS Enera Szczypiorno Kalisz és a spanyol Sporting La Rioja kötelékében, tavaly nyáron igazolt Le Havre-ba – derül ki az őt képviselő Win Win ügynökség honlapjáról.