Egyetemi világjátékok: három éremmel gazdagodott a magyar csapat

Pénteken a női kosárlabdatorna bronzmeccs kapta a legtöbb figyelmet magyar szempontból. A magyar válogatott az Egyesült Államoktól kapott ki az elődöntőben, s a lengyelekkel csatázott a harmadik helyért. A kezdés erősre sikeredett, és az ott megszerzett előnyt tartani is tudták a magyar lányok a harmadik negyed végéig. A negyedik játékrészben aztán még jobban begyújtották a rakétákat a mieink, és húszpontosa növelték az előnyüket, így végül 70–50-re nyertek. Dombai Réka 22 ponttal vette ki részét a harmadik helyet érő sikerből.

A mérkőzés után a jelenleg az Egyesült Államokban kosárlabdázó Telegdy Zsófia értékelt: „Nagyon jól együtt játszott az egész csapat, egész héten nagyon jó volt a hangulat a pályán és azon kívül is. Ez meglátszott a játékunkon, és így tudtuk ezt a sikert együtt elérni” – fogalmazott.

A cselgáncsozó Nerpel Gergely a 90 kilogrammos súlycsoportban francia, olasz és holland ellenfelét is legyőzte, az elődöntőben azonban az azeri Eljan Hajijevtől kikapott, így a bronzéremért mérkőzött, amelyet ipponnal nyert meg a szlovén Nace Pecnikkel szemben.

Este következett a bochumi atlétikai stadionban a 100 méteres gátfutás döntője, ahova Tóth Anna és Bankó Laura is bejutott a nap folyamán. A verseny eredményközlő oldala szerint Tóth remekül kapta el a rajtot, és gyakorlatilag egyszerre robbant be a célba a finn Saara Keskitalóval. Mindkettőjük ideje 12.88 másodperc lett, ám célfotóval a finn lett az aranyérmes. Bankó a nyolcadik helyen zárt 13.19-cel. „Már az előfutamoknál éreztem, hogy nagyon jó a formám és döntőbe kell jutnom. Ma rendezték az elődöntőt és a döntőt is, az elődöntőben úgy éreztem, nagyon jó a mozgásom, frissek a lábaim, úgyhogy tudtam, hogy ebből egy jó futás is kisülhet. A döntő nagyon jól sikerült, pont ugyanannyi időt futottam, mint az első hely, de emiatt nem vagyok csalódott, hiszen az éremért jöttem, és ezt sikerült elhozni” – nyilatkozta a gátfutó lapunknak a futam után.

Duisburgban is pörögtek az események a kilencedik versenynapon, megkezdődtek az evezős versenyek. Két magyar jutott be az egyéni negyeddöntőkbe, ahonnan Fehérvári Eszter evezte be magát a holnapi elődöntőbe.

Vízilabdában a női csapat 25–7-re legyőzte a török együttest, így a hetedik helyen végzett. Strandröplabdában a Vasvári testvérek, Eszter és Zsófi a negyeddöntőben a lengyel Malgorzata Ciezkowska, Urszula Lunio kettőssel találkoztak és két szettben vereséget szenvedtek, ezzel nem jutottak az elődöntőbe.

Ugyanakkor a selejtezőből a döntőbe jutott a gerelyhajító Kövér Fanni, 3000 méter akadályon Szabó K. Gabriella és Urbán Zita, a rúdugró Böndör Márton, valamint a magasugró Keszthelyi Luca idei legjobb eredményével, 181 centiméterrel. A hármasugró Iván Zsombor 13.91 méterrel lemaradt a fináléról, akárcsak Varga Gréta 1500 méteren, mivel futamában hetedik lett idénybeli legjobbjával, 4:18.65 perccel.

Cselgáncsban Sági Nikolett 78 kilóban a hetedik helyen végzett, míg Lakos Máté és Balogh János az első körben búcsúzott.

Az éremtáblázaton Magyarország kilenc ezüsttel és hat bronzéremmel a 38. helyen áll.

A világ legnagyobb egyetemi multisport-eseményén 150 ország 8500 sportolója vesz részt, a versenyeket a Rajna-Ruhr-régió hat városában bonyolítják le vasárnapig. A magyar delegáció minden eddiginél népesebb, 248 fős, közülük 178 a sportoló, aki 47 felsőoktatási intézményből érkezett – ezek között 31 magyarországi egyetem vagy főiskola képviselteti magát.