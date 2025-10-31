Nemzeti Sportrádió

Euroliga: zseniális, 12 méteres triplával nyert a Barcelona a Partizan ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 23:05
null
Will Clyburn fantasztikus hármassal segítette győzelemhez a Barcelonát (Fotó: Getty Images)
Címkék
kosárlabda férfi Euroliga Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 8. fordulójában a Barcelona idegenben 78–76-ra legyőzte a Partizan Beogradot, míg a Monaco a Panathinaikosznál, az Olympiakosz a Hapoel Tel-Avivnál, a Baskonia pedig az Anadolu Efesnél bizonyult jobbnak.

A Monaco odahaza a Panathinaikoszt látta vendégül, és főleg az első félidőben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 92–84-re megnyerte az összecsapást. A franciák ötödik győzelmüket szerezték a sorozatban, a görögök harmadszor kaptak ki.

A játéknap rangadóján az Olympiakosz hazai pályán nagyon kiegyenlített találkozón négy ponttal bizonyult jobbnak a Hapoel Tel-Avivnál, a tabellán azonban még így is az izraeliek foglalnak el jobb pozíciót. A meccsen a Hapoel ugyan még vezetett a félidőben, azonban a harmadik harmadban hengerelt a hazai együttes, miközben a vendégek csak négy pontot tudtak szerezni a játékrészben – nagyrészt pedig ennek köszönhették, hogy pont nélkül távoztak Pireuszból.

A Baskonia is győzelemnek örülhetett hazai pályán: a baszk csapat a török Anadolu Efest győzte le 11 pontos különbséggel.

A nap legizgalmasabb meccsét kétségkívül Belgrádban játszották, ahol a Barcelona 78–76-os győzelemnek örülhetett. A találkozó egészen drámai módon ért véget: pár másodperccel a vége előtt még egy ponttal a Partizan vezetett – s eljött Will Clyburn nagy pillanata, aki zseniális, 12 méteres triplával a katalán csapat javára fordította meg a mérkőzést.

FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Monaco (francia)–Panathinaikosz (görög) 92–84 (27–20, 23–21, 18–17, 24–26)
Olympiakosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 62–58 (18–21, 15–18, 11–4, 18–15)
Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török) 86–75 (22–11, 21–28, 22–19, 21–17)
Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol) 76–78 (17–18, 24–15, 15–25, 20–20)

 

kosárlabda férfi Euroliga Euroliga
Legfrissebb hírek

Perl Zoltán után itt az újabb 20 pontos 18 éves: Lukácsi Gábor!

Kosárlabda
2025.10.30. 15:03

Kosár: „Fontos, hogy legyen stílusa a női szakágnak” – Meszler Balázs

Utánpótlássport
2025.10.29. 18:59

Fiatalszabály: nyűg vagy áldás?

Utánpótlássport
2025.10.29. 09:06

Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid a férfi kosár Euroligában; először nyert a Baskonia

Kosárlabda
2025.10.28. 23:03

Férfi kosár: közös megegyezéssel távozott a ZTE vezetőedzője

Kosárlabda
2025.10.28. 14:18

Kosárlabda: „Beteljesült álom a válogatottat vezetni” – Sipos Péter

Utánpótlássport
2025.10.26. 19:02

A Fenerbahce nyerte az isztambuli derbit a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.24. 22:50

Férfi kosár Euroliga: tizenöttel kikapott litván ellenfelétől a Barcelona

Kosárlabda
2025.10.23. 23:29
Ezek is érdekelhetik