Magyar kosárlabda: félig tele a pohár az elmúlt idény legjobbjainál

Párhuzamos életrajzok – akár ilyen címet is lehetne adni Perl Zoltán és Lelik Réka szezonjának. A Falco KC dobóhátvédje és DVTK Huntherm bedobója egyaránt Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett csapatával, ám a bajnoki döntőt mindkét alakulat címvédőként vesztette el a Szolnoki Olajbányász, illetve a Sopron Basket ellen. A kupasiker mellett a két játékos komoly egyéni elismeréssel vigasztalódhatott: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége őket választotta a 2024–25-ös bajnoki idény legjobbjának. A győztesekkel a szövetség hosszabb interjút jelentetett meg honlapján.

Perl Zoltán a bajnokságban gyakorlatilag elszokott attól, hogy ne a Falco legyen a liga győztese, szombathelyi alakulat ugyanis a szolnokiakkal szemben elvesztett finálét megelőzően egymás után öt bajnoki címet ünnepelhetett.

„Nyilván a vereségnek sosem örül az ember. Hosszú idő után nem sikerült behúzni a bajnokságot, de a sportban nem lehet mindig nyerni. Mi szerintem a szezon végére kicsit visszaestünk, a Szolnok pedig jól játszott. A döntő után csalódott voltam, mindent beleadtam, de sajnos most csak a második helyre volt elég – nyilatkozta idényével kapcsolatban a kupa elődöntőjében karriercsúcsot jelentő 35, a fináléban 23 pontot szerző játékos. – A Magyar Kupa mindig nehéz, hiszen nincs lehetőség a javításra. Mi a múltban párszor hibáztunk, ezért nagyon örültem, hogy sikerült nyernünk. Koncentráltan és jól játszottunk az egész hétvégén, megérdemeltük a győzelmet. A Paks elleni meccs a karrierem egyik legjobbja volt, és mindig jó érzés, ha ilyen szinten tudom segíteni a csapatot.”

Lelik Réka (Fotó: Török Attila)

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a nőknél a legjobbnak választott Lelik Réka is, aki megfogalmazása szerint afféle „érzelmi csúszdaparkként” emlékszik vissza a 2024–25-ös évadra.

„Sokszor másztunk fel és csúsztunk le, néhol kamikaze-szerű pillanatok voltak, amelyekből hol jól, hol rosszul jöttünk ki. Mindenesetre nem rossz azért bajnoki ezüstéremmel és Magyar Kupa győzelemmel zárni a bajnokságot, de mindenképpen szeretnénk betölteni az idén a tavalyi szezonban hagyott űrt. Ha megkérdeznénk az embereket, valószínűleg sokan aláírnák ezt a teljesítményt, de sportolók vagyunk, az a dolgunk, hogy mindig jobbak akarjunk lenni. Megnyerni a bajnokságot egy dolog, de megőrizni a címet annál nehezebb, ebben a Sopron sokkal rutinosabb nálunk, de valahol be kell gyűjteni a tapasztalatokat” – mondta a diósgyőriek 26 éves bedobója.