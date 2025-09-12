Nemzeti Sportrádió

Színes kavalkáddal várja a sportág rajongóit a Magyar Kosárlabdázás Napja

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 16:21
null
Fotó: mkosz.hu
Címkék
kosárünnep MKOSZ Magyar Kosárlabdázás Napja Hősök tere
Szeptember 20-án, a Hősök terén rendezik a Magyar Kosárlabdázás Napja elnevezésű sportági fesztivált, a gyönyörű kulisszák között minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő programot, bemutatót, s találkozhat rengeteg ismert, komoly teljesítményt nyújtó vagy korábban nyújtott sportemberrel a kosárlabda őszi ünnepén.

Ahogyan azt a magyar kosárlabdatársadalom és kosárszerető közeg már megszokhatta, ha jön az ősz, s kezdődik az új fedettpályás idény, lezárásként-nyitányként következik a sportág hazai nagy fesztiválja, a Magyar Kosárlabdázás Napja. Az eseményt idén szeptember 20-án rendezik meg, amennyiben az időjárás kegyes lesz, Budapest szívében, a Hősök terén. 

A tervek szerint a délelőtt folyamán 17 kategóriában a Suzuki Streetball mérkőzéseit láthatják az érdeklődők a téren felépített pályákon, délután pedig az országos döntő következik. A fináléra az érintettek megkapták a meghívókat, akik pedig még szeretnének nevezni az utolsó fordulóra, szeptember 17-én, szerdán éjfélig még megtehetik a streetballnet.hu oldalán. 

Nem hiányzik majd a kerekesszékes kosárlabda sem, pályára lépnek a speciális olimpiai csapatok, de lesz VIP-mérkőzés az élet más területén sikeres sportemberekkel, elkápráztatják a közönséget az akrobatikus kosár magyar húzónevei, lesz Skill Jam (a kosárlabda-specifikus gyakorlatok keverékének ügyességi versenye), a virtuális kosár ászai pedig NBA2K-ban tehetik próbára tudásukat ez E-sport-sarokban.

A fesztiválon a magyar felnőtt női válogatott több tagja is jelen lesz, ők hárompontosdobó versenyen teszik próbára magukat. 

A látványos programok mellett az MKOSZ vezetése elismerésben részesít majd több korábbi legendát, sportvezetőt, játékvezetőt, edzőt és játékost. A kosárünnepen adják át a szövetség díjait a mögöttünk hagyott évad legjobb játékosainak és edzőinek, valamint a vadonatúj kitüntetést, a Hunbasket Hero – az év példaképe címet is. 

A szervezők az elmúlt évek tradíciójának jegyében a jelentős eredményeket elért, patinás fővárosi klubokat is fókuszba helyezik, ezúttal a Ganz-Mávag és az MTK élvezi a kiemelt figyelmet. 

Mindezen programok mellett a kilátogató szurkolók találkozhatnak a Hunbasket merchandise termékeivel is, vagyis megvásárolhatják kedvenc kosaras ruhadarabjaikat, kiegészítőiket is.

A TERVEZETT PROGRAM

Centerpálya
9:00 Senior női és férfi 3x3 torna
10:30 Ganz-MÁVAG és MTK köszöntése
11:00 Díjátadók
   Az év legjobb játékosai és edzői – felnőtt és utánpótlás
   Hunbasket Hero – Az év példaképe: Studer Ágnes
   Megyei aktivisták köszöntése
11:30 Hárompontos dobóverseny: Dombai Réka, Drahos Leila, Dubei Debóra és Török Ágnes
12:00 VIP mérkőzések - Influenszerek (Pap Dániel „Szöcske”, Tóth Péter, Horváth Balázs és Deczki-Tóth Ádám), Team Bazska (Tőrös Balázs, Musimbe Dennis, BSW Gaben és Schmidt Gergő  „Tembo”) és Újságírók
12:30 Szöcske Zsákoló Show
13:30 Face Team-bemutató

Oldalsó centerpálya
Délelőtt streetball mérkőzések, délután dobóverseny döntők.
7 műanyag pálya: Streetball forduló + döntő
+1 Műanyag pálya 10:00 – 14:00 Kerekes Székes 3x3 Kupa

Beton streetball pályák
Speciális Olimpikonok játéka
Nagyothallók Streetball játéka: Török Béla EGYMI 1. Török Béla EGYMI 2. Soproni EGYMI, 10- órától- 12-ig
Dobóversenyek 2 pályán: 3 pontos dobóverseny, 3 shot, 2 ball game, büntetődobóverseny selejtezők
3 db kenguru streetball pálya

További helyszínek
Skill Jam – ügyességi játék 9:30-tól 12:00 selejtezők, utána döntő
E-sport sarok – NBA2K
Suzuki Chill Zone
Hunbasket merchandise shop

 

kosárünnep MKOSZ Magyar Kosárlabdázás Napja Hősök tere
Legfrissebb hírek

Magyar kosárlabda: félig tele a pohár az elmúlt idény legjobbjainál

Kosárlabda
Tegnap, 17:33

Lelik Réka és Perl Zoltán lett az előző szezon legjobb játékosa a kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.09.08. 13:54

Kosár: legyőzte a norvégokat az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.07. 22:42

Lukács Norbert lemondta a válogatottságot – elnöki reakció

Kosárlabda
2025.07.15. 11:32

3x3-as kosár-vb: másodszor is kikapott a női válogatott Ulánbátorban

Kosárlabda
2025.06.23. 15:26

Jótékonysági kosárlabdagálát rendeznek a székelyföldi árvizek károsultjainak

Kosárlabda
2025.06.19. 11:55

Az MKOSZ emlékmezzel tiszteleg az 1955-ben Európa-bajnokságot nyerő magyar válogatott előtt

Kosárlabda
2025.06.11. 17:57

Kosárlabda: az Eb mellett EYOF is vár majd a nyáron az U16-os lányokra

Utánpótlássport
2025.05.24. 19:34
Ezek is érdekelhetik