Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

|A LEGUTÓBBI TÍZ IDÉNY BAJNOKAI
|2015–2016: Sopron
2016–2017: Sopron
2017–2018: Sopron
2018–2019: Sopron
2019–2020: a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság
2020–2021: Sopron
2021–2022: Sopron
2022–2023: Sopron
2023–2024: DVTK
2024–2025: Sopron
Még úgy is meglepetésnek számított a Sopron Basket bajnoki címe áprilisban, hogy alapszakaszgyőztesként pályaelőnyből kezdte a DVTK Hun-Therm elleni finálét – Gáspár Dávid együttese úgy nyerte meg az ötmérkőzéses párharcot, hogy a negyediken otthon, a DVTK Arénában lezárhatta volna a finálét a szövetségi kapitány, Völgyi Péter akkor címvédő csapata. Az elmúlt hónapokban viszont alaposan meggyengült a bajnok kerete, noha az Euroliga főtábláján indul, elvesztette többek közt Krivacsevics Tijanát, Jacinta Monroe-t, Stephanie Reidet és Varga Alízt, s bár megtartotta három fontos magyar játékosát, továbbá Jelena Brooksot és Zala Friskovecet, névsora jelen pillanatban nem predesztinálja bajnoki címre. A miskolciak ellenben nagyon jól nézhetnek ki, ha csatlakozik hozzájuk Kathryn Westbeld is, aki a Phoenix Mercury WNBA-csapatában pattogtat. Sok kulcsjátékos maradt náluk, a magyar magot Takács Boglárka érkezésével erősítették meg, 10-11 olyan kosarasuk van, akiket szívfájdalom nélkül a parkettre lehet tenni.
Veszélyes kihívó lesz az NKA Universitas Pécs Djokics Zseljko edző irányításával. A baranyaiak továbbra is a keretükben tudhatják két nagyszerű légiósukat, Alexa Heldet és Julia Reisingerovát, van egy sor remek hazai játékosuk, stabil hátterük, jó eredményekkel mozgósítható szurkolóseregük, ez akár döntőt is érhet.
A négy közé kerülés reális elvárás a Tarr KSC Szekszárdnál is, Magyar Bianka csapata nagyot húzott Dombai Rékával, aki az Európa-kupa selejtezőjének tanúsága szerint óriási kedvvel vetette bele magát a játékba. A magyar válogatott hátvédet használhatónak tűnő légiósok és néhány szorgos, lelkes honfitársa segítheti abban, hogy pazar évadot fusson – amire egyébként képes a tudása alapján.
Nagy bajba került a szűkös forrásokra támaszkodó Uni Győr, sok furcsa pletyka keringett a nyáron a klubbal kapcsolatban, amely bár a nemzetközi porondon nem indult el, az NB I-ben igen, és nem teljesen esélytelen arra, hogy bejusson az elődöntőbe. Jelentős fegyvertény Dubei Debóra megtartása, ő és Ruff-Nagy Dóra képviseli a folytonosságot, kíváncsian várjuk, mire megy vezetőedzőként Fűzy-Antolovics Adél, annyi bizonyos, szép kihívás előtt áll.
A Vasas Akadémia és a Csata TKK nyolc közé jutása nem lenne meglepetés, előbbi viszonylag fiatal, ambiciózus és ügyes magyar játékosokra épít, míg utóbbi újoncként alaposan bevásárolt, érthetően totálisan átalakította azt a keretet, amellyel egyébként nem sikerült a feljutás, csak a DVTK második csapata nem indulhatott el az élvonalban. Adva van a rutinos Hegedűs Janka, négy, jó képességűnek tűnő külföldi, tehát a stabil alapot megteremtették Tursics Krisztiánék.
