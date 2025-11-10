Éremért harcolnának a körmendi kosarasok

Nemzeti Sportrádió

2025.11.10.
Durázi Krisztofer szerint a körmendi kosárcsapatnál kialakult a hierarchia, amit mindenki elfogad, és mindenki tudja a saját szerepét.
Durázi Krisztofer számított rá, hogy sokpontos meccs lesz az Alba Fehérvár elleni (Fotó: Árvai Károly)

TEO HOJC TÁVOZÁSA óta megtáltosodott az Egis Körmend, a megbízott edző, a vasi kisváros „Schmidt Bélája”, Kocsis Tamás öt mérkőzéséből négyet sikerrel abszolvált, legutóbb szombaton az Alba Fehérvár elleni hazai bajnokin (108–96).

Ez volt az első bajnokink, amelyen mindenki pontosan tudta a szerepét a pályán – hangsúlyozta lapunknak Durázi Krisztofer, a Körmend erőcsatára. – Tisztában voltunk vele, hogy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, mert az Alba magas szintet képvisel. Egész héten arra koncentráltunk, hogy kihasználjuk a gyengeségeit, számítottunk rá, hogy sokpontos meccs lesz, próbáltuk limitálni azokat, akik részt vesznek a pontgyártásban, Vojvoda Dávidot leszámítva ez sikerült is. Aki szerepet kapott, száz százalékot adott, ennek is köszönhető, hogy meglepetést szereztünk.”     

Durázi úgy véli, Kocsis – becenevén Tatu – kinevezése óta mindenki felszabadultan játszik, a szakember jól ismeri a bajnokságot, könnyebben tudnak készülni az ellenfelek játékosaiból is így, hogy nem külföldi edző irányít. Szépen beépült a két új légiós is, mindenki tudja a saját szerepét, és kialakult a hierarchia, amit mindenki elfogad – ennek köszönhetően sikerült életben maradniuk, és a jövő is szebbnek tűnik már.

A playoff mindenképpen összejöhet, sőt, ha úgy játszunk, ahogyan szombaton, bárkit meglephetünk. Szeretnénk kicsivel még nagyobbat álmodni és bejutni a legjobb négy közé, harcolni a dobogóért. A Szolnok kiemelkedik a mezőnyből, utána jön a Falco, de rajtuk kívül bárki bárkit megverhet, a Pécs vagy a Honvéd is versenyképes csapat, az összes meccs kimenetele nyílt. Mi minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk, a Szolnok, a Falco és az Alba ellen is” – szögezte le Durázi Krisztofer.

Az Alba ellen sorsdöntő triplát dobott a Körmend negyvenéves legendája, Ferencz Csaba, vele kapcsolatban beszélgetőpartnerünk elmondta, mindig hozzáteszi a pluszt, akkor is, amikor éppen nem dob húsz pontot, képes eldönteni a találkozót. Durázi örülne, ha a csapatkapitány folytatná a pályafutását, ahogy ő, úgy mindannyian kíváncsian várjuk, miként dönt az évad végén.

A Körmend a hét végén a veretlen címvédő Szolnokhoz utazik, és ott is legalább szoros mérkőzésre törekszik. 

 

