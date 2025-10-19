Nemzeti Sportrádió

Női kosár: hamarosan számíthat új légiósára a DVTK

GY. F.GY. F.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 10:25
A DVTK két vereséggel kezdte az Euroligát (Fotó: FIBA)
Címkék
női kosárlabda női kosárlabda Euroliga DVTK Hun-Therm
A miskolciak két vereséggel kezdték az Euroligát, a Valenciának neki akarnak menni.

 

Masszív, 12 pontos különbséget alakított ki a görög Olympiakosz a női Euroliga 2. fordulójában odahaza a DVTK Hun-Therm ellen, noha ennél nyilvánvalóan jobb eredményre számítottunk, hiszen nem voltak világverőek a görögök.

Abszolút nyerhető meccs volt, a csoportunkban az Olympiakosz lenne a legkönnyebben verhető ellenfél – mondta a Nemzeti Sportnak Takács Boglárka, a DVTK hátvédje. – Nem tudtunk akkora elánnal belemenni a mérkőzésbe, ahogy a Fener ellen tettük, noha az sokkal erősebb csapat. A hazaiak elkapták a ritmust az elején, aztán a harmadik negyedben szétnyílt az olló. Vissza kell néznünk, miben hibáztunk, ám szokatlanul sok volt az eladott labdánk, emiatt nem alakult ki a magabiztosságunk támadásban, illetve nagyon sok esélyt adtunk nekik a könnyű pontszerzésre.”

A 28 éves játékos szerint hazai pályán ledolgozható ez a különbség az egymás elleni mutatóban, nem tartja jobb csapatnak az Olympiakoszt a DVTK-nál, amely a visszavágón talán már teljes kerettel állhat fel, ugyanis vasárnap este Magyarországra érkezik Kathryn Westbeld.

Óriási változásokra nem lehet számítani egy ember miatt, viszont az fontos és mindenképpen hasznos, hogy plusz játékos kerül a rotációba, akinek több idénye van nemzetközi szinten és sok tapasztalatot szerzett a WNBA-ben is" – taglalta Takács.

A miskolciak jövő hét csütörtöki El-riválisa a Valencia lesz, amely simán nyert Pireuszban és hosszabbításra kényszerítette otthon a Fenerbahcét. Takács Boglárka szerint csak akkor lehet esélyük, ha ugyanúgy nekimennek az ellenfélnek, mint a Fenernek, a lendületnek viszont négy negyeden át ki kellene tartania, és még akkor is szükség van egy kis szerencsére a sikerhez. De hol máshol jöhetne össze a győzelem, mint a lelkes borsodi drukkerek előtt a DVTK Arénában? Az esélyesség terhe a spanyolok vállát nyomja majd, ezt sokszor jól ki lehet használni.

Addig is még túl kell esnie a magyar bajnoki ezüstérmesnek a soros, ezúttal vasárnapi bajnokin, amelyen a Csata lesz az ellenfél.

 

női kosárlabda női kosárlabda Euroliga DVTK Hun-Therm
Legfrissebb hírek

Először verte meg idegenben a TFSE a Győrt, Cegléden szerezte meg első győzelmét a DKKA

Kosárlabda
16 órája

A harmadik negyedben elúszott a DVTK esélye a győzelemre a női kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.16. 21:45

Női kosár Euroliga: a pilóta is üdvözölte a DVTK együttesét

Kosárlabda
2025.10.15. 20:31

WNBA: négy év alatt harmadszor bajnok a Las Vegas Aces

Kosárlabda
2025.10.11. 10:40

Női kosárlabda: Juhász Dorka kilenc pontot dobott volt csapatának

Kosárlabda
2025.10.10. 07:36

Simán kikapott a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.10.09. 19:56

Súlyos hazai vereséggel rajtolt a Sopron a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.10.08. 19:34

Völgyi Péter: Jobban kell figyelni idegenben a meccskezdésre

Kosárlabda
2025.09.26. 07:26
Ezek is érdekelhetik