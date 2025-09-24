Összejött a fordítás, a DVTK ott van a női kosárlabda Euroliga főtábláján

A hét év után nyáron Miskolcra visszatérő Takács és a néhány hete a szövetség által az előző idény legjobb magyar játékosának megválasztott Lelik is nagyszerűen játszott, ez az eredményen is érződött, 18 ponttal meglépett a kitűnően triplázó (6/8) borsodi csapat a 19. percre. Lelik már 17 pontnál járt az első félidőben, amely 16 pontos DVTK-előnnyel zárult.

Megnyugtatónak tűnt, de az első felvonáson tapasztaltak alapján nem dőlhettek hátra Kányásiék, akik a harmadik negyedben mind a kilenc hárompontos-kísérletüket elrontották... Szerencsére a zöld mezesek sem sűrűn találtak be ebben a periódusban, így nem férkőztek sokkal közelebb. Jócskán visszaesett a játék minősége, sokat javult a csapatok védekezése. A DVTK csak büntetőből tudott pontot szerezni kilenc és fél percig, a harmadik negyedet 11–8-ra a Lublin nyerte meg.

Takács végre megtörte a rossz szériát, a 31. percben benyesett egy triplát, amellyel ismét 14 pontra nőtt a hazai vezetés. Amikor pedig Miklós Melinda hármasa is a gyűrűbe került és 13 pontra hízott a különbség a 35. percben, végleg megnyugodhattak a hazaiak, a vendégek pedig megtörtek.

A 18 pontos győzelem azt jelenti, hogy a két meccs alapján egyértelműen jobb DVTK egymást követő negyedik alkalommal is ott lesz a női elitliga főtábláján – az utolsó percben a közönség örömében mexikói hullámzással értékelte kedvencei teljesítményét. A piros-fehérek ellenfele a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz lesz a C-csoportban, a körmérkőzés október 9-én kezdődik, a borsodiak elsőként a Fenert fogadják.

Magyar részről a Sopron is ott van a főtáblán.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel) 77–59 (28–24, 25–13, 8–11, 16–11)

Továbbjutott: a DVTK, 144–129-es összesítéssel

További mérkőzések

Galatasaray (török)–Sepsi SIC (román) 86–46

Továbbjutott: a Galatasaray, kettős győzelemmel (167–94)

Umana Reyer Venezia (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 70–63

Továbbjutott: a Venezia, kettős győzelemmel (149–134)

20.00: Casademont Zaragoza (spanyol)–Zabiny Brno (cseh)

Az első mérkőzésen: 60–81

20.00: Bourges Basket (francia)–Kibirkstis Vilnius (litván)

Az első mérkőzésen: 64–75

A továbbjutók felkerültek a főtáblára, a kiesők az Európa-kupában folytatják.

A FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELJUTÓ CSAPATOK ÉS A MÁR ISMERT CSOPORTBEOSZTÁS

A-CSOPORT: USK Praha (cseh), Gdynia (lengyel), Girona (spanyol)

B-CSOPORT: Famila Schio (olasz), SOPRON BASKET (magyar), Carolo Basket (francia), Galatasaray (török)

C-CSOPORT: Fenerbahce (török), Valencia (spanyol), Olympiakosz (görög), DVTK (magyar)

D-CSOPORT: Mersin (török), Basket Landes (francia), Venezia (olasz)

Dőlt betűvel a selejtezőből érkező csapatok.

Az alapszakasz első köre október 8-án kezdődik. A négy négycsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek.