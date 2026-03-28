A Pécs után a címvédő Sopron is bejutott az elődöntőbe a női kosár NB I-ben

2026.03.28. 18:49
Julia Reisingerová (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I ELTE BEAC Újbuda
A női kosárlabda NB I negyeddöntőjének 2. mérkőzésén az NKA Universitas Pécs 49–78-ra legyőzte az ELTE BEAC Újbudát, és ezzel 2–0-ra megnyerve a párharcot bejutott az elődöntőbe. A címvédő Sopron is a négy közé jutott, szintén kettős győzelemmel.

 

Csata TKK–Sopron Basket

A címvédő Sopron másodszor is legyőzte a Csata TKK csapatát ezzel megnyerte a párharcot. A vendég soproniak 85–66-os sikeréhez Böröndy Vivien 23, Tara Patricia Wallack 17, Zala Friskovec pedig 14 ponttal járult hozzá. A fővárosiaknál Alberte Rimdal 17 pontig jutott.

ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

A cseh Julia Reisingerová 22, az amerikai Alexa Held 14 ponttal járult hozzá a sikerhez. A fővárosiaknál az amerikai Marshay Moore 17 pontot dobott.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs 49–78 (14–15, 11–19, 13–24, 11–20)
Gabányi-sportcsarnok, 100 néző. V: Benczur, Varga-Záray, Nagy Zs.
BEAC: MOORE 17/6, VARGA S. 10/3, Drahos 3/3, Fárbás Eliza, Ozola 12/6. Csere: Dobó, Dalce 4, Koch, Vég-Dudás 2, Szauter, Tatai 1. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
PÉCS: Dúl P., Held 14/6, Varga A. 8/3, TÖRÖK Á. 8/6, REISINGEROVÁ 22. Csere: Tóth O. 1, RÁTKAI 7, JOSEPOVITS 8, Szmailbegovics 7/3, Halmágyi Kata 3/3. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–6. 8. p.: 14–14. 13. p.: 17–19. 17. p.: 23–30. 23. p.: 34–41. 28. p.: 38–50. 32. p.: 42–63. 36. p.: 46–70. 39. p.: 49–73. 
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Pécs javára
MESTERMÉRLEG
Mészárosné Kovács Andrea: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, három nap alatt ennyit tudtunk változtatni a hozzáállásunkon. Jókor jött a pofon Pécsett, a csapat most megmutatta, hogy valójában mi az, amit tud, ezáltal egyénileg is jobb teljesítmények érkeztek. Három negyedben is húsz pont alatt tudtuk tartani a Pécset, ami a mi szempontunkból dicséretes. 
Djokics Zseljko: – Szeretnék gratulálni a játékosoknak, a stábnak, mindenkinek, aki a csapat körül dolgozik, a szurkolóinknak is, hiszen mindkét versenysorozatban a legjobb négy közé jutottunk. A fejünkben már ott van a Magyar Kupa négyes döntője, ezért úgy rotáltunk, hogy senki se játsszon többet húsz percnél. A legfontosabb az volt, hogy a győzelemmel lett egy kis pihenőnk, aztán már a Magyar Kupára koncentrálunk.

Csata TKK–Sopron Basket 66–85 (9–27, 22–10, 19–20, 16–28)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Sopron javára

Később
18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd 
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

Jegyzőkönyvek később.

 