És akik akár gondban is lehetnek a végén: a fehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia kispadján a korábban a magyar női válogatottnál másodedzőként dolgozó tréner, Gáll Tamás ül, akinek a rendelkezésére álló együttessel nem szabad, hogy problémát jelentsen a bennmaradás kiharcolása – inkább felfelé kacsingathat a klub.
|A NEMZETI SPORT TIPPJEI
|1. DVTK
2–3. Pécs, Sopron
4–5. Szekszárd, TFSE
6–8. Győr, Vasas, Csata
9–10. Dávid Kornél, BEAC
11–12. Cegléd, Szigetszentmiklós
A BEAC ugyancsak közelebb lehet a rájátszáshoz, mint az utolsó helyhez, ám ezúttal nem érezni rajta az átütőerőt, legjobb magyar játékosának Varga Sára tűnik, és bár légiósokat is bevethet Mészárosné Kovács Andrea, a legutóbbi idény 10. pozícióját nem lesz könnyű felülmúlni.
Igaz ez az előző évadot 11.-ként záró BKG Szigetszentmiklósra is, amely az edzőként meglehetősen tapasztalatlan Horváth Richárddal igyekszik kiharcolni a bennmaradást – segítője a korábbi válogatott játékos, Katona Szidónia lesz –, legrutinosabb magyar játékosa a DVTK-tól érkező Tenyér Zsófia.
A Cegléd az előző évadban elérte a rájátszást, az új idényben szerintünk nem fogja, noha Barnai Judit veszélyes fegyver lehet mindkét palánk alatt.
|TUDNIVALÓK
A legutóbbi évadhoz hasonlóan 12 csapat szerepel a női élvonalban, kiesett a Darazsak Sportakadémia, visszajutott a Csata-TKK, amely két év szünet után szerepel ismét a legjobbak között. A 22 fordulós alapszakasz utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég az üdvösséghez. Az alapszakasz utolsó négy helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a korábbi eredményeiket, a 12. helyezett kiesik. Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, kivéve, ha kipontozódás vagy kizáró hibák miatt nem megoldható. Az alapszakasz minden mérkőzése első félidejének teljes időtartamában egy hazai nevelésű 2005. január 1-jén vagy azután született játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó hétvégéjén rendezik, a rá következő héten indul a bajnoki rájátszás. Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport̥+ csatorna tűzi műsorára.
|NS-szakértő: BALOGH Judit, korábbi háromszoros Eb-bronzérmes játékos
|A keretekben lesznek még változások, későn jár le az átigazolási időszak, ez sok mindent átírhat annak függvényében, ki hogyan áll anyagilag, kinek mennyire fontos a bajnokság. Menet közben kiderül, különösen a gyengébbeknél, de az erősebb csapatoknál is azt érzem, nem biztos, hogy mindenki most akarja elkölteni a pénzét. A DVTK az idén is beleszaladt a pofonba a végén, a döntőben nem a Sopron volt az egyértelmű esélyes, úgyhogy nem írnám le a címvédőt és a Pécset. A soproni edző, Gáspár Dávid nagy mester, lehet, hogy a gyengébb keretből is kihoz valami jót. Egyáltalán nem biztos, hogy aki a bajnokság elején a legjobbnak tűnik, az a végén is az lesz, egy-egy játékos sérülésére érzékenyek a csapatok, ha kiesik valaki, sok minden borulhat. Az újonc Csata bevásárolt légiósokból, ami akár még meghatározó is lehet, mert főként az alsóházban nem a magyar játékosok döntenek a helyezésekről, mivel ezeknek a csapatoknak már nem jut a minőségi hazai kosarasokból. Hogy hol sült el jól a légiósválasztás, csak akkor derül ki, amikor elkezdődik a játék.
AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA
Szombat
ELTE BEAC Újbuda–Uni Győr, 15
Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd, 17
Sopron Basket–Vasas Akadémia, 18
VBW CEKK Cegléd–DVTK Hun-Therm, 18
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs, 18
Vasárnap
BKG-Prima Szigetszentmiklós–TFSE-MTK, 17