Hanga Ádám néha két órával a feldobás előtt tudta meg, irányító lesz vagy bedobó

– Milyen volt az első idénye a Badalonában?

– Először is kettéválasztanám az évadot, mielőtt értékelnénk, mert külön kell beszélni a spanyol sorozatokról és az Európa-kupáról – válaszolta a Nemzeti Sportnak Hanga Ádám, a Joventut Badalona 36 éves hátvédje, aki csapatával nemrég másodszor is kikapott a Tenerifétől a spanyol első osztály (ACB-liga) negyeddöntőjében, ezzel véget ért a katalán együttes idénye. – Kezdjük az Európa-kupával, amelyben csalódást okoztunk magunknak és a szurkolóinknak is. Mindannyian úgy éreztük, többre vagyunk hivatottak, jobb eredményre is képesek lehettünk volna, sajnos a csoportkörből sem jutottunk tovább. A rájátszás nem jött össze, vagyis az alapcélunkat sem sikerült elérni, ez kellemetlen.

A 36 éves magyar klasszis, aki az előző idényben a szerb Crvena zvezdában játszott, összesen 51 mérkőzésen lépett pályára a Badalonában, ami öt találkozóval több, mint az előző évadban. Hanga Ádám 35 bajnoki összecsapáson átlagban 24 percet töltött a parketten, ezalatt 7.3 pontot, négy lepattanót és 2.5 gólpasszt jegyzett. Az ULEB Európa-kupa küzdelmei során 16 mérkőzésen játszott, átlagban 21 percet, ezalatt 6.3 pont, 2.8 lepattanó és 2.3 gólpassz került a neve mellé. Egyik legjobb meccsét a bajnokságban korábbi klubja, a Barcelona ellen játszotta, amikor 14 pontja mellett 11 lepattanót is szerzett, de a Valencia elleni összecsapáson is remekelt, ekkor idénycsúcsnak számító nyolc gólpasszt könyvelhetett el. Hanga Ádám statisztikái a Badalonában

– Akkor most jöjjön a jobbik rész, a két spanyol sorozat, az ACB-liga és a Spanyol Kupa!

– Mondhatjuk, itt kompenzáltunk, a kupában bejutottunk a Las Palmas-i nyolcas döntőbe, a bajnokságban pedig húsz győzelmet arattunk, így negyeddöntőt játszhattunk a Tenerifével. Egyértelműen jobbak voltak, ettől függetlenül kerek, jó idényt zártunk, előrelépett a csapat, mert az előző évadban nem került nyolcba egyik fronton sem. Szóval összességében a spanyol rész rendben volt.

– A saját szerepével és a játékával elégedett?

– Jól kezdtem, az előszezonban jól játszottam, aztán az első bajnokin bokasérülést szenvedtem. Ebből gyorsan, utólag fogalmazva túl gyorsan visszatértem, de majdnem decemberig „hurcibáltam” magammal a sérülést, rengeteg injekciót kaptam. Változott a szerepem is, ahogyan a Real Madridban és a Barcelonában többször, váltakozva egyes, kettes és hármas poszton is helyt kellett állnom, ami furcsa volt, mert tényleg előfordult, hogy két órával a feldobás előtt derült ki, irányító leszek vagy bedobó… Az új szerep része volt a fiatalok istápolása, mentális felkészítése, menedzselése, nemcsak az enyém, a többi idősebb játékosé is. Nem panaszkodhatok, de lehetett volna rosszabb és jobb is az idényem.

– Nem hiányzott az Euroliga?

– Kicsit igen, főleg amikor láttam egy-egy jó meccset és amikor a final fourt néztem, akkor bennem volt az érzés, milyen jó lenne ott lenni, de alapvetően nem. Fizikailag jobb volt, hogy nem ebben a sorozatban gyűrődtem. Februártól pedig csak heti egy meccsre készültünk, na, az tényleg furcsa érzés volt.

– Mit tippel a bajnokság hátralévő szakaszára?

– Egyértelműen a Real Madrid az esélyes, de bármi megtörténhet, nem szeretek jósolni.

– Önnek hogyan tovább?

– Garantált két évre igazoltam ide, él a szerződésem. Jelenleg úgy néz ki, választhatunk, melyik kupában indulunk, s a pletykák szerint váltunk, azaz a Bajnokok Ligájában próbálkozunk ősztől, de ez nem hivatalos információ.

– Februárban az utolsó Európa-bajnoki selejtezőablak előtt lemondta a válogatottbeli szereplést – azóta hogy érez ezzel a témával kapcsolatban?

– A döntés egyszerű és logikus volt, csak nehéz volt meghozni… A túlterheltség miatt nem vállaltam, előtte mindenkit felhívtam, Báder Márton MKOSZ-elnököt, Gasper Okorn szövetségi kapitányt. Ők megpróbáltak meggyőzni, de tudtam, senki sem profitálhat a szereplésemből, és végül is mindenki jól jött ki belőle. Ettől függetlenül mindig úgy fogom érezni, ha ezután látom a csapatot, hogy jó lenne ott lenni.