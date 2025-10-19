Női kosár: hamarosan számíthat új légiósára a DVTK

Masszív, 12 pontos különbséget alakított ki a görög Olympiakosz a női Euroliga 2. fordulójában odahaza a DVTK Hun-Therm ellen, noha ennél nyilvánvalóan jobb eredményre számítottunk, hiszen nem voltak világverőek a görögök.

„Abszolút nyerhető meccs volt, a csoportunkban az Olympiakosz lenne a legkönnyebben verhető ellenfél – mondta a Nemzeti Sportnak Takács Boglárka, a DVTK hátvédje. – Nem tudtunk akkora elánnal belemenni a mérkőzésbe, ahogy a Fener ellen tettük, noha az sokkal erősebb csapat. A hazaiak elkapták a ritmust az elején, aztán a harmadik negyedben szétnyílt az olló. Vissza kell néznünk, miben hibáztunk, ám szokatlanul sok volt az eladott labdánk, emiatt nem alakult ki a magabiztosságunk támadásban, illetve nagyon sok esélyt adtunk nekik a könnyű pontszerzésre.”

A 28 éves játékos szerint hazai pályán ledolgozható ez a különbség az egymás elleni mutatóban, nem tartja jobb csapatnak az Olympiakoszt a DVTK-nál, amely a visszavágón talán már teljes kerettel állhat fel, ugyanis vasárnap este Magyarországra érkezik Kathryn Westbeld.

„Óriási változásokra nem lehet számítani egy ember miatt, viszont az fontos és mindenképpen hasznos, hogy plusz játékos kerül a rotációba, akinek több idénye van nemzetközi szinten és sok tapasztalatot szerzett a WNBA-ben is" – taglalta Takács.

A miskolciak jövő hét csütörtöki El-riválisa a Valencia lesz, amely simán nyert Pireuszban és hosszabbításra kényszerítette otthon a Fenerbahcét. Takács Boglárka szerint csak akkor lehet esélyük, ha ugyanúgy nekimennek az ellenfélnek, mint a Fenernek, a lendületnek viszont négy negyeden át ki kellene tartania, és még akkor is szükség van egy kis szerencsére a sikerhez. De hol máshol jöhetne össze a győzelem, mint a lelkes borsodi drukkerek előtt a DVTK Arénában? Az esélyesség terhe a spanyolok vállát nyomja majd, ezt sokszor jól ki lehet használni.

Addig is még túl kell esnie a magyar bajnoki ezüstérmesnek a soros, ezúttal vasárnapi bajnokin, amelyen a Csata lesz az ellenfél.