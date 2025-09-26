Nemzeti Sportrádió

Völgyi Péter: Jobban kell figyelni idegenben a meccskezdésre

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 07:26
null
Sokat tett a sikerrel megvívott selejtezőhöz a nyáron igazolt spanyol Paula Ginzo (20), aki a többiekkel együtt boldogan ünnepelt szerda este (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Völgyi Péter DVTK DVTK HUNTHERM női kosárlabda Euroliga
A klubtörténet harmadik sikerrel megvívott Euroliga-selejtezőjével kapcsolatban Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának edzője úgy érzi, a jobb csapat lesz ott a női elit sorozat főtábláján.

SZERENCSÉRE ELMARADT A MEGLEPETÉS szerda este Diósgyőrben: a DVTK Hun-Therm remek védekezéssel és agresszív harcmodorával esélyt sem adott az UMCS Lublinnak a női Euroliga selejtezőjének visszavágóján, 18 pontos különbséggel megnyerte a meccset, ezáltal a párharcot is. A lengyelországi hárompontos vereség után erődemonstrációt tartott a borsodi együttes, szerdán 36 percen át vezetett, 27 pontot szerzett lefutásból (a vendégek csak négyet) és 14 eladott labdába hajszolta az ellenfél játékosait. Így egymást követő negyedik évben is ott lesz a főtáblán a DVTK, amelynek edzője, Völgyi Péter a Nemzeti Sport kérdésére válaszolva értékelte a visszavágót.

Kosárlabda
2025.09.24. 19:58

Összejött a fordítás, a DVTK ott van a női kosárlabda Euroliga főtábláján

A második negyed közepétől végig legalább tízpontos előnyben volt a diósgyőri csapat.

 

„A két meccs alapján bizonyítottuk, a jobb csapat jutott be a csoportkörbe – mondta az 52 esztendős szakember. – Több elemen változtattunk taktikailag, csökkentettük az eladott labdáink számát, jobban lepattanóztunk, jól zártunk ki. A harmadik negyedben több mint kilenc percen át üres helyzetből sem találtunk be mezőnyből, ez most belefért, de a jobb csapatok ellen már nem fog, viszont kontrolláltuk a meccs intenzitását. A párharc fő tanulsága, hogy főleg idegenben fontos a jó kezdés, mert Lublinban sok energiát kellett elhasználnunk a fordításhoz, emiatt mentálisan és erőnlétileg is elfogytunk a végjátékra.”

A DVTK talán legnagyobb sztárja, Kathryn Westbeld nélkül fordította meg a párharcot, a nyáron Szekszárdról igazolt amerikai magasbedobó a WNBA elődöntőjében szereplő Phoenix Mercuryban játszik (a csapat 1–1-re áll a Minnesota Lynx ellen), csak azután csatlakozik a borsodiakhoz, hogy együttesének véget ér az idény, ez leghamarabb a jövő héten történhet meg, mert a hétvégén lesz a párharc harmadik és negyedik felvonása. Az Euroliga csoportköre pedig október 9-én kezdődik, a piros-fehérek a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz csapatával játszanak.  

Völgyi Péter (Fotó: Árvai Károly)

„Ha kiesne a Mercury, akkor elképzelhető, hogy Kat jövő héten megérkezik, és a Fenerbahce ellen már velünk lesz – mondta Völgyi. – Westbeld érkezése után kell még idő, hogy összeérjünk és beépítsük a csapatba. Domináns, hazánkban már bizonyító, egy az egyben ragyogó kosárlabdázó, vele sokrétűbb lehet a játékunk, ha jól használjuk az egyéni képességeit. Az előző idényben nem sikerült továbbjutni, most nagyon szeretnénk ezt elérni, de nem tudjuk még, hány győzelem szükséges hozzá.” 

Völgyi Péter DVTK DVTK HUNTHERM női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Babos Bence az őszi szezon felfedezettje a fiatalok mezőnyében

Labdarúgó NB I
22 órája

Összejött a fordítás, a DVTK ott van a női kosárlabda Euroliga főtábláján

Kosárlabda
2025.09.24. 19:58

Női NB I: sima ferencvárosi siker az elhalasztott meccsen

Labdarúgó NB I
2025.09.24. 16:11

Gruber oldhatja meg Rossi gondjait? A DVTK gólszerzője így látja az ellenük duplázó csatárt

Labdarúgó NB I
2025.09.20. 07:46

Robbie Keane: Az első félidőben kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet

Labdarúgó NB I
2025.09.20. 07:14

Hiába a Diósgyőr kétgólos előnye, Gruber duplájával pontot mentett a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2025.09.19. 22:00

Női kosár, vb-selejtező: Kínában és Puerto Ricóban is szerepelhetnek a magyarok

Kosárlabda
2025.09.19. 15:27

Több mint 40 éve nem látott sorozattal a háta mögött utazik a Diósgyőr az FTC-hez

Labdarúgó NB I
2025.09.19. 13:26
Ezek is érdekelhetik