Hanga Ádám: Ricky Rubio érkezésével mindenki azt várja el, hogy szintet lép a csapat, és mindent megnyerünk

A válogatottságot januárban lemondó 36 éves játékos az M4 Sportnak arról beszélt: egészséges várakozással tekint az új szezon elé.

„Kicsit talán az ismeretlenbe is csöppenünk bele, a szezonok elején nem ismerjük még annyira az erőviszonyokat” – vélekedett.

Mint mondta, jó szezont szeretnének futni, a találkozó esélyeseként pedig jól is kezdenék a pontvadászatot a hosszú előszezon után, „amit természetesen senki nem szeret”.

„Végre elkezdődnek a tétmérkőzések” – fogalmazott várakozóan.

Tizenhat esztendő után visszatér az együtteshez az olimpiai ezüst- és bronzérmes spanyol Ricky Rubio, az ő érkezésével „mindenki azt várja el, hogy szintet lép a csapat és mindent megnyerünk”, ugyanakkor rámutatott: sok munka áll előttük és csapattá kell érniük.

„Egy olyan személy érkezett, aki a spanyol kosárlabdában meghatározó szereplő – fogalmazott Hanga. – Ikonikus alakja a klubnak, innen indult el, gyerekként itt kezdte el a karrierjét.”

„Nagyon várjuk azt, hogy ez egy sikeres szezon legyen, de nem lesz egyszerű, óriásiak az elvárások” – szögezte le.

Társaival nem az Eurokupában, hanem a Bajnokok Ligájában fognak szerepelni ebben az idényben: „egy ligával lejjebb léptünk, ez azt jelenti, hogy mindent el is kell hódítanunk”.

„Nagyon sok fent és lent pillanat lesz a szezon során, egy jó csapat attól érik egyre inkább össze, ha a mélypontokat minél könnyebben, zökkenőmentesebben tudja átvészelni” – magyarázta.

Rámutatott: Európa egyik legerősebb bajnokságában játszanak, ugyanakkor jól erősítettek, papíron jobb lett a csapatuk, mint az előző idényben, jó keveréke ez a fiatal és rutinos játékosoknak.

A BL-ben október 14-én izraeli gárda, a Hapoel Holon ellen játszanak majd Szombathelyen.

„Huszonvalahány év után klubcsapattal újra magyar földön fogok játszani” – tekintett előre.

Elárulta: szeretnének négyes döntőbe jutni a Bajnokok Ligájában.

Arra a kérdésre, hogy hogy van most és lehet-e ez az utolsó idénye, azt felelte: jelenleg a könyökével van probléma, ezt injekciózzák. Bevallotta: úgy megy neki az idénynek, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó, aztán majd meglátja a szezon közben vagy még inkább a vége felé, hogy ő hogy fogja bírni fizikálisan és mit akar majd a klub. Mindenesetre minden edzésen és mérkőzésen próbálja kiélvezni a pillanatokat, mert lehet, hogy ez az utolsó.

„Nem így készülök és nem ezt szeretném, de mentálisan fel vagyok rá készülve, ha esetleg úgy történne. De szeretnék még tovább játszani, ha van rá lehetőségem” – emelte ki Hanga Ádám.