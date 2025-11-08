Nemzeti Sportrádió

NBA: 2027 októberében indulna az európai liga

2025.11.08. 10:54
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) a tervei szerint 2027 októberében indítja be saját európai bajnokságát.

Ezt George Aivazoglou, az NBA Europe vezérigazgatója jelentette be Milánóban. A tengerentúli liga 12 európai várost – London, Manchester, Párizs, Lyon, Madrid, Barcelona, Róma, Milánó, München, Berlin, Athén, Isztambul – jelölt ki helyszínnek, mindegyik otthona lesz egy csapatnak az NBA európai ligájában.

Ez a 12 gárda állandó résztvevő lenne, és hozzájuk csatlakozhat még négy együttes a Bajnokok Ligájából vagy hazájuk bajnokságából az elért eredmények alapján.

 

