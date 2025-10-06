Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda vb-selejtező: az ötödik kalapból várja a sorsolást a magyar válogatott

2025.10.06. 14:55
null
Fotó: fiba.com
Az ötödik kalapból várja a keddi sorsolást a magyar női kosárlabda-válogatott a márciusi világbajnoki selejtezőre, tette közzé a nemzetközi szövetség (FIBA).

Az első kalapba az olimpiai és világbajnok Egyesült Államok, valamint Ausztrália, Franciaország és Kína, a következő négyesbe Belgium, Spanyolország, Kanada és Nigéria került.

A harmadik kvartettből Brazília, Japán, a házigazda Németország és Puerto Rico, a negyedikből Olaszország, a Koreai Köztársaság, Törökország és Csehország várja a sorsolást.

Magyarország mellett Mali, Kolumbia és Új-Zéland van ott az ötödik kalapban, míg az utolsó négyesbe Szenegált, Dél-Szudánt, Argentínát és a Fülöp-szigeteket osztották be.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba.

A FIBA székhelyén, a svájci Miesben 19 órakor kezdődik majd kedden a sorsolás.

A csapatok március 11. és 17. között négy helyszínen – Isztambulban, Lyonban, a Puerto Ricó-i San Juanban, illetve Vuhanban – küzdenek a kvótákért.

A berlini világbajnokságra eddig öt csapat jutott ki: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok – ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban. Három hatos csoportból három, egyből – melyben a kontinensbajnok mellett a német együttes is ott lesz – az első két csapat jut ki a vb-re, melyet jövőre szeptember 4. és 13. között rendeznek a német fővárosban.

A magyar női csapat eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.

 

