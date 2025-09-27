Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

A LEGUTÓBBI TÍZ IDÉNY BAJNOKAI 2015–2016: Sopron

2016–2017: Sopron

2017–2018: Sopron

2018–2019: Sopron

2019–2020: a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság

2020–2021: Sopron

2021–2022: Sopron

2022–2023: Sopron

2023–2024: DVTK

2024–2025: Sopron

Még úgy is meglepetésnek számított a Sopron Basket bajnoki címe áprilisban, hogy alapszakaszgyőztesként pályaelőnyből kezdte a DVTK Hun-Therm elleni finálét – Gáspár Dávid együttese úgy nyerte meg az ötmérkőzéses párharcot, hogy a negyediken otthon, a DVTK Arénában lezárhatta volna a finálét a szövetségi kapitány, Völgyi Péter akkor címvédő csapata. Az elmúlt hónapokban viszont alaposan meg­gyengült a bajnok kerete, noha az Euroliga főtábláján indul, elvesztette többek közt Krivacsevics Tijanát, Jacinta Monroe-t, Stephanie Reidet és Varga Alízt, s bár megtartotta három fontos magyar játékosát, továbbá Jelena Brooksot és Zala Friskovecet, névsora jelen pillanatban nem predesztinálja bajnoki címre. A miskolciak ellenben nagyon jól nézhetnek ki, ha csatlakozik hozzájuk Kathryn Westbeld is, aki a Phoenix Mercury WNBA-csapatában pattogtat. Sok kulcsjátékos maradt náluk, a magyar magot Takács Boglárka érkezésével erősítették meg, 10-11 olyan kosarasuk van, akiket szívfájdalom nélkül a parkettre lehet tenni.

Veszélyes kihívó lesz az NKA Universitas Pécs Djokics Zseljko edző irányításával. A baranyaiak továbbra is a keretükben tudhatják két nagyszerű légiósukat, Alexa Heldet és Julia Reisingerovát, van egy sor remek hazai játékosuk, stabil hátterük, jó eredményekkel mozgósítható szurkolóseregük, ez akár döntőt is érhet.

Lelik Réka visszahódítaná a bajnoki címet a diósgyőri együttessel, amelynek jó esélye is lesz erre az új idényben (Fotó: Czinege Melinda)

A négy közé kerülés reális elvárás a Tarr KSC Szekszárdnál is, Magyar Bianka csapata nagyot húzott Dombai Rékával, aki az Európa-kupa selejtezőjének tanúsága szerint óriási kedvvel vetette bele magát a játékba. A magyar válogatott hátvédet használhatónak tűnő légiósok és néhány szorgos, lelkes honfitársa segítheti abban, hogy pazar évadot fusson – amire egyébként képes a tudása alapján.

Nagy bajba került a szűkös forrásokra támaszkodó Uni Győr, sok furcsa pletyka keringett a nyáron a klubbal kapcsolatban, amely bár a nemzetközi porondon nem indult el, az NB I-ben igen, és nem teljesen esélytelen arra, hogy bejusson az elődöntőbe. Jelentős fegyvertény Dubei Debóra megtartása, ő és Ruff-Nagy Dóra képviseli a folytonosságot, kíváncsian várjuk, mire megy vezetőedzőként Fűzy-Antolovics Adél, annyi bizonyos, szép kihívás előtt áll.

A Vasas Akadémia és a Csata TKK nyolc közé jutása nem lenne meglepetés, előbbi viszonylag fiatal, ambiciózus és ügyes magyar játékosokra épít, míg utóbbi újoncként alaposan bevásárolt, érthetően totálisan átalakította azt a keretet, amellyel egyébként nem sikerült a feljutás, csak a DVTK második csapata nem indulhatott el az élvonalban. Adva van a rutinos Hegedűs Janka, négy, jó képességűnek tűnő külföldi, tehát a stabil alapot megteremtették Tursics Krisztiánék.

És akik akár gondban is lehetnek a végén: a fehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia kispadján a korábban a magyar női válogatottnál másodedzőként dolgozó tréner, Gáll Tamás ül, akinek a rendelkezésére álló együttessel nem szabad, hogy problémát jelentsen a bennmaradás kiharcolása – inkább felfelé kacsingathat a klub.

