A Pécs után a címvédő Sopron is bejutott az elődöntőbe a női kosár NB I-ben

Csata TKK–Sopron Basket

A címvédő Sopron másodszor is legyőzte a Csata TKK csapatát ezzel megnyerte a párharcot. A vendég soproniak 85–66-os sikeréhez Böröndy Vivien 23, Tara Patricia Wallack 17, Zala Friskovec pedig 14 ponttal járult hozzá. A fővárosiaknál Alberte Rimdal 17 pontig jutott.

ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

A cseh Julia Reisingerová 22, az amerikai Alexa Held 14 ponttal járult hozzá a sikerhez. A fővárosiaknál az amerikai Marshay Moore 17 pontot dobott.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs 49–78 (14–15, 11–19, 13–24, 11–20)

Gabányi-sportcsarnok, 100 néző. V: Benczur, Varga-Záray, Nagy Zs.

BEAC: MOORE 17/6, VARGA S. 10/3, Drahos 3/3, Fárbás Eliza, Ozola 12/6. Csere: Dobó, Dalce 4, Koch, Vég-Dudás 2, Szauter, Tatai 1. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

PÉCS: Dúl P., Held 14/6, Varga A. 8/3, TÖRÖK Á. 8/6, REISINGEROVÁ 22. Csere: Tóth O. 1, RÁTKAI 7, JOSEPOVITS 8, Szmailbegovics 7/3, Halmágyi Kata 3/3. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–6. 8. p.: 14–14. 13. p.: 17–19. 17. p.: 23–30. 23. p.: 34–41. 28. p.: 38–50. 32. p.: 42–63. 36. p.: 46–70. 39. p.: 49–73.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, három nap alatt ennyit tudtunk változtatni a hozzáállásunkon. Jókor jött a pofon Pécsett, a csapat most megmutatta, hogy valójában mi az, amit tud, ezáltal egyénileg is jobb teljesítmények érkeztek. Három negyedben is húsz pont alatt tudtuk tartani a Pécset, ami a mi szempontunkból dicséretes.

Djokics Zseljko: – Szeretnék gratulálni a játékosoknak, a stábnak, mindenkinek, aki a csapat körül dolgozik, a szurkolóinknak is, hiszen mindkét versenysorozatban a legjobb négy közé jutottunk. A fejünkben már ott van a Magyar Kupa négyes döntője, ezért úgy rotáltunk, hogy senki se játsszon többet húsz percnél. A legfontosabb az volt, hogy a győzelemmel lett egy kis pihenőnk, aztán már a Magyar Kupára koncentrálunk.

Csata TKK–Sopron Basket 66–85 (9–27, 22–10, 19–20, 16–28)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Sopron javára

Később

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

Jegyzőkönyvek később.