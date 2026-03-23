Kocsis Tamás: Dicsőség vagy halál

HÉT VERESÉGBŐL ÁLLÓ rossz sorozatot szakított meg március elején a 21. fordulóban az Egis Körmend az Alba Fehérvár otthonában, ahol izgalmas végjátékban két ponttal nyert. A siker óriási lökést adott a turbulens idényt (három edzőváltás és számos légióscsere) futó csapatnak. Kocsis Tamás vezetőedző legénysége ezután legyőzte a címvédő Szolnokot és múlt szombaton a Zalaegerszeget is, így ismét ott toporog a nyolcadik, még éppen rájátszást érő hely küszöbén. A tréner már negyedszer vette át a vasi piros-feketék irányítását, mondhatni, állandó beugró, de mindig tud új impulzust adni a játékosoknak, ezt ismét bebizonyította.

„Nehéz időszakot éltünk meg decembertől márciusig, sorozatban veszítettük el meccseket, Jalen Moore és két fiatal magyar irányító is sérüléssel bajlódott, közben sok feszültség támadt a klubon belül és kívül is, sötét hónapok voltak – mondta Kocsis, aki a 2025–2026-os évadban először a szlovén Teo Hojc távozása után lett újra főedző októberben, majd a novemberben kinevezett német Matthias Zollner februári menesztése után újra ő ült le a kispadra. – Tiltakoztam, nem akartam megint menet közben átvenni az együttest, aztán valahogy mégis meggyőztek, elsősorban azért, mert azt én is éreztem, ha egy negyedik edző elképzelései alapján kell folytatni, a játékosok még jobban összezavarodnak… Két légiós jött márciusban, egy februárban, kellett idő, hogy megtaláljuk játékstílusunkat, de úgy tűnik, megvan. Két nagy plusz érzelmi töltetű meccset nyertünk meg, a bajnok Szolnokot klubunk ünnepén győztük le, amikor a folyamatos élvonalbeli tagság ötvenedik évfordulóját tartottuk, múlt szombaton pedig a ZTE elleni százötvenedik meccsünket. Ezeknek a fontosságát a légiósok is megértették, nagy győzelmek voltak.”

Egyetértünk az edzővel, elég, ha csak azt vesszük, hogy a címvédő Olaj egymást követő kilenc bajnoki siker után kapott ki Körmenden, ez mindössze a második veresége az idényben. A vasiak az elmúlt három találkozón átlagban 98 pontot dobtak és 86-ot kaptak. A tabellán a Sopron megelőzi a tíz győzelemmel és 13 vereséggel álló piros-feketéket, de csak az egymás elleni összevetés miatt. Ami pedig a sorsolást illeti, a Sopron a Kaposvárral és a Honvéddal (idegenben), valamint a Szegeddel (hazai pályán) találkozik, míg a Körmend Szombathelyre és Kecskemétre látogat, az Oroszlányt pedig fogadja.

„Csak a soron következő meccsben gondolkodunk, minden mérkőzés bajnoki döntővel ér fel, azt mondtam a játékosoknak, dicsőség vagy halál, ez legyen a mottónk” – tekintett előre Kocsis.