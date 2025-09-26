Völgyi Péter: Jobban kell figyelni idegenben a meccskezdésre

„A két meccs alapján bizonyítottuk, a jobb csapat jutott be a csoportkörbe – mondta az 52 esztendős szakember. – Több elemen változtattunk taktikailag, csökkentettük az eladott labdáink számát, jobban lepattanóztunk, jól zártunk ki. A harmadik negyedben több mint kilenc percen át üres helyzetből sem találtunk be mezőnyből, ez most belefért, de a jobb csapatok ellen már nem fog, viszont kontrolláltuk a meccs intenzitását. A párharc fő tanulsága, hogy főleg idegenben fontos a jó kezdés, mert Lublinban sok energiát kellett elhasználnunk a fordításhoz, emiatt mentálisan és erőnlétileg is elfogytunk a végjátékra.”

A DVTK talán legnagyobb sztárja, Kathryn Westbeld nélkül fordította meg a párharcot, a nyáron Szekszárdról igazolt amerikai magasbedobó a WNBA elődöntőjében szereplő Phoenix Mercuryban játszik (a csapat 1–1-re áll a Minnesota Lynx ellen), csak azután csatlakozik a borsodiakhoz, hogy együttesének véget ér az idény, ez leghamarabb a jövő héten történhet meg, mert a hétvégén lesz a párharc harmadik és negyedik felvonása. Az Euroliga csoportköre pedig október 9-én kezdődik, a piros-fehérek a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz csapatával játszanak.

Völgyi Péter (Fotó: Árvai Károly)

„Ha kiesne a Mercury, akkor elképzelhető, hogy Kat jövő héten megérkezik, és a Fenerbahce ellen már velünk lesz – mondta Völgyi. – Westbeld érkezése után kell még idő, hogy összeérjünk és beépítsük a csapatba. Domináns, hazánkban már bizonyító, egy az egyben ragyogó kosárlabdázó, vele sokrétűbb lehet a játékunk, ha jól használjuk az egyéni képességeit. Az előző idényben nem sikerült továbbjutni, most nagyon szeretnénk ezt elérni, de nem tudjuk még, hány győzelem szükséges hozzá.”