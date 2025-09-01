Megsemmisítették a briteket a németek a kosár Eb-n

A B-csoport tamperei mérkőzésén Franz Wagnerék a legszorosabb negyedet is 13 ponttal nyerték, és csak egyben nem érték el a 30 pontos határt. A pontok szépen eloszlottak, mindenki hozzátette a magáét, a britek nem voltak versenyképesek, ezúttal másik súlycsoportban szerepeltek. A 120–57-es győzelmükhöz hasonlót 56 éve nem láthattunk a kosárlabdázók kontinenstornáján – 1969-ben Jugoszlávia 115–47-re győzte le Svédországot.
A nap rangadóját a finnek játszották a litvánok ellen. A házigazdák eddig nem hibáztak, a negyedik meccsükön viszont megtört jó sorozatuk, hiszen a balti csapatnak sikerült limitálnia a hazai sztárt, Lauri Markkanent (aki így is eljutott 19 pontig) és végül nyert, maradt esélye a csoport második helyére is.
Az A-csoportban a lettek nagy lépést tettek a legjobb tizenhat közé jutásért, hiszen legyűrték az első félidőben mindössze 28 pontig jutó portugálokat, Kristaps Porzingis öt triplát szórt be és 21 pontig jutott.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA
Észtország–Törökország 64–84
Portugália–Lettország 62–78
Szerbia–Csehország 82–60
B-CSOPORT, TAMPERE
Svédország–Montenegró 81–87
Németország–Nagy-Britannia 120–57
Finnország–Litvánia 78–81