Megsemmisítették a briteket a németek a kosár Eb-n

A B-csoport tamperei mérkőzésén Franz Wagnerék a legszorosabb negyedet is 13 ponttal nyerték, és csak egyben nem érték el a 30 pontos határt. A pontok szépen eloszlottak, mindenki hozzátette a magáét, a britek nem voltak versenyképesek, ezúttal másik súlycsoportban szerepeltek. A 120–57-es győzelmükhöz hasonlót 56 éve nem láthattunk a kosárlabdázók kontinenstornáján – 1969-ben Jugoszlávia 115–47-re győzte le Svédországot.

A nap rangadóját a finnek játszották a litvánok ellen. A házigazdák eddig nem hibáztak, a negyedik meccsükön viszont megtört jó sorozatuk, hiszen a balti csapatnak sikerült limitálnia a hazai sztárt, Lauri Markkanent (aki így is eljutott 19 pontig) és végül nyert, maradt esélye a csoport második helyére is.

Az A-csoportban a lettek nagy lépést tettek a legjobb tizenhat közé jutásért, hiszen legyűrték az első félidőben mindössze 28 pontig jutó portugálokat, Kristaps Porzingis öt triplát szórt be és 21 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT, RIGA

Észtország–Törökország 64–84

Portugália–Lettország 62–78

Szerbia–Csehország 82–60

B-CSOPORT, TAMPERE

Svédország–Montenegró 81–87

Németország–Nagy-Britannia 120–57

Finnország–Litvánia 78–81