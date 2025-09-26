Völgyi Péter: Jobban kell figyelni idegenben a meccskezdésre

SZERENCSÉRE ELMARADT A MEGLEPETÉS szerda este Diósgyőrben: a DVTK Hun-Therm remek védekezéssel és agresszív harcmodorával esélyt sem adott az UMCS Lublinnak a női Euroliga selejtezőjének visszavágóján, 18 pontos különbséggel megnyerte a meccset, ezáltal a párharcot is. A lengyelországi hárompontos vereség után erődemonstrációt tartott a borsodi együttes, szerdán 36 percen át vezetett, 27 pontot szerzett lefutásból (a vendégek csak négyet) és 14 eladott labdába hajszolta az ellenfél játékosait. Így egymást követő negyedik évben is ott lesz a főtáblán a DVTK, amelynek edzője, Völgyi Péter a Nemzeti Sport kérdésére válaszolva értékelte a visszavágót.
„A két meccs alapján bizonyítottuk, a jobb csapat jutott be a csoportkörbe – mondta az 52 esztendős szakember. – Több elemen változtattunk taktikailag, csökkentettük az eladott labdáink számát, jobban lepattanóztunk, jól zártunk ki. A harmadik negyedben több mint kilenc percen át üres helyzetből sem találtunk be mezőnyből, ez most belefért, de a jobb csapatok ellen már nem fog, viszont kontrolláltuk a meccs intenzitását. A párharc fő tanulsága, hogy főleg idegenben fontos a jó kezdés, mert Lublinban sok energiát kellett elhasználnunk a fordításhoz, emiatt mentálisan és erőnlétileg is elfogytunk a végjátékra.”
A DVTK talán legnagyobb sztárja, Kathryn Westbeld nélkül fordította meg a párharcot, a nyáron Szekszárdról igazolt amerikai magasbedobó a WNBA elődöntőjében szereplő Phoenix Mercuryban játszik (a csapat 1–1-re áll a Minnesota Lynx ellen), csak azután csatlakozik a borsodiakhoz, hogy együttesének véget ér az idény, ez leghamarabb a jövő héten történhet meg, mert a hétvégén lesz a párharc harmadik és negyedik felvonása. Az Euroliga csoportköre pedig október 9-én kezdődik, a piros-fehérek a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz csapatával játszanak.
„Ha kiesne a Mercury, akkor elképzelhető, hogy Kat jövő héten megérkezik, és a Fenerbahce ellen már velünk lesz – mondta Völgyi. – Westbeld érkezése után kell még idő, hogy összeérjünk és beépítsük a csapatba. Domináns, hazánkban már bizonyító, egy az egyben ragyogó kosárlabdázó, vele sokrétűbb lehet a játékunk, ha jól használjuk az egyéni képességeit. Az előző idényben nem sikerült továbbjutni, most nagyon szeretnénk ezt elérni, de nem tudjuk még, hány győzelem szükséges hozzá.”