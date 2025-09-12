Színes kavalkáddal várja a sportág rajongóit a Magyar Kosárlabdázás Napja

Ahogyan azt a magyar kosárlabdatársadalom és kosárszerető közeg már megszokhatta, ha jön az ősz, s kezdődik az új fedettpályás idény, lezárásként-nyitányként következik a sportág hazai nagy fesztiválja, a Magyar Kosárlabdázás Napja. Az eseményt idén szeptember 20-án rendezik meg, amennyiben az időjárás kegyes lesz, Budapest szívében, a Hősök terén.

A tervek szerint a délelőtt folyamán 17 kategóriában a Suzuki Streetball mérkőzéseit láthatják az érdeklődők a téren felépített pályákon, délután pedig az országos döntő következik. A fináléra az érintettek megkapták a meghívókat, akik pedig még szeretnének nevezni az utolsó fordulóra, szeptember 17-én, szerdán éjfélig még megtehetik a streetballnet.hu oldalán.

Nem hiányzik majd a kerekesszékes kosárlabda sem, pályára lépnek a speciális olimpiai csapatok, de lesz VIP-mérkőzés az élet más területén sikeres sportemberekkel, elkápráztatják a közönséget az akrobatikus kosár magyar húzónevei, lesz Skill Jam (a kosárlabda-specifikus gyakorlatok keverékének ügyességi versenye), a virtuális kosár ászai pedig NBA2K-ban tehetik próbára tudásukat ez E-sport-sarokban.

A fesztiválon a magyar felnőtt női válogatott több tagja is jelen lesz, ők hárompontosdobó versenyen teszik próbára magukat.

A látványos programok mellett az MKOSZ vezetése elismerésben részesít majd több korábbi legendát, sportvezetőt, játékvezetőt, edzőt és játékost. A kosárünnepen adják át a szövetség díjait a mögöttünk hagyott évad legjobb játékosainak és edzőinek, valamint a vadonatúj kitüntetést, a Hunbasket Hero – az év példaképe címet is.

A szervezők az elmúlt évek tradíciójának jegyében a jelentős eredményeket elért, patinás fővárosi klubokat is fókuszba helyezik, ezúttal a Ganz-Mávag és az MTK élvezi a kiemelt figyelmet.

Mindezen programok mellett a kilátogató szurkolók találkozhatnak a Hunbasket merchandise termékeivel is, vagyis megvásárolhatják kedvenc kosaras ruhadarabjaikat, kiegészítőiket is.

A TERVEZETT PROGRAM

Centerpálya

9:00 Senior női és férfi 3x3 torna

10:30 Ganz-MÁVAG és MTK köszöntése

11:00 Díjátadók

Az év legjobb játékosai és edzői – felnőtt és utánpótlás

Hunbasket Hero – Az év példaképe: Studer Ágnes

Megyei aktivisták köszöntése

11:30 Hárompontos dobóverseny: Dombai Réka, Drahos Leila, Dubei Debóra és Török Ágnes

12:00 VIP mérkőzések - Influenszerek (Pap Dániel „Szöcske”, Tóth Péter, Horváth Balázs és Deczki-Tóth Ádám), Team Bazska (Tőrös Balázs, Musimbe Dennis, BSW Gaben és Schmidt Gergő „Tembo”) és Újságírók

12:30 Szöcske Zsákoló Show

13:30 Face Team-bemutató

Oldalsó centerpálya

Délelőtt streetball mérkőzések, délután dobóverseny döntők.

7 műanyag pálya: Streetball forduló + döntő

+1 Műanyag pálya 10:00 – 14:00 Kerekes Székes 3x3 Kupa

Beton streetball pályák

Speciális Olimpikonok játéka

Nagyothallók Streetball játéka: Török Béla EGYMI 1. Török Béla EGYMI 2. Soproni EGYMI, 10- órától- 12-ig

Dobóversenyek 2 pályán: 3 pontos dobóverseny, 3 shot, 2 ball game, büntetődobóverseny selejtezők

3 db kenguru streetball pálya

További helyszínek

Skill Jam – ügyességi játék 9:30-tól 12:00 selejtezők, utána döntő

E-sport sarok – NBA2K

Suzuki Chill Zone

Hunbasket merchandise shop