A NEMZETI SPORT TIPPJEI 1. DVTK

2–3. Pécs, Sopron

4–5. Szekszárd, TFSE

6–8. Győr, Vasas, Csata

9–10. Dávid Kornél, BEAC

11–12. Cegléd, Szigetszentmiklós

A BEAC ugyancsak közelebb lehet a rájátszáshoz, mint az utolsó helyhez, ám ezúttal nem érezni rajta az átütőerőt, legjobb magyar játékosának Varga Sára tűnik, és bár légiósokat is bevethet Mészárosné Kovács Andrea, a legutóbbi idény 10. pozícióját nem lesz könnyű felülmúlni.

Igaz ez az előző évadot 11.-ként záró BKG Szigetszentmiklósra is, amely az edzőként meglehetősen tapasztalatlan Horváth Richárddal igyekszik kiharcolni a bennmaradást – segítője a korábbi válogatott játékos, Katona Szidónia lesz –, legrutinosabb magyar játékosa a DVTK-tól érkező Tenyér Zsófia.

A Cegléd az előző évadban elérte a rájátszást, az új idényben szerintünk nem fogja, noha Barnai Judit veszélyes fegyver lehet mindkét palánk alatt.

TUDNIVALÓK A legutóbbi évadhoz hasonlóan 12 csapat szerepel a női élvonalban, kiesett a Darazsak Sportakadémia, visszajutott a Csata-TKK, amely két év szünet után szerepel ismét a legjobbak között. A 22 fordulós alapszakasz utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég az üdvösséghez. Az alapszakasz utolsó négy helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a korábbi eredményeiket, a 12. helyezett kiesik. Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, kivéve, ha kipontozódás vagy kizáró hibák miatt nem megoldható. Az alapszakasz minden mérkőzése első félidejének teljes időtartamában egy hazai nevelésű 2005. január 1-jén vagy azután született játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó hétvégéjén rendezik, a rá következő héten indul a bajnoki rájátszás. Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport̥+ csatorna tűzi műsorára. További információ:

Az idény… …FELFEDEZETTJE LEHET

JOSEPOVITS Kinga

A még csak 17 éves magasembert évek óta a sportág nagy ígéretének tartják, talán a következő nyolc hónapban be is tör a legjobbak közé. Tavaly januárban szerződött a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiáról az NKA Universitas Pécshez, 14 mérkőzésen kapott szerepet az előző évad alapszakaszában, átlagosan 12.4 perc alatt 5.4 pontot és 3.6 lepattanót hozott össze. Öt rájátszásmérkőzésen is bizalmat szavazott neki Djokics Zseljko, ezeken 15.2 perc, 3.4 pont és 1.8 lepattanó volt a mérlege. Augusztusban bekerült a FIBA és az NBA közös tehetségkutató tábora, a Basketball Without Borders All Star-csapatába. Az idén és tavaly is bajnoki címre vezette a pécsiek junioregyüttesét, a nyáron oszlopos tagja volt az U19-es vébén nyolcadik magyar válogatottnak.

…ÁSZA LEHET

Paula GINZO

A spanyol erőcsatár tavaly részt vett a párizsi olimpián, bajnok lett a Valenciával, az idei Spanyol Kupa-győztes Jairistől igazolt a DVTK Hun-Thermbe, amely joggal várhat sokat új szerzeményétől, aki nemcsak a palánk alatt jelent veszélyt, külső dobásai is elsőrangúak. A 27 éves játékos az idei Európa-bajnokságon is szerepelt, az ezüstérmes csapat tagjaként 11 pontot és négy lepattanót jegyzett a belgák elleni vesztes fináléban. Veretes nemzetközi tapasztalata jól jön a miskolciaknak az Euroliga főtábláján, hasznosságát már a lengyel Lublin ellen sikerrel megvívott selejtezőben is igazolta.

…VISSZATÉRŐJE LEHET

BAA Dominika

Ezúttal nem egy olyan játékost választottunk, aki hazatért Magyarországra vagy korábban itt profiskodó légiósként újra kipróbálja magát nálunk, hanem olyasvalakit, aki hosszabb kihagyás után próbál visszakapaszkodni a honi elitbe. Baa Dominika tavaly igazolt a Tarr KSC Szekszárdhoz, nagy lendülettel kezdett, a spanyol Estudiantes elleni hazai, hosszabbításban megnyert Európa-kupa-mérkőzésen például 26 pontot szórt. Aztán decemberben beütött a krach, a DVTK elleni találkozón elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, meg is műtötték – nem ez volt pályafutása első súlyos sérülése, noha csupán 21 esztendős. A szekszárdiak idénybeli első két meccsén, az Európa-kupa selejtezőjében már a keret tagja volt, hamarosan élesben is megmutathatja, milyen állapotban van.