Euroliga: zseniális, 12 méteres triplával nyert a Barcelona a Partizan ellen

A Monaco odahaza a Panathinaikoszt látta vendégül, és főleg az első félidőben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 92–84-re megnyerte az összecsapást. A franciák ötödik győzelmüket szerezték a sorozatban, a görögök harmadszor kaptak ki.

A játéknap rangadóján az Olympiakosz hazai pályán nagyon kiegyenlített találkozón négy ponttal bizonyult jobbnak a Hapoel Tel-Avivnál, a tabellán azonban még így is az izraeliek foglalnak el jobb pozíciót. A meccsen a Hapoel ugyan még vezetett a félidőben, azonban a harmadik harmadban hengerelt a hazai együttes, miközben a vendégek csak négy pontot tudtak szerezni a játékrészben – nagyrészt pedig ennek köszönhették, hogy pont nélkül távoztak Pireuszból.

A Baskonia is győzelemnek örülhetett hazai pályán: a baszk csapat a török Anadolu Efest győzte le 11 pontos különbséggel.

A nap legizgalmasabb meccsét kétségkívül Belgrádban játszották, ahol a Barcelona 78–76-os győzelemnek örülhetett. A találkozó egészen drámai módon ért véget: pár másodperccel a vége előtt még egy ponttal a Partizan vezetett – s eljött Will Clyburn nagy pillanata, aki zseniális, 12 méteres triplával a katalán csapat javára fordította meg a mérkőzést.

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Monaco (francia)–Panathinaikosz (görög) 92–84 (27–20, 23–21, 18–17, 24–26)

Olympiakosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 62–58 (18–21, 15–18, 11–4, 18–15)

Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török) 86–75 (22–11, 21–28, 22–19, 21–17)

Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol) 76–78 (17–18, 24–15, 15–25, 20–20)