„A csapatváltásoknál még a gyerekeinkre is átkot szórtak” – Hanga Ádám és felesége őszintén a nehézségekről

„Csapatváltásoknál még a gyerekeink fejére is átkokat szórtak, nem csak Ádámra” – meséli megindultan Hanga Alexandra, Hanga Ádám felesége a velük készült családi interjúban, hogy mit is jelentenek egy sztár mögötti mindennapok. Alexandra egyetemi évei óta kötötte össze életét Hanga Ádámmal, aki akkor pályája elején járó hatalmas tehetségként kezdte meg európai sikersorozatát a férfi kosárlabda dübörgő mezőnyében. A magyar kosárlabda legeredményesebb játékosa, az Euroliga-győztes, sokszoros spanyol bajnok és Szuperkupa-győztes kosaras, akit Európa legjobb védőjének is megválasztottak, szerelmével, Szandrával együtt igencsak kalandosan kezdte az életét. Együtt indultak az ismeretlenbe, szerződésről-szerződésre, városról-városra vagy új országokba költözve mindig új kihívások várták őket, miközben három csodálatos gyermekük is született, akiket mindig az aktuális ország óvodáiba vagy iskoláiba kellett be-, vagy átíratni úgy, hogy közben a család otthon mindig magyarul beszélt. Szandra, aki jogász és közgazdász – egyelőre, hátrahagyva saját terveit tartott Ádámmal – és vállalta, hogy támogató hátteret nyújt mindenben. Úgy érzi, az ő szakmai karrierje csak most indulhat, amikor Ádám lassan a pályafutása végéhez ér.

„Amikor Ádám és menedzsere, Bandi (Lóránt András – a szerk.) a végletekig vártak az NBA-s draftolás után, hogy végre Amerikába költözzünk, csak ők nem látták, hogy ebből nem lesz semmi. Én befogtam a számat és vártam, hogy ráébredjenek a realitásra” – meséli Alexandra, aki sok kritikus helyzetet élt már meg férje és a gyerekek mellett.

„Nem felejtem el, hogy amikor egyik napról a másikra felbontották az élő szerződésemet és kivásároltak a Barcelona csapatából, ott álltunk leforrázva és összetörten egy berendezett barcelonai otthonnal, a gyermekeinkkel, egy kiskutyával, és úgy tűnt, Oroszországba költözünk, mert egy darabig csak onnan jött elfogadható ajánlat” – emlékezik vissza Ádám.

„Én semmiképp nem szerettem volna a család miatt Oroszországba költözni, már láttam lelki szemeim előtt, amint hóban-fagyban kutyát sétáltatok, és ahogy be kell rendezkednünk egy vadonatúj kultúrába, amúgy még a háború kirobbanása előtt, nem is sejtve mi várhat ránk. Persze ezen összekaptunk” – eleveníti fel a feleség. Alexandrának meg kellett tanulnia másfél nap alatt összepakolni az egész családot, három gyerekkel, kutyával és a teljes „pereputtyal” együtt, mert egy profi sportoló élete arról szól, hogyha menni kell, akkor menni kell.

„Amikor kényszerűségből Barcelonából Madridba költöztünk nem akartam elhinni, hogy olyan üzenetek jöttek még nekem is, hogy a férjem és a gyerekeink is haljanak meg rákban, mert a szurkolói kegyetlenség és rosszindulat legalább annyira határtalan, amikor gyűlölni lehet, mint amikor szeretni. Csak hogy legyen egy elképzelés arról, mi jut egy feleségnek sokszor a háttérben” – osztja meg döbbenetes fájdalmait Alexandra, akinek akkor is erősnek kellett maradnia, amikor legszívesebben sírt volna.

„Az én elégtételem úgy hangzott, amikor már a madridi csapat játékosaként vertük ki a Barcelonát az Euroligából és lettünk szuperkupagyőztesek, hogy mosolyogva odamentem az engem kirúgó edzőhöz és annyit mondtam szarkasztikusan, hogy köszönöm” – meséli Ádám karrierje sorsfordító pillanatairól.

A Hanga Ádámmal és családjával készült exkluzív családi portréból is tökéletesen kirajzolódik, hogy élsportolói sikerek nem születhetnek támogató családi közeg nélkül, és ez alkalommal a Csisztu Sport Cast stábját Hangáék balatoni otthonukba engedték be, hogy megismerhessük a család dinamikáját, az őket megmozgató értékeket, és az ismeretlen nehézségeket, amelyek a hétköznapjaik részei.

