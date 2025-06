Hanga Ádám: Eljött a generációváltás ideje

A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában mesélt Hanga Ádám az idei szezonjáról, melyet a spanyol Badalona csapatában töltött. A 36 éves klasszis beszélt többek közt a magyar válogatottról is melyről úgy véli, fiatalításon kell átmennie, ezért is mondta le a válogatottságot. Hanga azt is elárulta, hogy egy évet még biztosan a jelenlegi klubjában tölt, de már kacérkodik a visszavonulás gondolatával is.

Kéthónapos szabadságát a Balatonon tölti a magyar válogatottól januárban visszavonult Hanga Ádám, aki a jövő évet még biztosan Badalonában tölti – derült ki a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorából. A harminchat éves kosaras elmondta: csapata bajnoki és kupaszereplésével elégedett volt, ám amiatt csalódott, hogy a Joventutnak az Eurokupában nem sikerült bejutnia a rájátszásba. „A spanyol bajnokságban eléggé jól szerepeltünk, és végül a hatodik helyen végeztünk, ami egy ilyen erős ligában mindenképpen jó eredménynek számít” – mondta Hanga Ádám. Az spanyol klubjában afféle jolly jokerként számon tartott kosaras a válogatottól való búcsúról elmondta: egyszerre volt könnyű és nehéz a döntés, s innentől ő lesz a legnagyobb szurkolója a csapatnak. „Eljött az az idő, amikor a magyar válogatott többet tud profitálni azokból a feltörekvő játékosokból, akik esetleg pont miattam nem kaptak lehetőséget. Most megérett arra helyzet, hogy generációváltás legyen a válogatottban. (…) Szerettem volna hozzájárulni ahhoz, hogy a csapat kijusson a következő Európa-bajnokságra, de abban már biztos voltam, hogy a kijutunk, az Eb-n már nem fogok játszani. (…) Át kell adni a stafétát, és remélem, hogy egy olyan következő generáció érkezik, akiknek szintén lesz majd lehetőségük két Európa-bajnokságon szerepelni” – fogalmazott a játékos, aki saját bevallása szerint mostantól minden idénynek úgy fut neki, hogy az akár az utolsó is lehet.