Összejött a fordítás, a DVTK ott van a női kosárlabda Euroliga főtábláján

2025.09.24. 19:58
Lelik Réka (labdával) 18 ponttal volt a magyar csapat legjobb dobója (Fotó: Czinege Melinda)
Gyorsan ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett hárompontos hátrányát a DVTK, majd végig vezetve 77–59-re legyőzte lengyel vendégét, a Lublint szerda este, és bejutott a női kosárlabda Euroliga alapszakaszába.

TÍZ LENGYEL DRUKKER hatalmas ovációval fogadta a DVTK Aréna parkettjére 30 perccel a kezdés előtt kifutó vendégeket, majd „Ria, ria, Hungária” rigmusba kezdtek, amire visszafogott taps érkezett válaszul. S amikor a hazai B-közép megérkezett, „Polska” rigmussal visszabókolt a vendégeknek – ezek a jelenetek vezették fel a DVTK HunTherm UMCS Lublin elleni Euroliga-selejtező visszavágóját.

A magyar bajnoki ezüstérmes múlt hét csütörtökön fordulatos összecsapáson – amelyen 15 alkalommal változott a vezetés – 70–67-re kikapott Lublinban, egy olyan meccsen, amely után maradt bennünk hiányérzet bőven. Nemcsak azért, mert a 34. percben a borsodiak kilenc ponttal vezettek, hanem mert a végjátékban elemi hibák sokaságát követte el Völgyi Péter vezetőedző csapata. Leginkább ez vezetett a piros-fehérek fájó vereségéhez, ugyanakkor a triplányi különbség nyilvánvalóan nem ígérkezett ledolgozhatatlannak a DVTK Aréna varázslatos atmoszférájában. Az odavágón rengeteg probléma volt a szervezéssel, akkor azért bosszankodtunk, most amiatt akadtak kellemetlenségei a média munkatársainak, hogy a csarnok mobilhálózata csődöt mondott, így az újságíróknak saját telefonjukról megosztott internetelérés segítségével kellett dolgozniuk.

Az amerikai-montenegrói kettős állampolgárságú Markeisha Gatling ziccere volt az első kosár a meccsen, amely kapkodó játékkal, sok hibával kezdődött, hamar öt ponttal elhúztak a zöld-fehérek. Takács Boglárka hárompontost és ziccert dobott 15 másodpercen belül, máris egyenlített a hazai együttes, majd Gatling kapott technikai hibát reklamálásért. Feszült volt a légkör, megint sűrűn változott a vezetés, majd Lelik Réka és Kányási Veronika tripláival öt ponttal már a Diósgyőr tartott előrébb – és állt továbbjutásra a 6. percben. Menetrendszerűen jött is az időkérés a vendégek edzőjétől, Karol Kowalewskitől. A hazaiak amerikai újonc centere, Bella Smuda szépen prakkerolta Julia Piestrzynskát, beerőszakolva egy duplát faulttal együtt, és be is dobta a ráadásbüntetőt – elkapta a fonalat az akkor már nyolcpontos előnybe kerülő DVTK. Büntetőkkel és Dominika Ullmann pontjaival egyetlen pontra zárkózott a Lublin, a negyed pedig négyegységnyi hazai előnnyel ért véget.

fotó 2025.09.24.

Női kosár Euroliga: DVTK–Lublin 77–59 (Fotók: Czinege Melinda)

 

A hét év után nyáron Miskolcra visszatérő Takács és a néhány hete a szövetség által az előző idény legjobb magyar játékosának megválasztott Lelik is nagyszerűen játszott, ez az eredményen is érződött, 18 ponttal meglépett a kitűnően triplázó (6/8) borsodi csapat a 19. percre. Lelik már 17 pontnál járt az első félidőben, amely 16 pontos DVTK-előnnyel zárult.

Megnyugtatónak tűnt, de az első felvonáson tapasztaltak alapján nem dőlhettek hátra Kányásiék, akik a harmadik negyedben mind a kilenc hárompontos-kísérletüket elrontották... Szerencsére a zöld mezesek sem sűrűn találtak be ebben a periódusban, így nem férkőztek sokkal közelebb. Jócskán visszaesett a játék minősége, sokat javult a csapatok védekezése. A DVTK csak büntetőből tudott pontot szerezni kilenc és fél percig, a harmadik negyedet 11–8-ra a Lublin nyerte meg.

Takács végre megtörte a rossz szériát, a 31. percben benyesett egy triplát, amellyel ismét 14 pontra nőtt a hazai vezetés. Amikor pedig Miklós Melinda hármasa is a gyűrűbe került és 13 pontra hízott a különbség a 35. percben, végleg megnyugodhattak a hazaiak, a vendégek pedig megtörtek.

A 18 pontos győzelem azt jelenti, hogy a két meccs alapján egyértelműen jobb DVTK egymást követő negyedik alkalommal is ott lesz a női elitliga főtábláján – az utolsó percben a közönség örömében mexikói hullámzással értékelte kedvencei teljesítményét. A piros-fehérek ellenfele a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz lesz a C-csoportban, a körmérkőzés október 9-én kezdődik, a borsodiak elsőként a Fenert fogadják.

Magyar részről a Sopron is ott van a főtáblán.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel) 77–59 (28–24, 25–13, 8–11, 16–11)
Továbbjutott: a DVTK, 144–129-es összesítéssel
Jegyzőkönyv később…

További mérkőzések
Galatasaray (török)–Sepsi SIC (román) 86–46
Továbbjutott: a Galatasaray, kettős győzelemmel (167–94)
Umana Reyer Venezia (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 70–63
Továbbjutott: a Venezia, kettős győzelemmel (149–134)
20.00: Casademont Zaragoza (spanyol)–Zabiny Brno (cseh)
Az első mérkőzésen: 60–81
20.00: Bourges Basket (francia)–Kibirkstis Vilnius (litván)
Az első mérkőzésen: 64–75
A továbbjutók felkerültek a főtáblára, a kiesők az Európa-kupában folytatják.

A FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELJUTÓ CSAPATOK ÉS A MÁR ISMERT CSOPORTBEOSZTÁS
A-CSOPORT: USK Praha (cseh), Gdynia (lengyel), Girona (spanyol)
B-CSOPORT: Famila Schio (olasz), SOPRON BASKET (magyar), Carolo Basket (francia), Galatasaray (török)
C-CSOPORT: Fenerbahce (török), Valencia (spanyol), Olympiakosz (görög), DVTK (magyar)
D-CSOPORT: Mersin (török), Basket Landes (francia), Venezia (olasz)
Dőlt betűvel a selejtezőből érkező csapatok.
Az alapszakasz első köre október 8-án kezdődik. A négy négycsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek.

 

