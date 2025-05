Kosárlabda: a szombathelyi Bognár Kristóf bízik a szépítésben

Egyik ámulatból a másikba eshettek azok a kosárlabda-szurkolók, akik végignézték a férfibajnokság fináléjának első két mérkőzését. A nyitányon a tavalyi ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász szenzációszámba menő, húszpontos győzelemmel vette el a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely pályaelőnyét, s ezzel megszakította a címvédő 784 napja tartó hazai veretlenségét is. A keddi, második összecsapáson az első meccsen tompa szombathelyiek már nagyon élesek voltak, a Tiszaligeti Sportcsarnok poklában is koncentráltan játszottak 34 percig, és amikor már 15 ponttal vezettek, úgy tűnt, ezúttal igazolják a papírformát és simán győznek. Csakhogy az ekkorra már mély gödörben lévő Olaj a szerb Sztrahinja Jovanovics és a csapatkapitány Pallai Tamás ütemtelen tripláival felzárkózott, majd a montenegrói Bojan Szubotics dudaszós, palánkos hárompontosával nyert, katartikus élménnyel ajándékozva meg az eksztázisban tomboló közönséget, miközben a sárga-mezesek szinte sokkos állapotban vették tudomásul, immár 2–0-s hátrányba kerültek az egyik fél harmadik sikeréig tartó aranycsatában.

„Őszintén mondom, igyekszem már nem erre a találkozóra gondolni, hanem a pénteki, harmadikra, ami nekünk most már élet-halál meccs – mondta a Nemzeti Sportnak Bognár Kristóf, a Falco 30 esztendős válogatott erőcsatára. – Az utolsó hat percben engedtünk több támadólepattanót is megszereztek a hazaiak, emellett lefutásból bedobtak két vagy három triplát is, amivel szorossá tették a meccset. Statikusabbá vált a játékunk, a szolnokiak pedig találtak újabb néhány pontot, s bár a hajrában Keller Ákos mázlival »visszapöcizte» Váradi Benedek labdáját, elpártolt tőlünk a szerencse. Pénteken hatalmas motivációval lépünk pályára a szurkolóink előtt, a cél a szépítés mindenáron. Sajnos az első hazai összecsapáson nem voltunk elég élesek, nem úgy néztünk ki, mint akik a döntőben szerepelnek. Ezt látva és kielemezve más hozzáállással kezdtünk Szolnokon, vezettünk szinte végig, ezért is fájó, hogy kikaptunk, és tulajdonképpen elszórakoztuk a meccset.”

A két gárda eddig négyszer találkozott már bajnoki fináléban, 2012-ben és 2018-ban a Szolnok, 2021-ben és 2024-ben a Falco nyert, s tekintve, hogy az előző öt idényt arannyal záró sárga-feketék toronymagas favoritként vágtak neki a döntőnek – főleg, mert az alapszakaszt veretlenül nyerték meg, és a playoffban is csak egyszer kaptak ki –, mindenképpen meglepetés a szolnoki vezetés, még úgy is, hogy a rájátszásra igazán összeérett az Olaj.

„Érződött az első felvonás során, hogy a szolnokiak elhitték, van keresnivalójuk, így nekünk a hazai pofon után változtatnunk kellett, főleg hozzáállásban – folytatta Bognár, aki tavaly nyáron tért vissza Szombathelyre, ahol 2010 és 2017 között játszott és lett bajnoki ezüst­érmes az utolsó idényében. – Ha azt hozzuk pénteken, amit tudunk, nem lehet gond. Hiszek a csapatban, abban, hogy visszatalál a győztes útra. Nyolc éve az Alba elleni fináléban más szerepkörben játszottam, most többet tudok hozzátenni a csapatjátékhoz. Most más a helyzet minden szempontból, mint akkor, abban a döntőben a fehérváriak voltak az esélyesebbek, most mi vagyunk azok. Nagyon szeretném megszerezni az első felnőttbajnoki aranyérmemet, s hiszek is benne, hogy meg tudjuk fordítani a párharcot.”

Tavaly május 8-án kiesett a férfiélvonalból a kétszeres bajnok (2001, 2004) Kometa Kaposvári KK, amely komolyan gondolta, hogy csak átszállójegyet vált a B-csoportba, a búcsút követően tuti recepthez nyúltak a somogyiak, akik a csapat élére a helyi legendát, Dzunics Braniszlavot nevezték ki. Az együttessel korábban játékosként magyar bajnok (2004), edzőként a Pakssal és az Albával háromszoros aranyérmes, kétszeres MK-győztes szakember irányításával a gárda az alapszakaszban húsz győzelem mellett négy vereséggel végzett az élen, hogy aztán a playoffban már veretlenül zárjon, mindhárom meccsét söpréssel (3–0) megnyerve, a döntőben a Fótot is lenullázva. A rájátszásban a csapat vezére Paár Márk volt, aki 19 pontot átlagolt. A somogyiak a tavaly gigászi csatában a MAFC-ot 3–2-re legyőzve feljutó PVSK-val cserélnek helyet, a pécsiek ugyanis az utolsó forduló eredményétől függetlenül kiestek az A-csoportból. Kaposvár: Átszállójegy a másodosztályba

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ

FALCO (1.)–SZOLNOK (3.) – a párharc állása: 0–2

Május 17.

Falco–Szolnok 73–93

Május 20.

Szolnok–Falco 81–79

Május 23.

Falco–Szolnok

Május 26. – ha szükséges

Szolnok–Falco

Május 28. – ha szükséges

Falco–Szolnok